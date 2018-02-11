На стартовавшей зимней Олимпиаде шорт-трекист Семён Елистратов принёс в копилку команды олимпийских атлетов из России первую награду, сообщает Reuters. Свою медаль обладатель золота Сочи-2014 посвятил всем российским спортсменам, которых МОК не допустил до Игр в Южной Корее.

Команда олимпийских атлетов из России завоевала первую медаль на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает Reuters.

Российский шорт-трекист Семён Елистратов выиграл бронзовую награду в забеге на 1500 м. Как отмечает информационное агентство, свою медаль олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи посвятил всем российским спортсменам, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до Олимпиады в Южной Корее.

После окончания соревнований 27-летний россиянин рассказал журналистам, что его партнёры по команде — включая шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана, — которых МОК не пригласил на Олимпиаду, мысленно были с ним.

«Я посвящаю эту бронзовую медаль всем ребятам, которые не смогли поехать на эти Олимпийские игры», — заявил Семён Елистратов во время пресс-конференции.

«Важно, что мы в первый же день завоевали медаль, — подчеркнул, в свою очередь, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. — Это хорошее подспорье для всей команды».