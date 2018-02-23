Российский адмирал: новые комплексы С-400 будут размещены на Балтике в этом году(8)

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Виталий Вавилкин
22:15 22.02.2018
В мире / Россия

Новые зенитно-ракетные комплексы С-400 будут размещены на Балтике в 2018 году, сообщил командующий Балтийским флотом РФ Александр Носатов.

«Будет продолжаться и обновление материальной части Балтийского флота — в его состав войдут малые ракетные корабли нового проекта, комплексы С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М»,— сообщил Носатов, слова которого привели в пресс-службе флота в четверг.

 

Носатов также заявил, что Балтфлот запланировал межфлотские переходы и дальние походы и в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны.

 

«Знаковым мероприятием станет проведение на полигоне Хмелёвка летом 2018 года международного конкурса по профессиональной выучке «Морской десант-2018»,— сказал Носатов на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.

 

Балтийский флот — оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования — Балтийск (Калининградская обл.) и Кронштадт (Ленинградская обл.). В составе флота — соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морская авиация, береговые войска, части ПВО, а так же тылового технического и специального обеспечения. В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота сформирован 11-й армейский корпус.

 

5 февраля председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил размещение в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

 

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус

interfax.com.ua / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 22:22 22:02:2018

100% atbalstu

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Саня 22:24 22:02:2018

Каждому своё.
Люди живут, радуются, любят.
И параллельно живёт Россия.

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PidoruCаня 23:09 22:02:2018

Саня любит ваня, ваня любит саня, любят друг друга, живут, радуются вот оно счастьеговномесов

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Latviešu patriots 22:38 22:02:2018

Simetriska atbilde - Latvijā ASV sistēmas Patriot!

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>>>Latviešu patriots 22:38 22:02:2018 23:38 22:02:2018

у латвии денег не хватит на их содержание не говоря о покупке, так что готовь горох

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АЛ2 22:51 22:02:2018

Отлично! Даст бог когда-нибудь Балтфлот вернётся в свои базы - Либаву, Ригу, Ревель, Гелинфорс, и все остальные!

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latviesu pedriots 00:39 23:02:2018

Lai dzivo Krievijas flote! Atbalstu100%.

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Latviešu patriots 01:33 23:02:2018

Lai nogrimst krievu Baltijas flote!

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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