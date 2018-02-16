Российских военных лишат смартфонов(9)

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Герман Бергер
19:10 15.02.2018
Техно / Оружие

С 1 марта российским военным запретят пользоваться смартфонами с фотокамерами и системами спутниковой навигации. О планах Минобороны пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к российскому Генштабу источники.

В Генштабе составили список устройств, которым можно будет пользоваться военнослужащим. Это простые кнопочные телефоны стоимостью до двух тысяч рублей: Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung.

 

Таким образом в армии намерены бороться с утечками информации.

 

Как отмечает газета, военное ведомство как минимум с 2014 года испытывает «много проблем» из-за этого: так, во время присоединения Крыма к России военные делали фотографии на принадлежавших украинской армии объектах.

 

Эти снимки попали в интернет и затем «использовались на Западе для утверждений о «российской агрессии»», поясняет «Коммерсантъ».

 

Также, по данным газеты, Минобороны было недовольно попавшими в соцсети фотографиями с базы Хмеймим в Сирии, сделанными после минометного обстрела: на них были видны серьезные повреждения техники. Комментариев от военного ведомства по поводу возможного запрета смартфонов пока не поступало.

 

Вместе с тем, добавляет издание, такой запрет легко можно будет обойти. «Докупается простая «звонилка», которую всегда носишь с собой и в случае необходимости можешь предъявить начальству. Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане», — сказал газете офицер одного из подразделений Минобороны. По словам источника «Коммерсанта», отказываться от гаджетов в армии «никто не собирается».

Lenta.ru / Фото
Комментарии (9)
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Саня 19:21 15:02:2018

когда натовским солдатам в адажи запретят пить пиво есть пицу, и бухать в старой риге по всем кабакам

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ИвАн 19:26 15:02:2018

Также, по данным газеты, Минобороны было недовольно попавшими в соцсети фотографиями с базы Хмеймим в Сирии, сделанными после минометного обстрела: на них были видны серьезные повреждения техники

почему у нас не показали фотографии с сильно повреждённой техникой, западная пропаганда ухаха

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Nek-to 19:35 15:02:2018

Vot perelomajut oni vse lobatSSkie nosopyrki - togda i zapretjajt...

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Nek-to 19:34 15:02:2018

отказываться от гаджетов в армии «никто не собирается»
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Da-da - k stenke za spionazh i vsja nedolgota...

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Latviešu patriots 19:42 15:02:2018

Špiegu mānija, ka tik kaut kas kompromitējošs nenonāk internetā! Ha Ha ha

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Саня® 19:44 15:02:2018

Слишком много фотографий вконтакте на фоне БУКа?

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Latviešu patriots 19:52 15:02:2018

Droši vien, ka tik ļaunie amerikāņi ko taaadu neuzzin)))))))

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Саня® 20:12 15:02:2018

Гугл показывает на карте, где подразделение находится.
"where is my friend" у каждого солдата установлено, в цру один их общий друг работает. Лайки им ставит под фотографиями. Сердечки :))

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Latviešu patriots 20:43 15:02:2018

Saņa. Tas man patīk!

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12.02.2018

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