В начале этого года приток иностранного капитала в Россию увеличился в несколько раз, сообщает Die Welt. Издание связывает это с тем, что напуганные санкциями российские олигархи решили вернуть свои активы домой.

В страхе перед новыми санкциями США российские олигархи возвращают свои иностранные активы домой, пишет Die Welt. В начале этого года наблюдается необычайно большой приток капитала из-за границы, отмечает руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова. По сравнению с прошлым годом количество денежных транзакций увеличилось втрое, отметила она. Речь идёт о сотнях миллионов долларов. Средняя годовая сумма перевода выросла с $2,3 млн в 2017-м до $3,8 млн в 2018-м. Наличие такой тенденции подтвердил и частный финансовый институт Альфа-банк, отмечает автор статьи Эдуард Штайнер.

С лета 2017 года новые санкции США «нависают над Кремлём дамокловым мечом», продолжает издание. Глава Белого дома Дональд Трамп подписал соответствующий закон второго августа. В новый чёрный список вошло 115 политиков и 96 предприятий из России. Угрозы оказались действенными. Зачастую одного включения в список достаточно, чтобы западные партнёры отказались от сделок с клиентом. К тому же европейские банки ужесточили процедуры проверки в отношении российских граждан. «В страхе, что они не смогут получить свои деньги назад, клиенты переводят часть своего состояния в Россию», — поясняет издание.

Это играет на руку главе Кремля Владимиру Путину, который уже многие годы безуспешно пытается репатриировать находящиеся за рубежом российские активы. Президент России воспользовался сложившимися обстоятельствами и принял закон об амнистии капиталов. Он предложил гражданам России закрыть свои предприятия за границей и вернуть деньги на родину без уплаты налогов, рассказывает автор.

«Ослабленная российская экономика» срочно нуждается в деньгах, продолжает издание. Поэтому Путин готов разрешить некоторым известным бизнесменам, бежавшим за границу от российского правосудия, при определённых условиях вернуться домой. Бизнес-омбудсмен Борис Титов убеждён, что амнистии принесут российской экономике большую пользу, чем аресты.

Однако за последние годы доверие между предпринимателями и российской властью было сильно подорвано, отмечает издание. Сильнее всего встревожены крупные предприниматели. Они боятся, что капитал, амнистированный сегодня, уже завтра снова окажется под угрозой конфискации, заключает Штайнер.