Российских детсадовцев поставили на колени в снег в честь Сталинградской битвы(14)

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Владимир Бучельников
21:53 03.02.2018
В мире / Россия

В городе Михайловка Волгоградской области к празднованию 75-летней годовщины победы советской армии в Сталинградской битве подключили детсадовцев. Воспитанников детского сада «Лукоморье» поставили в снегу на колени, чтобы выложить их телами число семьдесят пять.

О мероприятиях, организованных МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» в честь годовщины Сталинградской битвы сообщается в группе городского округа Михайловки в социальной сети «ВКонтакте». В записи на стене сообщества рассказывается, что дошкольники послушали рассказы воспитателей об обороне Сталинграда, совершили виртуальную экскурсию по достопримечательностям Мамаева Кургана, познакомились с защитниками «волжской твердыни».

 

Кроме того, вопитанники подготовительных групп прочитали стихи на торжественной линейке, посвященной 75-летию победы в Сталинградской битве. К тому же дошкольники почтили память погибших героев минутой молчания.

 

Детсадовцы также изготовили и отправили в Волгоград открытки для ветеранов, выстроили живые цифры, символизирующие знаменательную дату, и приняли участие в акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». На одной из фотографий под постом видно, что дети действительно стоят на коленях в снегу с розовыми шариками в руках, образуя число 75. «Воспитанники (…) с удовольствием принимали участие во всех акциях, проходивших в нашем городе и приуроченных к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве», — утверждается в записи.

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (14)
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Latviešu patriots 22:32 03:02:2018

Krievu idiotpatrioti!

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Черт! 22:35 03:02:2018

За вами, глистами, не угнаться.

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это еще надо посмотреть 23:08 03:02:2018

вы 100 дней хотите с пидарасами хороводы водить

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Все просто 00:22 04:02:2018

Это называется "победобесие".

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Выложить их телами 22:32 03:02:2018

Вы думаете , что пишите?! Хотя ... глистам понравится. Ну, понеслась! Глисты, на выход!

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Лучше почитаем в рубрике «наша Латвия» 22:37 03:02:2018

Как детей мучают в айнажи

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Правда тут 22:38 03:02:2018

Русский солдат наведет порядок и в зтот раз

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зарплата воспитателя в РФ менее 100$ 22:39 03:02:2018

Вот чему они детей научить могут? В Риге нищий около церкви в хороший воскресный день столько собирает, но вы ведь попрашайкам детей на воспитание не отдаёте. Жалею, что млачшего в детсад отдал. Болеть стал часто, грабят его дети люмпенов, завидуют, да и воляются там на полу с грязными игрушками. Послушал бабу-дуру свою, мол надо в обществе детей находится. Да на кой! Да, дорого. 4€/час в конверте и больше стоит нормальная воспитательница-няня частным образом, но зато ребёнок весь с иголочку, счастливый, ходит с ней по театрам и концертам, кушает в хороших местах что пожелает. Кто может себе позволить, тем настоятельно советую.

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Пиши ыще )))) 22:57 03:02:2018

Люблю сказки на ночь.))))

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Вау! 23:00 03:02:2018

Сам, судя по грамматике, видать элитную школу заканчивал или гувернантка обучала?

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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