Керлингиста России лишили бронзы(20)

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Анатолий Тарасов
12:50 22.02.2018
Спорт / Олимпиада

Российский керлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний, будет вынужден отдать бронзовую медаль Олимпийских игр.

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты на Играх-2018 за нарушение Крушельницким антидопинговых правил.

 

«Александр Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Он дисквалифицирован из соревнований по керлингу в смешанных парах на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, и соответствующие результаты команды OAR («Олимпийских атлетов из России») в этом виде программы признаны недействительными со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спортсмен должен быть лишен аккредитации», — говорится в решении суда.

 

«В любом случае, даже если бы был суд, принято было бы решение о заборе медалей, но, поскольку мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него проба — мельдоний, мы как бы подписали заявление о том, что он действительно у него есть», — заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

 

«Медаль, соответственно, отдаем, принятие решение о дисквалификации возлагают по правилам на WCF (Всемирную федерацию керлинга), а дальше Федерация вместе с Сашей, со всей командой, комиссия будет дальше разбираться, чтобы очистить доброе имя», — подчеркнула она.

 

Александр Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте.

 

В воскресенье 18 февраля штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил. Появились сообщения, что речь идет о Крушельницком. Эти слухи подтвердились.

 

20 февраля на сайте Олимпийского комитета России было опубликовано официальное заявление делегации «Олимпийские атлеты из России», в котором сообщалось, что проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

 

Сам спортсмен категорически отверг подозрения в употреблении запрещенных препаратов.

Интерфакс / Фото
Комментарии (20)
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Саня 12:57 22:02:2018

Джоли- засланный казачок из фирмы-конкурента, как в "Мистер и миссис Смит".
Хотела мышьяк подсыпать, но ограничилась мельдонием.

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Ваня 13:26 22:02:2018

Да нет им петушара путя подсыпал... Куйло поганое... На авось пронесёт .. Не пронесло..

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Саня 13:30 22:02:2018

Не знаю, какие побочные у мельдония, возможно и пронесло.

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западные ценности 13:08 22:02:2018

Кто бы сомневался, что и на олимпиаде продолжается провокации против российских спортсменов. Всем уже ясно, что здесь нет спорта, а только грязная политика. Во всей красе проявились "западные ценности". Десятки русских спортсменов отстранены от Олимпиады, будучи обвиненными без всяких доказательств (!!!). Так Запад низко мстит России за то, что она не отдала США Крым, за её успехи в Сирии, за неподчинение Западу.

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хуторянен 13:13 22:02:2018

Правильно, надо как с боингом - морду бубликом и в отказ!!!

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!!!!!! 13:46 22:02:2018

Не привлекли б к себе внимания, ничего б не случилось. Когда-нибудь всё вскроется, потому и жалко ребят.

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Петя 13:10 22:02:2018

Жаль. Медаль была честно заработана. Но ничего, расследование все равно проведут.

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Ваня 13:23 22:02:2018

Как то не помню что бы хоть раз скот россии что то честно выигрывал...ублюдки этого по определению не умеют.. Не понятно почему их вообще допускают к соревнованиям людей..

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Толик 13:26 22:02:2018

Свинья твоя мать(надеюсь она уже подохла). А твое мнение, это не более, чем жужжание навозной мухи.

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!!!!!! 13:59 22:02:2018

Я помню, как всегда русские побеждают!!! Всем бы так побеждать, да относиться к своим соперникам и врагам, как русские - так и до войн бы не доходило, а не то что до такой клоунады, как эта олимпиада!! Как те, кто позарился на это мероприятие джентльменов сейчас могут смотреть как проходят соревнования?! Уверен, они даже не смотрят его, плевали они на него!!!
Я бы посмотрел, какой бы была эта олимпиада, если бы все страны перед ней так же прошерстили на предмет отсеивания лучших!!! Вот где цирк был бы по полной!!
А пока - праздник на улице грязных политиков, моральных уродов (средств на лечение у государств не хватает) и троллей.

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Ваня 13:18 22:02:2018

Я же говорил что свиней и мутантов России надо поганой метлой гнать из спорта людей... Хйо пусть им организует World Animals Olimpics Games

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ИвАн 13:25 22:02:2018

ну пока сцаными тряпками из европы гонят хохлосвиней, так как поняли что они скоты и ворюги

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Latviešu patriots 13:33 22:02:2018

Yess. Krievu lūzeri, dopingsportisti! Tā jums vajag! Ha Ha Ha Ha ha

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Лузеры сидят целыми днями возле компьютеров 13:42 22:02:2018

и от злости плюются в экран. Ха, ха, hi, hi.

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Лузеры уже сидят дома 13:54 22:02:2018

и плачут папе в жилетку.)))

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нина 15:46 22:02:2018

смотри,патриот,не обосрись от радости,лично я уверена,и к гадалке не ходи,что это чья -то грязная работа,полно таких как патриот,да ваня,доброжелателей,которые за рубль ,мать родную продадут,но бог им судья ,,,,,,

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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