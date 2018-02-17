Российские военные в Сирии погибли ради этого человека(31)

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Владимир Бучельников
10:43 17.02.2018
В мире / Война

Российские наемники, погибшие в результате авиаударов 7 февраля при атаке на нефтяные поля «Коноко» в Сирии, вероятно, пытались захватить месторождения в интересах компании «Евро Полис». Об этом сообщает Associated Press.

«Associated Press в прошлом году удалось раздобыть копию договора между российской компанией и сирийским правительством, который даст русским 25 процентов всей добычи с тех нефтяных полей, которые они захватят», — сообщают корреспонденты агентства.

 

По мнению AP, россияне, погибшие 7 февраля, могли как раз пытаться захватить месторождения для реализации этого соглашения. По данным российского МИД, тогда погибли минимум пять россиян. По информации газеты «Фонтанка», «Евро Полис» связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В обмен на долю полезных ископаемых компания, по версии газеты, обязалась помогать в захвате нефтяных месторождений.

 

7 февраля американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которые в районе населенного пункта Хишам на севере страны атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. К моменту нападения на позициях находились не только курды, но и американцы. Они и запросили поддержку с воздуха. В итоге наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу. Американцы применили даже самолеты огневой поддержки AC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Среди наступавших на курдов частей была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), под вывеской которой действует часть известной российской «ЧВК Вагнера».

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (31)
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Саня 11:26 17:02:2018

Какаянаглаяложь!!!
Они там сражались за Родину!

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Да уж 12:19 17:02:2018

Те, кто защищает в Сирии сверхприбыли "повара Путина", путриотики , герои капиталистической России, которые поехали торговать своей жизнью за наличные.

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Саня 12:30 17:02:2018

Наторговали, денег хватило на всю оставшуюся жизнь.

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Vova 12:47 17:02:2018

Čju rodinu? U najomnikov ņet rodini. Oni sražajutsja za bablo.

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CCCP 13:35 17:02:2018

Кишка тонка у Америкосов атаковать Русских. ФАЙК!! И Видео 3х летней давности показали как свежее. И что бы знали, Группа Вагнера в России признана вне закона - они наёмники и в Россию не вернуться.

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Саня 14:37 17:02:2018

Да, эти уже не вернутся.

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ин-на 17:24 17:02:2018

пуйловцев и путриотов мочат везде и так им и надо .захотели нажиться на чужом горе и получили

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вероятно 11:28 17:02:2018

ВЕРОЯТНО...)))))

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viesis2016 11:37 17:02:2018

пусть дохнут ради ворья из путинского окружения.пусть сдохнет вся россия за пидора путина.!!!!!

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П у т и н 11:39 17:02:2018

Ну чё, ради такого стоит размазать свои кишки по пустыне. Видно по лицу, что гуманист и интеллектуал

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Ну чё, ради такого стоит 14:18 17:02:2018

Ну ты же за печенюшку тоже брызжешь поносом.
Может лучше погибнуть мужиком, чем засранцем?

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О! 11:48 17:02:2018

Смотрю, у убогеньких началось утреннее очищение организма естественным путем?))))

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Точно 11:59 17:02:2018

Вылезли глисты из ж0пы: сани-вани, верзиловы и прочая мразь.

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смерш 17:29 17:02:2018

сами вы мрази и чмошники пуйло вашего царька

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)