Российский хоккеист признан одним из лучших в НХЛ

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Анатолий Тарасов
17:50 01.01.2018
Спорт / Хоккей

Российский нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте НХЛ.

В прошедшем календарном году Кучеров забросил 52 шайбы, что стало лучшим показателем в лиге.

 

Второй звездой признан форвард «Питтсбурга» канадец Сидни Кросби.

 

Первой звездой стала целая команда – «Вегас». Клуб впервые выступает в НХЛ, но статус дебютанта не помешал ему возглавить турнирную таблицу Западной конференции лиги. В 37 матчах команда набрала 54 очка и на два балла опережает идущий вторым «Виннипег» (провел 40 игр).

Интерфакс / Фото
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