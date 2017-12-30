Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает газета The Guardian.
Как пояснили изданию в Минобороны страны, авиабаза в течение непродолжительного периода в декабре находилась в повышенной готовности, чтобы в случае необходимости иметь возможность «отреагировать на изменяющиеся обстоятельства». В ведомстве отметили, что нарушения иностранными самолетами воздушного пространства Австралии зафиксировано не было.
«Это напоминание о том, что Россия здесь и хочет быть игроком в сфере безопасности Тихоокеанского региона, поэтому будет использовать военную силу, чтобы это продемонстрировать», — рассказал один из ведущих экспертов по вопросам национальной безопасности Австралии Питер Дженнингс.
В Минобороны России пояснили, что два Ту-95МС и два военно-транспортных самолета Ил-76МД в начале декабря нанесли международный визит в Индонезию. Самолеты вылетели с аэродрома в Амурской области на аэродром Биак и провели дозаправку в воздухе над акваторией Тихого океана.
В ведомстве добавили, что российская дальняя авиация регулярно проводит полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, а также Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули там.
чтобы - Австралия больше НЕ УЧАСТВОВАЛА в ЕВРОВИДЕНИИ,а то ПРИВЫКНУТ и ХЕР ВЫГОНИШЬ!!!!!« ответить
пусть австралийские калонизаторы, которых в австралию завезли в качестве КАТОРЖНИКОВ привыкают, теперь все подельники агрессивного военного блока маккейна, будут находиться под постоянным наблюдением РОССИИ и чуть что не так - УСЕМ БУДЕТ КИРДЫК, особенно истинным арийцам из прибалтики, которая вернётся ДОБРОВОЛЬНО в лоно родной и любимой РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.« ответить
ruskij uze i tak matnaje slova skora ruskije v zagranicah budut pod skonkami sidets« ответить
C TAKИM narodom - KAK TЫ, дoл6ae6 ЛАТЫШИИ!!!« ответить
неграмотный narod skora ruskije - И Be6yT B ЖOПУ B KAMEPE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Krievi visur lien bez ziepēm, mudaki..« ответить
естественно ,Путин настигнет сбежавших латвийских воров даже в Австралии.« ответить
Красавцы, поздравили австралийцев с новым годом :)« ответить