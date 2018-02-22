Российский керлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний, будет вынужден отдать бронзовую медаль Олимпийских игр.

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты на Играх-2018 за нарушение Крушельницким антидопинговых правил.

«Александр Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Он дисквалифицирован из соревнований по керлингу в смешанных парах на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, и соответствующие результаты команды OAR («Олимпийских атлетов из России») в этом виде программы признаны недействительными со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спортсмен должен быть лишен аккредитации», — говорится в решении суда.

«В любом случае, даже если бы был суд, принято было бы решение о заборе медалей, но, поскольку мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него проба — мельдоний, мы как бы подписали заявление о том, что он действительно у него есть», — заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

«Медаль, соответственно, отдаем, принятие решение о дисквалификации возлагают по правилам на WCF (Всемирную федерацию керлинга), а дальше Федерация вместе с Сашей, со всей командой, комиссия будет дальше разбираться, чтобы очистить доброе имя», — подчеркнула она.

Александр Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте.

В воскресенье 18 февраля штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил. Появились сообщения, что речь идет о Крушельницком. Эти слухи подтвердились.

20 февраля на сайте Олимпийского комитета России было опубликовано официальное заявление делегации «Олимпийские атлеты из России», в котором сообщалось, что проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Сам спортсмен категорически отверг подозрения в употреблении запрещенных препаратов.