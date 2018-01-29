Российский лыжник умер во время гонки(2)

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Владимир Бучельников
08:35 28.01.2018
Спорт / Спортсмены

Российский лыжник Андрей Шамшурин умер во время марафонской гонки на чемпионате мира среди ветеранов, который проходил 26 января в американском штате Миннесота. Об этом сообщает журнал «Лыжный спорт».

По словам очевидцев, 54-летний спортсмен почти добрался до финиша, оставалось всего несколько километров. Тело мужчины предстоит перевезти на родину.

 

Причина смерти пока не уточняется.

 

Чемпионат мира среди ветеранов по лыжным гонкам Masters World Cup 2018 проходил в Миннесоте с 19 по 26 января, отмечается на его официальном сайте. В нем могли принять участие лыжники старше 30 лет любого спортивного разряда, как мужчины, так и женщины. Как следует из старт-листа, Шамшурин бежал на дистанции 40 километров.

Полит.Ру / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 13:44 28:01:2018

Ļoti labi. Pasaule palika tīrāka.

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Latviešu patriots 13:47 28:01:2018

Doping delaet svojo delo!!!!

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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