«Будет продолжаться и обновление материальной части Балтийского флота — в его состав войдут малые ракетные корабли нового проекта, комплексы С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М»,— сообщил Носатов, слова которого привели в пресс-службе флота в четверг.
Носатов также заявил, что Балтфлот запланировал межфлотские переходы и дальние походы и в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны.
«Знаковым мероприятием станет проведение на полигоне Хмелёвка летом 2018 года международного конкурса по профессиональной выучке «Морской десант-2018»,— сказал Носатов на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.
Балтийский флот — оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования — Балтийск (Калининградская обл.) и Кронштадт (Ленинградская обл.). В составе флота — соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морская авиация, береговые войска, части ПВО, а так же тылового технического и специального обеспечения. В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота сформирован 11-й армейский корпус.
5 февраля председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил размещение в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».
В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус
100% atbalstu« ответить
Каждому своё.« ответить
Люди живут, радуются, любят.
И параллельно живёт Россия.
Саня любит ваня, ваня любит саня, любят друг друга, живут, радуются вот оно счастьеговномесов« ответить
Simetriska atbilde - Latvijā ASV sistēmas Patriot!« ответить
у латвии денег не хватит на их содержание не говоря о покупке, так что готовь горох« ответить
Отлично! Даст бог когда-нибудь Балтфлот вернётся в свои базы - Либаву, Ригу, Ревель, Гелинфорс, и все остальные!« ответить
Lai dzivo Krievijas flote! Atbalstu100%.« ответить
Lai nogrimst krievu Baltijas flote!« ответить