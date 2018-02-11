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Российских медалист Олимпиады не забыл о товарищах(6)

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Анатолий Тарасов
21:30 10.02.2018
Спорт / Олимпиада

На стартовавшей зимней Олимпиаде шорт-трекист Семён Елистратов принёс в копилку команды олимпийских атлетов из России первую награду, сообщает Reuters. Свою медаль обладатель золота Сочи-2014 посвятил всем российским спортсменам, которых МОК не допустил до Игр в Южной Корее.

Команда олимпийских атлетов из России завоевала первую медаль на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает Reuters.

 

Российский шорт-трекист Семён Елистратов выиграл бронзовую награду в забеге на 1500 м. Как отмечает информационное агентство, свою медаль олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи посвятил всем российским спортсменам, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до Олимпиады в Южной Корее.

 

После окончания соревнований 27-летний россиянин рассказал журналистам, что его партнёры по команде — включая шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана, — которых МОК не пригласил на Олимпиаду, мысленно были с ним.

 

«Я посвящаю эту бронзовую медаль всем ребятам, которые не смогли поехать на эти Олимпийские игры», — заявил Семён Елистратов во время пресс-конференции.

 

«Важно, что мы в первый же день завоевали медаль, — подчеркнул, в свою очередь, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. — Это хорошее подспорье для всей команды».

RT / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 22:24 10:02:2018

Krievu āksts! Bez dopinga tālāk par bronzu netiek! Ha Ha Ha

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Начались 23:13 10:02:2018

примитивизмы от патриотSSа.))))

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Latviešu patriots 23:38 10:02:2018

Ko taisnība nepatīk?

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Latviešu patriots 00:54 11:02:2018

Krievu nīkulis, ne sportists. Sporta pasaules kauna traips!

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vasja 02:07 11:02:2018

kur ir latvija?

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dod 02:07 11:02:2018

kur ir latvija????

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (16)

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