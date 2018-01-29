Российский пианист взял «Грэмми»

Российский пианист Даниил Трифонов завоевал награду академии звукозаписи США «Грэмми» в категории «лучшее инструментальное соло», сообщили организаторы конкурса.

Даниил Трифонов, которому в марте исполняется 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий. «Грэмми» он завоевал за альбом Transcendental. В этой категории на награду также претендовали американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, шведский музыкант Мария Леттберг и немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.

На премию «Грэмми» в категории «лучший классический сольный альбом» был посмертно номинирован российский оперный певец Дмитрий Хворостовский за диск «Свиридов: Отчалившая Русь», записанный совместно с дирижером Константином Орбеляном. Победу в этой категории одержала канадская оперная певица Барбара Ханниган.

В категории «лучшее оперная запись» были представлены солисты Мариинского театра Андрей Серов и Владимир Феляуэр, а также Аида Гарифуллина за исполнение оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок» под управлением Валерия Гергиева, однако победу одержали исполнители оперы Берга «Воццек» под управлением австрийского дирижера Ганса Графа.

Лауреатов в области классической, джазовой, латинской музыки, а также технических номинаций традиционно назвали за несколько часов до начала концерта по случаю вручения «Грэмми», В этом году она проходит в Нью-Йорке.

Награду «Грэмми», считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.