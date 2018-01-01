Российский хоккеист признан одним из лучших в НХЛ

В прошедшем календарном году Кучеров забросил 52 шайбы, что стало лучшим показателем в лиге.
Второй звездой признан форвард «Питтсбурга» канадец Сидни Кросби.
Первой звездой стала целая команда – «Вегас». Клуб впервые выступает в НХЛ, но статус дебютанта не помешал ему возглавить турнирную таблицу Западной конференции лиги. В 37 матчах команда набрала 54 очка и на два балла опережает идущий вторым «Виннипег» (провел 40 игр).
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