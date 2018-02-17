«Associated Press в прошлом году удалось раздобыть копию договора между российской компанией и сирийским правительством, который даст русским 25 процентов всей добычи с тех нефтяных полей, которые они захватят», — сообщают корреспонденты агентства.
По мнению AP, россияне, погибшие 7 февраля, могли как раз пытаться захватить месторождения для реализации этого соглашения. По данным российского МИД, тогда погибли минимум пять россиян. По информации газеты «Фонтанка», «Евро Полис» связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В обмен на долю полезных ископаемых компания, по версии газеты, обязалась помогать в захвате нефтяных месторождений.
7 февраля американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которые в районе населенного пункта Хишам на севере страны атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. К моменту нападения на позициях находились не только курды, но и американцы. Они и запросили поддержку с воздуха. В итоге наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу. Американцы применили даже самолеты огневой поддержки AC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Среди наступавших на курдов частей была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), под вывеской которой действует часть известной российской «ЧВК Вагнера».
Какаянаглаяложь!!!« ответить
Они там сражались за Родину!
Те, кто защищает в Сирии сверхприбыли "повара Путина", путриотики , герои капиталистической России, которые поехали торговать своей жизнью за наличные.« ответить
Наторговали, денег хватило на всю оставшуюся жизнь.« ответить
Čju rodinu? U najomnikov ņet rodini. Oni sražajutsja za bablo.« ответить
Кишка тонка у Америкосов атаковать Русских. ФАЙК!! И Видео 3х летней давности показали как свежее. И что бы знали, Группа Вагнера в России признана вне закона - они наёмники и в Россию не вернуться.« ответить
Да, эти уже не вернутся.« ответить
пуйловцев и путриотов мочат везде и так им и надо .захотели нажиться на чужом горе и получили« ответить
ВЕРОЯТНО...)))))« ответить
пусть дохнут ради ворья из путинского окружения.пусть сдохнет вся россия за пидора путина.!!!!!« ответить
Ну чё, ради такого стоит размазать свои кишки по пустыне. Видно по лицу, что гуманист и интеллектуал« ответить
Ну ты же за печенюшку тоже брызжешь поносом.« ответить
Может лучше погибнуть мужиком, чем засранцем?
Смотрю, у убогеньких началось утреннее очищение организма естественным путем?))))« ответить
Вылезли глисты из ж0пы: сани-вани, верзиловы и прочая мразь.« ответить
сами вы мрази и чмошники пуйло вашего царька« ответить