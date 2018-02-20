Российские олигархи несут деньги Путину(15)

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Анатолий Тарасов
09:58 20.02.2018
Экономика / Мировая экономика

В начале этого года приток иностранного капитала в Россию увеличился в несколько раз, сообщает Die Welt. Издание связывает это с тем, что напуганные санкциями российские олигархи решили вернуть свои активы домой.

В страхе перед новыми санкциями США российские олигархи возвращают свои иностранные активы домой, пишет Die Welt. В начале этого года наблюдается необычайно большой приток капитала из-за границы, отмечает руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова. По сравнению с прошлым годом количество денежных транзакций увеличилось втрое, отметила она. Речь идёт о сотнях миллионов долларов. Средняя годовая сумма перевода выросла с $2,3 млн в 2017-м до $3,8 млн в 2018-м. Наличие такой тенденции подтвердил и частный финансовый институт Альфа-банк, отмечает автор статьи Эдуард Штайнер.  

 

С лета 2017 года новые санкции США «нависают над Кремлём дамокловым мечом», продолжает издание. Глава Белого дома Дональд Трамп подписал соответствующий закон второго августа. В новый чёрный список вошло 115 политиков и 96 предприятий из России. Угрозы оказались действенными. Зачастую одного включения в список достаточно, чтобы западные партнёры отказались от сделок с клиентом. К тому же европейские банки ужесточили процедуры проверки в отношении российских граждан. «В страхе, что они не смогут получить свои деньги назад, клиенты переводят часть своего состояния в Россию», — поясняет издание.

 

Это играет на руку главе Кремля Владимиру Путину, который уже многие годы безуспешно пытается репатриировать находящиеся за рубежом российские активы. Президент России воспользовался сложившимися обстоятельствами и принял закон об амнистии капиталов. Он предложил гражданам России закрыть свои предприятия за границей и вернуть деньги на родину без уплаты налогов, рассказывает автор.

 

«Ослабленная российская экономика» срочно нуждается в деньгах, продолжает издание. Поэтому Путин готов разрешить некоторым известным бизнесменам, бежавшим за границу от российского правосудия, при определённых условиях вернуться домой. Бизнес-омбудсмен Борис Титов убеждён, что амнистии принесут российской экономике большую пользу, чем аресты.

 

Однако за последние годы доверие между предпринимателями и российской властью было сильно подорвано, отмечает издание. Сильнее всего встревожены крупные предприниматели. Они боятся, что капитал, амнистированный сегодня, уже завтра снова окажется под угрозой конфискации, заключает Штайнер.

RT / Фото
Комментарии (15)
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Саня™ 10:05 20:02:2018

"Они боятся, что капитал, амнистированный сегодня, уже завтра снова окажется под угрозой конфискации"
С чего они взяли? Половину денег Вовке на счёт и вас не тронут.
"Заплати в общак и спи спокойно",- объясняет лидер кремлёвской ОПГ.

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22 11:27 20:02:2018

Это лучше, чем лишиться всего.
"Отдай все и спи спокойно"-объясняет лидер фашингтонской ОПГ.

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г0вну-сане 11:29 20:02:2018

Ну тебе же, быдло нищее, надо вставить тут свою какашку. Жалкий ущербный недоумок, ума хватает только на тупые комменты, в них ты весь.
Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты.
О тебе: жрёшь г0вно, значит сам г0вно, вот и пишешь тут г0вно.

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Так это же здорово! 10:08 20:02:2018

Трамп так радеет за экономику России.))))

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dlz77 10:59 20:02:2018

дел не только в санкциях, деньги также возвращаются в китай и индию.
это общая тенденция развивающихся экономик.
что касается россии, то приток действительно ощутим.
в очень многих проявлениях .
с 1990 триллион ушел на запад. теперь на западе сплошные распродажи - от акций компаний до золотых вкладов. деньги идут обратно.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 10:14 20:02:2018

ПРИТОК КАПИТАЛА РОССИЙСКОЙ ОЛИГАРХИИ.
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
СДЕЛАЮТ ЭКОНОМИКУ РФ НЕ ТОЛЬКО СТАБИЛЬНЕЙ,
НО
И СИЛЬНЕЕ...НЕ НАДО БУДЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ
ДЛЯ
РАЗВИТИЯ СВОЕЙ ЭКОНОМИКИ ДЕЛАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В
ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ,НА УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО БАНКИНГА...

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Олег 10:20 20:02:2018

ваня-путин , ты нанес большей удар репутации Латвии в глазах россиян . Так что когда это все закончится я тебе не завидую, что тебя ждет .

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Уточняю 11:36 20:02:2018

Под ником "Путин", ИвАн, ваня тут пишет быдло варзилов, живёт в холупе около Библиотеки. варзилов психбольной, ему 50 лет, худой,как скелет, кликуха- Окурок.

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dave 10:21 20:02:2018

Для утилизации второсортных..деньги нужны.

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Дык 11:38 20:02:2018

Для такого хорошего дела скинемся.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)

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