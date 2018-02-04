В городе Михайловка Волгоградской области к празднованию 75-летней годовщины победы советской армии в Сталинградской битве подключили детсадовцев. Воспитанников детского сада «Лукоморье» поставили в снегу на колени, чтобы выложить их телами число семьдесят пять.

О мероприятиях, организованных МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» в честь годовщины Сталинградской битвы сообщается в группе городского округа Михайловки в социальной сети «ВКонтакте». В записи на стене сообщества рассказывается, что дошкольники послушали рассказы воспитателей об обороне Сталинграда, совершили виртуальную экскурсию по достопримечательностям Мамаева Кургана, познакомились с защитниками «волжской твердыни».

Кроме того, вопитанники подготовительных групп прочитали стихи на торжественной линейке, посвященной 75-летию победы в Сталинградской битве. К тому же дошкольники почтили память погибших героев минутой молчания.

Детсадовцы также изготовили и отправили в Волгоград открытки для ветеранов, выстроили живые цифры, символизирующие знаменательную дату, и приняли участие в акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». На одной из фотографий под постом видно, что дети действительно стоят на коленях в снегу с розовыми шариками в руках, образуя число 75. «Воспитанники (…) с удовольствием принимали участие во всех акциях, проходивших в нашем городе и приуроченных к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве», — утверждается в записи.