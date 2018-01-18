Журналист напоминает, что 48-летнего Кирилла Серебренникова, который высказывался против аннексии Крыма, обвиняют в растрате 133 млн рублей, выделенных на его театральный проект «Платформа». Режиссер с августа находится под домашним арестом, и эта мера продлена до 19 апреля.
Журналист цитирует заявление Чулпан Хаматовой: «Я абсолютно уверена, что Кирилл Серебренников невиновен. Политический мотив этих обвинений — единственный мотив, какой я вижу».
«Еще десятки ведущих российских актеров и режиссеров призвали снять с Серебренникова обвинения. Западные актеры, такие как Кейт Бланшетт и Нина Хосс, тоже подписали петицию в поддержку Серебренникова», — говорится в статье.
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Вести, мошенником может назвать только суд.« ответить
Jau tā krievijā maz godīgu inteliģentu, tos pašus vajā. Nu gluži kā PSRS laikos..« ответить
Виновен или не виновен , пусть решает суд . А куда делись 133 лимона , к которым был допущен Кирюша ?« ответить
А куда испарились 133 лимона , Кирюша ?« ответить