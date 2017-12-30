Российские Ту-95МС встревожили Австралию(9)

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Герман Бергер
16:33 30.12.2017
В мире / Политика

Авиабаза Военно-воздушных сил Австралии в городе Дарвин была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами у берегов Индонезии. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает газета The Guar

Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает газета The Guardian.

 

Как пояснили изданию в Минобороны страны, авиабаза в течение непродолжительного периода в декабре находилась в повышенной готовности, чтобы в случае необходимости иметь возможность «отреагировать на изменяющиеся обстоятельства». В ведомстве отметили, что нарушения иностранными самолетами воздушного пространства Австралии зафиксировано не было.

 

«Это напоминание о том, что Россия здесь и хочет быть игроком в сфере безопасности Тихоокеанского региона, поэтому будет использовать военную силу, чтобы это продемонстрировать», — рассказал один из ведущих экспертов по вопросам национальной безопасности Австралии Питер Дженнингс.

 

В Минобороны России пояснили, что два Ту-95МС и два военно-транспортных самолета Ил-76МД в начале декабря нанесли международный визит в Индонезию. Самолеты вылетели с аэродрома в Амурской области на аэродром Биак и провели дозаправку в воздухе над акваторией Тихого океана.

 

В ведомстве добавили, что российская дальняя авиация регулярно проводит полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, а также Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули там.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (9)
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Это 16:45 30:12:2017

чтобы - Австралия больше НЕ УЧАСТВОВАЛА в ЕВРОВИДЕНИИ,а то ПРИВЫКНУТ и ХЕР ВЫГОНИШЬ!!!!!

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вова - спаситель мира от фашистской угрозы 20:28 30:12:2017

пусть австралийские калонизаторы, которых в австралию завезли в качестве КАТОРЖНИКОВ привыкают, теперь все подельники агрессивного военного блока маккейна, будут находиться под постоянным наблюдением РОССИИ и чуть что не так - УСЕМ БУДЕТ КИРДЫК, особенно истинным арийцам из прибалтики, которая вернётся ДОБРОВОЛЬНО в лоно родной и любимой РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.

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narod 16:47 30:12:2017

ruskij uze i tak matnaje slova skora ruskije v zagranicah budut pod skonkami sidets

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Особенно 16:55 30:12:2017

C TAKИM narodom - KAK TЫ, дoл6ae6 ЛАТЫШИИ!!!

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Так такой 17:04 30:12:2017

неграмотный narod skora ruskije - И Be6yT B ЖOПУ B KAMEPE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Latviešu patriots 17:45 30:12:2017

Krievi visur lien bez ziepēm, mudaki..

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анонимс 18:08 30:12:2017

естественно ,Путин настигнет сбежавших латвийских воров даже в Австралии.

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Рулдук 18:19 30:12:2017

Красавцы, поздравили австралийцев с новым годом :)

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)

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