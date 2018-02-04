О мероприятиях, организованных МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» в честь годовщины Сталинградской битвы сообщается в группе городского округа Михайловки в социальной сети «ВКонтакте». В записи на стене сообщества рассказывается, что дошкольники послушали рассказы воспитателей об обороне Сталинграда, совершили виртуальную экскурсию по достопримечательностям Мамаева Кургана, познакомились с защитниками «волжской твердыни».
Кроме того, вопитанники подготовительных групп прочитали стихи на торжественной линейке, посвященной 75-летию победы в Сталинградской битве. К тому же дошкольники почтили память погибших героев минутой молчания.
Детсадовцы также изготовили и отправили в Волгоград открытки для ветеранов, выстроили живые цифры, символизирующие знаменательную дату, и приняли участие в акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». На одной из фотографий под постом видно, что дети действительно стоят на коленях в снегу с розовыми шариками в руках, образуя число 75. «Воспитанники (…) с удовольствием принимали участие во всех акциях, проходивших в нашем городе и приуроченных к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве», — утверждается в записи.
Krievu idiotpatrioti!« ответить
За вами, глистами, не угнаться.« ответить
вы 100 дней хотите с пидарасами хороводы водить« ответить
Это называется "победобесие".« ответить
Вы думаете , что пишите?! Хотя ... глистам понравится. Ну, понеслась! Глисты, на выход!« ответить
Как детей мучают в айнажи« ответить
Русский солдат наведет порядок и в зтот раз« ответить
Вот чему они детей научить могут? В Риге нищий около церкви в хороший воскресный день столько собирает, но вы ведь попрашайкам детей на воспитание не отдаёте. Жалею, что млачшего в детсад отдал. Болеть стал часто, грабят его дети люмпенов, завидуют, да и воляются там на полу с грязными игрушками. Послушал бабу-дуру свою, мол надо в обществе детей находится. Да на кой! Да, дорого. 4€/час в конверте и больше стоит нормальная воспитательница-няня частным образом, но зато ребёнок весь с иголочку, счастливый, ходит с ней по театрам и концертам, кушает в хороших местах что пожелает. Кто может себе позволить, тем настоятельно советую.« ответить
Люблю сказки на ночь.))))« ответить
Сам, судя по грамматике, видать элитную школу заканчивал или гувернантка обучала?« ответить