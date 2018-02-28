Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил ключи от автомобилей марки BMW победителям и призерам Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обладатели золотых наград получили по BMW X6, серебряные призеры стали хозяевами BMW X5, бронзовые — BMW X4. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 олимпийцев.

Российские спортсмены, отличившиеся на Олимпиаде, с 2006 года традиционно получают машины. После окончания Игр-2016 чемпионы получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Медалистам Игр-2014 в Сочи дарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK. Также победители и призеры Олимпиад получают денежные премии, которые могут достигать четырех миллионов рублей.

Олимпийские игры в Пхенчхане прошли с 9 по 25 февраля, во время соревнований были разыграны 102 комплекта наград в 13 видах спорта. Сборная России, выступавшая под олимпийским флагом, завоевала 17 наград: 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.