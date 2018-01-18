Российские творцы выступили в поддержку мошенника(5)

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Анатолий Тарасов
16:39 17.01.2018
Кино / Актеры

«Некоторые из известнейших российских актеров и режиссеров сплотились вокруг титулованного режиссера театра и кино, которому грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве, являющемуся, как предполагают критики, местью за политические взгляды, которых он не скрывает», — сообщает Марк Беннеттс в The Guardian.

Журналист напоминает, что 48-летнего Кирилла Серебренникова, который высказывался против аннексии Крыма, обвиняют в растрате 133 млн рублей, выделенных на его театральный проект «Платформа». Режиссер с августа находится под домашним арестом, и эта мера продлена до 19 апреля.

 

Журналист цитирует заявление Чулпан Хаматовой: «Я абсолютно уверена, что Кирилл Серебренников невиновен. Политический мотив этих обвинений — единственный мотив, какой я вижу».

 

«Еще десятки ведущих российских актеров и режиссеров призвали снять с Серебренникова обвинения. Западные актеры, такие как Кейт Бланшетт и Нина Хосс, тоже подписали петицию в поддержку Серебренникова», — говорится в статье.

InoPressa / Фото
Комментарии (5)
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Александр Шерстобитов 16:50 17:01:2018

«Нафтогаз» подтвердил готовность возобновить закупку газа у «Газпрома»

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П у т и н 17:00 17:01:2018

Вести, мошенником может назвать только суд.

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Latviešu patriots 17:12 17:01:2018

Jau tā krievijā maz godīgu inteliģentu, tos pašus vajā. Nu gluži kā PSRS laikos..

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XXXXL 17:33 17:01:2018

Виновен или не виновен , пусть решает суд . А куда делись 133 лимона , к которым был допущен Кирюша ?

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Вассисуалий 17:38 17:01:2018

А куда испарились 133 лимона , Кирюша ?

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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