В Генштабе составили список устройств, которым можно будет пользоваться военнослужащим. Это простые кнопочные телефоны стоимостью до двух тысяч рублей: Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung.
Таким образом в армии намерены бороться с утечками информации.
Как отмечает газета, военное ведомство как минимум с 2014 года испытывает «много проблем» из-за этого: так, во время присоединения Крыма к России военные делали фотографии на принадлежавших украинской армии объектах.
Эти снимки попали в интернет и затем «использовались на Западе для утверждений о «российской агрессии»», поясняет «Коммерсантъ».
Также, по данным газеты, Минобороны было недовольно попавшими в соцсети фотографиями с базы Хмеймим в Сирии, сделанными после минометного обстрела: на них были видны серьезные повреждения техники. Комментариев от военного ведомства по поводу возможного запрета смартфонов пока не поступало.
Вместе с тем, добавляет издание, такой запрет легко можно будет обойти. «Докупается простая «звонилка», которую всегда носишь с собой и в случае необходимости можешь предъявить начальству. Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане», — сказал газете офицер одного из подразделений Минобороны. По словам источника «Коммерсанта», отказываться от гаджетов в армии «никто не собирается».
когда натовским солдатам в адажи запретят пить пиво есть пицу, и бухать в старой риге по всем кабакам« ответить
Также, по данным газеты, Минобороны было недовольно попавшими в соцсети фотографиями с базы Хмеймим в Сирии, сделанными после минометного обстрела: на них были видны серьезные повреждения техники« ответить
почему у нас не показали фотографии с сильно повреждённой техникой, западная пропаганда ухаха
Vot perelomajut oni vse lobatSSkie nosopyrki - togda i zapretjajt...« ответить
отказываться от гаджетов в армии «никто не собирается»« ответить
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Da-da - k stenke za spionazh i vsja nedolgota...
Špiegu mānija, ka tik kaut kas kompromitējošs nenonāk internetā! Ha Ha ha« ответить
Слишком много фотографий вконтакте на фоне БУКа?« ответить
Droši vien, ka tik ļaunie amerikāņi ko taaadu neuzzin)))))))« ответить
Гугл показывает на карте, где подразделение находится.« ответить
"where is my friend" у каждого солдата установлено, в цру один их общий друг работает. Лайки им ставит под фотографиями. Сердечки :))
Saņa. Tas man patīk!« ответить