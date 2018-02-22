Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты на Играх-2018 за нарушение Крушельницким антидопинговых правил.
«Александр Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Он дисквалифицирован из соревнований по керлингу в смешанных парах на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, и соответствующие результаты команды OAR («Олимпийских атлетов из России») в этом виде программы признаны недействительными со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спортсмен должен быть лишен аккредитации», — говорится в решении суда.
«В любом случае, даже если бы был суд, принято было бы решение о заборе медалей, но, поскольку мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него проба — мельдоний, мы как бы подписали заявление о том, что он действительно у него есть», — заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия 1» (ВГТРК).
«Медаль, соответственно, отдаем, принятие решение о дисквалификации возлагают по правилам на WCF (Всемирную федерацию керлинга), а дальше Федерация вместе с Сашей, со всей командой, комиссия будет дальше разбираться, чтобы очистить доброе имя», — подчеркнула она.
Александр Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте.
В воскресенье 18 февраля штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил. Появились сообщения, что речь идет о Крушельницком. Эти слухи подтвердились.
20 февраля на сайте Олимпийского комитета России было опубликовано официальное заявление делегации «Олимпийские атлеты из России», в котором сообщалось, что проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.
Сам спортсмен категорически отверг подозрения в употреблении запрещенных препаратов.
Джоли- засланный казачок из фирмы-конкурента, как в "Мистер и миссис Смит".« ответить
Хотела мышьяк подсыпать, но ограничилась мельдонием.
Да нет им петушара путя подсыпал... Куйло поганое... На авось пронесёт .. Не пронесло..« ответить
Не знаю, какие побочные у мельдония, возможно и пронесло.« ответить
Кто бы сомневался, что и на олимпиаде продолжается провокации против российских спортсменов. Всем уже ясно, что здесь нет спорта, а только грязная политика. Во всей красе проявились "западные ценности". Десятки русских спортсменов отстранены от Олимпиады, будучи обвиненными без всяких доказательств (!!!). Так Запад низко мстит России за то, что она не отдала США Крым, за её успехи в Сирии, за неподчинение Западу.« ответить
Правильно, надо как с боингом - морду бубликом и в отказ!!!« ответить
Не привлекли б к себе внимания, ничего б не случилось. Когда-нибудь всё вскроется, потому и жалко ребят.« ответить
Жаль. Медаль была честно заработана. Но ничего, расследование все равно проведут.« ответить
Как то не помню что бы хоть раз скот россии что то честно выигрывал...ублюдки этого по определению не умеют.. Не понятно почему их вообще допускают к соревнованиям людей..« ответить
Свинья твоя мать(надеюсь она уже подохла). А твое мнение, это не более, чем жужжание навозной мухи.« ответить
Я помню, как всегда русские побеждают!!! Всем бы так побеждать, да относиться к своим соперникам и врагам, как русские - так и до войн бы не доходило, а не то что до такой клоунады, как эта олимпиада!! Как те, кто позарился на это мероприятие джентльменов сейчас могут смотреть как проходят соревнования?! Уверен, они даже не смотрят его, плевали они на него!!!« ответить
Я бы посмотрел, какой бы была эта олимпиада, если бы все страны перед ней так же прошерстили на предмет отсеивания лучших!!! Вот где цирк был бы по полной!!
А пока - праздник на улице грязных политиков, моральных уродов (средств на лечение у государств не хватает) и троллей.
Я же говорил что свиней и мутантов России надо поганой метлой гнать из спорта людей... Хйо пусть им организует World Animals Olimpics Games« ответить
ну пока сцаными тряпками из европы гонят хохлосвиней, так как поняли что они скоты и ворюги« ответить
Yess. Krievu lūzeri, dopingsportisti! Tā jums vajag! Ha Ha Ha Ha ha« ответить
и от злости плюются в экран. Ха, ха, hi, hi.« ответить
и плачут папе в жилетку.)))« ответить
смотри,патриот,не обосрись от радости,лично я уверена,и к гадалке не ходи,что это чья -то грязная работа,полно таких как патриот,да ваня,доброжелателей,которые за рубль ,мать родную продадут,но бог им судья ,,,,,,« ответить