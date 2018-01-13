Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Дэна Фрида. Многие из россиян прислали в Вашингтон своих тайных представителей, чтобы избежать обвинений в лоббизме.
Отмечается, что некоторые уже провели стресс-тесты на предмет того, к чему приведет попадание в список для их инвестиций.
Список, как ожидается, будет опубликован в ближайшие дни или недели. Дедлайн публикации — 29 января.
Внесение в список приближенных к руководству России предпринимателей не повлечет за собой прямые последствия для них. Он лишь допускает в будущем введение ограничительных мер. При этом в американском Минфине считают, что отношение к включенным в реестр будет таким, как будто против них уже введены санкции. В связи с этим предлагается часть перечня засекретить.
Как отмечают опрошенные изданием эксперты, часть российских бизнесменов уже начала распродавать свои активы за рубежом, чтобы опередить угрозу введения санкций. После попадания в перечень Госдепа выгодно продать имущество в США будет затруднительно.
11 января глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон в ближайшее время введет новые санкции против российских граждан. По данным газеты «Коммерсантъ», в список войдут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к высшему руководству страны.
В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018-го. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.
Tak om i nado !« ответить
Voroval grej!
Spasibo Amerike ,hotj prouchi.
Чую , что у пиндосов не все так гладко получится . Воры то все евреи« ответить
Пора уже до жЫдов добраться. Обворовывают целые страны. Адольф был прав...« ответить
atbalstu 100%« ответить
не хрен деньги в пиндостане хранить. пусть в Россию возвращают наворованное.« ответить
правильно, пусть нагибают этих алигархов.
Наворовали? Отвечайте!« ответить
Было бы здорово, если б не пиндосы, а Россия так действовала против воров -олигархов.« ответить
А пиндосам спасибо за разоблачение российских воров. Это здорово!
"Олигархов" действительно не жалко. Но среди этих людей могут быть и порядочный люди. А вот действия США это неприкрытый разбой, это вопиющее беззаконие и открытая война с Россией. Что делать, когда одна страна пиратскими методами подрывает экономику другой? Надо отвечать тоже войной. Бить куда только возможно. Другого пути нет. Вплоть до применения силы.« ответить
чтоб все российские олигархи были разорены Пиндостаном, как они когда-то разворовали Россию. За это Америке респект! Уничтожте всех российских воров и отпустите их нищими ! Америка и Россия должны вместе уничтожить воров-олигархов!« ответить
Хоспиди! Какая каша в головах! Как же вы так - со всей своей пролетарско - зоологической ненавистью и завистью, на своего божка посмели батон крошить? Ведь плешивый окурок под номером "1" в этом списке, ну и всё его ближайшее окружение, конечно, поочерёдно. Россия - это же в первую очередь они - ОПГ кооператив "Озеро".« ответить
хотели сказать? Просто отметились, что на рабочем месте?« ответить
Слышишь ты гражданин лв.Не смей коверкать имя Бога и писать его с маленькой буквы!« ответить
Этих козлов ещё пять лет назад предупреждали, будьте людьми, а не скупердяями. Верните бабки народу. Вот теперь и увидим кто предатель, а кто просто так. Похоже ВВП с Дональдом договорился пустить этих жлобов по миру с голой задницей.« ответить
Malači amerikāņi, krievu bizness ir jāpiežmiedz.« ответить