Российский хоккеист признан одним из лучших в НХЛ

Российский нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте НХЛ.

В прошедшем календарном году Кучеров забросил 52 шайбы, что стало лучшим показателем в лиге.

Второй звездой признан форвард «Питтсбурга» канадец Сидни Кросби.

Первой звездой стала целая команда – «Вегас». Клуб впервые выступает в НХЛ, но статус дебютанта не помешал ему возглавить турнирную таблицу Западной конференции лиги. В 37 матчах команда набрала 54 очка и на два балла опережает идущий вторым «Виннипег» (провел 40 игр).