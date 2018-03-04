Два источника издания рассказали, что газ в Великобританию доставит компания Shell, которая в эти выходные в Бискайском заливе должна перекачать СПГ с российского ледокола на собственный танкер и 6 марта доставить его в терминал Милфорд Хэйвен. После этого топливо попадет к потребителям. FT не удалось получить комментарии у представителей Shell и «НОВАТЭКа», который владеет 50,1 процента «Ямал-СПГ».
В последнее время в Великобритании установилась аномально низкая для этого времени года температура. Причиной стал шторм «Эмма», который в местной прессе называют «Чудовище с Востока» (Beast from the East) или «Чудовище из Сибири» (Beast from Siberia). Из-за холодов страна столкнулась с угрозой дефицита газа и ростом цен на топливо. Похолодание показало, насколько Великобритания зависит от газового импорта, отмечает FT.
Первая партия российского СПГ с Ямала была отправлена в Великобританию еще в декабре, однако не дошла до потребителей, так как цены на топливо в королевстве пошли вниз. Газ был перепродан и отправлен в американский Бостон.
2 марта агентство Bloomberg отметило, что столкнувшаяся с аномальным похолоданием Западная Европа вынуждена закупать газ в рекордных количествах, а Россия получила шанс еще сильнее закрепиться на рынке Старого Света. Это происходит на фоне сообщений о грядущем расторжении контрактов между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». В России заверили западных потребителей, что транзиту газа в Европу пока ничто не угрожает.
Ну и где эти англососские хенералы, которые угрожали России? Или обкакались после показа видиков, которые Путин озвучил?« ответить
Вывод :С Россией надо торговать, а не воевать.
Покупайте российский газ и не тяфкайте, вояки хреновы.
Не только англососы, но и пиндосы поджали хвосты, молчат, видимо от шока никак не отойдут. Вот теперь уже НАТовцы ни в Прибалтике , нигде в Европе не нужны.« ответить
Пусть собирают своё железо и дуют домой.