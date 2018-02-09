Российские протестанты оценили секс с роботами

Самая популярная газета российских евангелистов «Живая вера» опубликовала заметку с заголовком «Это нормально христианам иметь секс с роботом?», в которой объяснила, почему стоит воздерживаться от половых сношений с машинами.

На публикацию обратил внимание Telegram-канал «Солнечный шторм».

Заметка начинается со статистики: «Для начала: 70 процентов людей не прочь заняться сексом с роботом, озвучил в своем докладе Фонд ответственной робототехники».

Исследователи по этике из канадского Университета Манитобы установили, что «любовник-робот» может оказать как позитивное, так и негативное влияние на общество, передает издание. Так, искусственный партнер окажется полезен страдающим от сексуальных травм. Однако экспансия роботов в сексуальную жизнь может «положить конец человеческой близости и способствовать порокам, сексуальному насилию и проституции», остерегает «Живая вера».

В материале отмечается, что ни один религиозный лидер не прокомментировал новость о секс-роботах. На материал отреагировала только Армия Спасения, призвавшая христиан воздержаться от половых контактов с роботами, поскольку это «противоречит божьему плану в отношении секса».

«Это устраняет настоящую потребность в близости и обесценивает секс, — цитирует Армию Спасения газета. — Кроме того, коммерциализация секса способствует обесцениванию женщин и детей, что приведет к росту торговли людьми и проституции».

Расширенная версия материала с тем же заголовком содержится на христианском сайте «Во свете».