Российских футболистов оскорбили(8)

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Герман Бергер
20:40 30.12.2017
Спорт / Спортсмены

Ведущая телеканала «Пятница» Мария Ивакова рассказала об отношении к российскому спорту. Слова журналистки приводит Eurosport.

«Мне кажется, русские футболисты похожи на колхозников. Как-то нет среди них образцов. Чтобы были с манерами, красавцы. Вообще на ум никто не приходит», — заявила Ивакова.

 

Ведущая отдала предпочтение баскетболистам. «Вот недавно летела одним самолетом с баскетбольным клубом — там как на подбор. Причем клуб неизвестный. Наверное, все красивые парни собрались в таких командах», — отметила она.

 

Лучшими спортсменами 31-летняя Ивакова назвала футболиста Дэвида Бекхэма и теннисистку Марию Шарапову.

 

В июне 2017 года главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сравнил отечественных футболистов с деревьями. По мнению наставника, спортсмены не умеют играть в пас, а мяч отскакивает от них, как от дерева.

 

В декабре 2017 года член комитета по этике Российского футбольного союза Геннадий Костылев предложил строго наказать нападающего сборной России Александра Кокорина, пострелявшего из пистолета на свадьбе своего друга. Костылев заявил, что форварда не мешало бы «отхлестать ремнем».

Lenta.ru / Фото
Комментарии (8)
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доктор БляБолит 20:48 30:12:2017

Да это просто С НОГ сшибательная новость для Латвии в преддверии Нового года.
Вся страна ждала эту новость.

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Да эта 21:08 30:12:2017

Латышня - Теперь и спать не ложится,чтобы о РОССИИ не подумать!!! Чувствуют СВОЙ СКОРЫЙ Пи 3 деЦ !!!

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На каждой странице газеты 21:31 30:12:2017

По несколько оскорблений в адрес русских. Вывод ясен,- хорошо оплачивается.

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Народ Латвии(не латышкоязычные) 21:54 30:12:2017

+1000000

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Latviešu patriots 21:48 30:12:2017

Nabadziņi, apvainotie. Nevajag būt kretīniem, tad neapvainos.

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ааа! 21:59 30:12:2017

Поэтому вы обиженные ходите-понятно!

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кот 22:09 30:12:2017

Одна озабоченная дура морозит разную фигню а другие-подпевают.

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Kaupēns 22:31 30:12:2017

Ne jau tikai futbolistus , bet ar visu tautu, kur izcelsme saistīta ar mongoloīdiem , kas spēja iž šļākt vairošanās produktu nenokāpjot no zirga un veidot sugu ar zemo augumu

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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