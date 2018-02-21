Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады(2)

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Владимир Бучельников
14:32 21.02.2018
Спорт / Хоккей

В четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира российские хоккеисты победили норвежскую команду со счетом 6:1. Об этом сообщает «Матч-ТВ».

Шайбы в составе россиян забросили: Михаил Григоренко (9-я минута), Никита Гусев (14-я), Вячеслав Войнов (20-я), Сергей Калинин (29-я), Никита Нестеров (34-я) и Иван Телегин (54-я). Единственный гол забил норвежский хоккеист Александер Бонсаксен (28-я).

 

Ранее российские хоккеисты вышли в четвертьфинал, проиграв словакам (2:3) и победив словенцев (8:2) и американцев (4:0). В полуфинале россияне встретятся с командой Чехии 23 февраля. Финал состоится 25 февраля.

Polit.ru / Фото
Комментарии (2)
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П у т и н 16:09 21:02:2018

20 место в медальном зачёте без допинга, утопли рюсские в собственной урине

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Латыш наступивший в говно 18:28 21:02:2018

Красная Машина на льду ....
Главное амеров . в сухую уработали.....﻿

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Мнение
1-shvedov-col15
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