«Некоторые из известнейших российских актеров и режиссеров сплотились вокруг титулованного режиссера театра и кино, которому грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве, являющемуся, как предполагают критики, местью за политические взгляды, которых он не скрывает», — сообщает Марк Беннеттс в The Guardian.

Журналист напоминает, что 48-летнего Кирилла Серебренникова, который высказывался против аннексии Крыма, обвиняют в растрате 133 млн рублей, выделенных на его театральный проект «Платформа». Режиссер с августа находится под домашним арестом, и эта мера продлена до 19 апреля.

Журналист цитирует заявление Чулпан Хаматовой: «Я абсолютно уверена, что Кирилл Серебренников невиновен. Политический мотив этих обвинений — единственный мотив, какой я вижу».

«Еще десятки ведущих российских актеров и режиссеров призвали снять с Серебренникова обвинения. Западные актеры, такие как Кейт Бланшетт и Нина Хосс, тоже подписали петицию в поддержку Серебренникова», — говорится в статье.