Российские олигархи молят США о пощаде(16)

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Владимир Бучельников
10:00 13.01.2018
В мире / Россия

Крупные российские бизнесмены ведут переговоры с представителями министерства финансов и Госдепа США с просьбой не включать их в список предпринимателей, близких к политическому руководству России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Дэна Фрида. Многие из россиян прислали в Вашингтон своих тайных представителей, чтобы избежать обвинений в лоббизме.

 

Отмечается, что некоторые уже провели стресс-тесты на предмет того, к чему приведет попадание в список для их инвестиций.

 

Список, как ожидается, будет опубликован в ближайшие дни или недели. Дедлайн публикации — 29 января.

 

Внесение в список приближенных к руководству России предпринимателей не повлечет за собой прямые последствия для них. Он лишь допускает в будущем введение ограничительных мер. При этом в американском Минфине считают, что отношение к включенным в реестр будет таким, как будто против них уже введены санкции. В связи с этим предлагается часть перечня засекретить.

 

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, часть российских бизнесменов уже начала распродавать свои активы за рубежом, чтобы опередить угрозу введения санкций. После попадания в перечень Госдепа выгодно продать имущество в США будет затруднительно.

 

11 января глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон в ближайшее время введет новые санкции против российских граждан. По данным газеты «Коммерсантъ», в список войдут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к высшему руководству страны.

 

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018-го. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (16)
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Nu 11:29 13:01:2018

Tak om i nado !
Voroval grej!
Spasibo Amerike ,hotj prouchi.

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хуторянен 12:13 13:01:2018

Чую , что у пиндосов не все так гладко получится . Воры то все евреи

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уничтожать нельзя оставить 12:33 13:01:2018

Пора уже до жЫдов добраться. Обворовывают целые страны. Адольф был прав...

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Latviešu patriots 11:49 13:01:2018

atbalstu 100%

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смерш 11:56 13:01:2018

не хрен деньги в пиндостане хранить. пусть в Россию возвращают наворованное.
правильно, пусть нагибают этих алигархов.

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согласен 12:08 13:01:2018

Наворовали? Отвечайте!

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Россия, учись воров нейтрализовывать! 12:16 13:01:2018

Было бы здорово, если б не пиндосы, а Россия так действовала против воров -олигархов.
А пиндосам спасибо за разоблачение российских воров. Это здорово!

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тройка 12:18 13:01:2018

"Олигархов" действительно не жалко. Но среди этих людей могут быть и порядочный люди. А вот действия США это неприкрытый разбой, это вопиющее беззаконие и открытая война с Россией. Что делать, когда одна страна пиратскими методами подрывает экономику другой? Надо отвечать тоже войной. Бить куда только возможно. Другого пути нет. Вплоть до применения силы.

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Желаю 12:26 13:01:2018

чтоб все российские олигархи были разорены Пиндостаном, как они когда-то разворовали Россию. За это Америке респект! Уничтожте всех российских воров и отпустите их нищими ! Америка и Россия должны вместе уничтожить воров-олигархов!

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Гражданин LV 14:59 13:01:2018

Хоспиди! Какая каша в головах! Как же вы так - со всей своей пролетарско - зоологической ненавистью и завистью, на своего божка посмели батон крошить? Ведь плешивый окурок под номером "1" в этом списке, ну и всё его ближайшее окружение, конечно, поочерёдно. Россия - это же в первую очередь они - ОПГ кооператив "Озеро".

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Ну и что вы 18:02 13:01:2018

хотели сказать? Просто отметились, что на рабочем месте?

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Справедливый 21:38 13:01:2018

Слышишь ты гражданин лв.Не смей коверкать имя Бога и писать его с маленькой буквы!

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Как-то так 13:54 13:01:2018

Этих козлов ещё пять лет назад предупреждали, будьте людьми, а не скупердяями. Верните бабки народу. Вот теперь и увидим кто предатель, а кто просто так. Похоже ВВП с Дональдом договорился пустить этих жлобов по миру с голой задницей.

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Latviešu patriots 14:28 13:01:2018

Malači amerikāņi, krievu bizness ir jāpiežmiedz.

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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