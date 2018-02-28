Российских олимпийцев одарили немецкими автомобилями BMW(5)

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Герман Бергер
21:10 28.02.2018
В мире / Россия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил ключи от автомобилей марки BMW победителям и призерам Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обладатели золотых наград получили по BMW X6, серебряные призеры стали хозяевами BMW X5, бронзовые — BMW X4. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 олимпийцев.

 

Российские спортсмены, отличившиеся на Олимпиаде, с 2006 года традиционно получают машины. После окончания Игр-2016 чемпионы получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Медалистам Игр-2014 в Сочи дарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK. Также победители и призеры Олимпиад получают денежные премии, которые могут достигать четырех миллионов рублей.

 

Олимпийские игры в Пхенчхане прошли с 9 по 25 февраля, во время соревнований были разыграны 102 комплекта наград в 13 видах спорта. Сборная России, выступавшая под олимпийским флагом, завоевала 17 наград: 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (5)
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П у т и н 21:22 28:02:2018

Лады калины дарить западло?

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Саня 21:30 28:02:2018

скаклам даже и ладу никто не подарит

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утину 21:36 28:02:2018

Их на автоторе в Калининграде собирают, не?

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ИвАн 21:44 28:02:2018

в россии их собирали

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Саня 21:23 28:02:2018

вот вам розорванная в клочья экономика

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Мнение
1-shvedov-col15
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26.02.2018

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