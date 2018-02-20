В страхе перед новыми санкциями США российские олигархи возвращают свои иностранные активы домой, пишет Die Welt. В начале этого года наблюдается необычайно большой приток капитала из-за границы, отмечает руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова. По сравнению с прошлым годом количество денежных транзакций увеличилось втрое, отметила она. Речь идёт о сотнях миллионов долларов. Средняя годовая сумма перевода выросла с $2,3 млн в 2017-м до $3,8 млн в 2018-м. Наличие такой тенденции подтвердил и частный финансовый институт Альфа-банк, отмечает автор статьи Эдуард Штайнер.
С лета 2017 года новые санкции США «нависают над Кремлём дамокловым мечом», продолжает издание. Глава Белого дома Дональд Трамп подписал соответствующий закон второго августа. В новый чёрный список вошло 115 политиков и 96 предприятий из России. Угрозы оказались действенными. Зачастую одного включения в список достаточно, чтобы западные партнёры отказались от сделок с клиентом. К тому же европейские банки ужесточили процедуры проверки в отношении российских граждан. «В страхе, что они не смогут получить свои деньги назад, клиенты переводят часть своего состояния в Россию», — поясняет издание.
Это играет на руку главе Кремля Владимиру Путину, который уже многие годы безуспешно пытается репатриировать находящиеся за рубежом российские активы. Президент России воспользовался сложившимися обстоятельствами и принял закон об амнистии капиталов. Он предложил гражданам России закрыть свои предприятия за границей и вернуть деньги на родину без уплаты налогов, рассказывает автор.
«Ослабленная российская экономика» срочно нуждается в деньгах, продолжает издание. Поэтому Путин готов разрешить некоторым известным бизнесменам, бежавшим за границу от российского правосудия, при определённых условиях вернуться домой. Бизнес-омбудсмен Борис Титов убеждён, что амнистии принесут российской экономике большую пользу, чем аресты.
Однако за последние годы доверие между предпринимателями и российской властью было сильно подорвано, отмечает издание. Сильнее всего встревожены крупные предприниматели. Они боятся, что капитал, амнистированный сегодня, уже завтра снова окажется под угрозой конфискации, заключает Штайнер.
"Они боятся, что капитал, амнистированный сегодня, уже завтра снова окажется под угрозой конфискации"« ответить
С чего они взяли? Половину денег Вовке на счёт и вас не тронут.
"Заплати в общак и спи спокойно",- объясняет лидер кремлёвской ОПГ.
Это лучше, чем лишиться всего.« ответить
"Отдай все и спи спокойно"-объясняет лидер фашингтонской ОПГ.
Ну тебе же, быдло нищее, надо вставить тут свою какашку. Жалкий ущербный недоумок, ума хватает только на тупые комменты, в них ты весь.« ответить
Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты.
О тебе: жрёшь г0вно, значит сам г0вно, вот и пишешь тут г0вно.
Трамп так радеет за экономику России.))))« ответить
дел не только в санкциях, деньги также возвращаются в китай и индию.« ответить
это общая тенденция развивающихся экономик.
что касается россии, то приток действительно ощутим.
в очень многих проявлениях .
с 1990 триллион ушел на запад. теперь на западе сплошные распродажи - от акций компаний до золотых вкладов. деньги идут обратно.
ПРИТОК КАПИТАЛА РОССИЙСКОЙ ОЛИГАРХИИ.« ответить
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
СДЕЛАЮТ ЭКОНОМИКУ РФ НЕ ТОЛЬКО СТАБИЛЬНЕЙ,
НО
И СИЛЬНЕЕ...НЕ НАДО БУДЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ
ДЛЯ
РАЗВИТИЯ СВОЕЙ ЭКОНОМИКИ ДЕЛАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В
ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ,НА УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО БАНКИНГА...
ваня-путин , ты нанес большей удар репутации Латвии в глазах россиян . Так что когда это все закончится я тебе не завидую, что тебя ждет .« ответить
Под ником "Путин", ИвАн, ваня тут пишет быдло варзилов, живёт в холупе около Библиотеки. варзилов психбольной, ему 50 лет, худой,как скелет, кликуха- Окурок.« ответить
Для утилизации второсортных..деньги нужны.« ответить
Для такого хорошего дела скинемся.« ответить