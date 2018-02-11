Команда олимпийских атлетов из России завоевала первую медаль на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает Reuters.
Российский шорт-трекист Семён Елистратов выиграл бронзовую награду в забеге на 1500 м. Как отмечает информационное агентство, свою медаль олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи посвятил всем российским спортсменам, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до Олимпиады в Южной Корее.
После окончания соревнований 27-летний россиянин рассказал журналистам, что его партнёры по команде — включая шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана, — которых МОК не пригласил на Олимпиаду, мысленно были с ним.
«Я посвящаю эту бронзовую медаль всем ребятам, которые не смогли поехать на эти Олимпийские игры», — заявил Семён Елистратов во время пресс-конференции.
«Важно, что мы в первый же день завоевали медаль, — подчеркнул, в свою очередь, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. — Это хорошее подспорье для всей команды».
Krievu āksts! Bez dopinga tālāk par bronzu netiek! Ha Ha Ha« ответить
примитивизмы от патриотSSа.))))« ответить
Ko taisnība nepatīk?« ответить
Krievu nīkulis, ne sportists. Sporta pasaules kauna traips!« ответить
kur ir latvija?« ответить
kur ir latvija????« ответить