Российский газ согреет британцев(2)

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Герман Бергер
21:36 04.03.2018
Экономика / Финансы

Россия поставит сжиженный газ с завода «Ямал-СПГ» в Великобританию, чтобы пополнить запасы топлива в королевстве, страдающем от аномальных холодов. О сделке стало известно газете Financial Times.

Два источника издания рассказали, что газ в Великобританию доставит компания Shell, которая в эти выходные в Бискайском заливе должна перекачать СПГ с российского ледокола на собственный танкер и 6 марта доставить его в терминал Милфорд Хэйвен. После этого топливо попадет к потребителям. FT не удалось получить комментарии у представителей Shell и «НОВАТЭКа», который владеет 50,1 процента «Ямал-СПГ».

 

В последнее время в Великобритании установилась аномально низкая для этого времени года температура. Причиной стал шторм «Эмма», который в местной прессе называют «Чудовище с Востока» (Beast from the East) или «Чудовище из Сибири» (Beast from Siberia). Из-за холодов страна столкнулась с угрозой дефицита газа и ростом цен на топливо. Похолодание показало, насколько Великобритания зависит от газового импорта, отмечает FT.

 

Первая партия российского СПГ с Ямала была отправлена в Великобританию еще в декабре, однако не дошла до потребителей, так как цены на топливо в королевстве пошли вниз. Газ был перепродан и отправлен в американский Бостон.

 

2 марта агентство Bloomberg отметило, что столкнувшаяся с аномальным похолоданием Западная Европа вынуждена закупать газ в рекордных количествах, а Россия получила шанс еще сильнее закрепиться на рынке Старого Света. Это происходит на фоне сообщений о грядущем расторжении контрактов между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». В России заверили западных потребителей, что транзиту газа в Европу пока ничто не угрожает.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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Вывод 22:22 04:03:2018

Ну и где эти англососские хенералы, которые угрожали России? Или обкакались после показа видиков, которые Путин озвучил?
Вывод :С Россией надо торговать, а не воевать.
Покупайте российский газ и не тяфкайте, вояки хреновы.

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Янки гоу хом! Ха-ха 22:34 04:03:2018

Не только англососы, но и пиндосы поджали хвосты, молчат, видимо от шока никак не отойдут. Вот теперь уже НАТовцы ни в Прибалтике , нигде в Европе не нужны.
Пусть собирают своё железо и дуют домой.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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