Ведь, в общем-то, экономика — экономикой, а люди — людьми. И если, допустим, в Риге зарплата в тысячу евро считается хорошей (хорошей, да?), то сама по себе сумма же ничего не значит. Нужно смотреть индекс цен: стоимость услуг, стоимость продуктов, стоимость транспорта, культуры, развлечений — всего, чего угодно. И вроде звучит хорошо — тысяча евро, а если разложить это на расходы домохозяйства, то ситуация уже другая. А если уйти в Латгалию, то там в три раза меньше. Но есть базовые цены, которые универсальны.
— Вы допускаете мысль, что, возможно, речь идет не то чтобы об апатии, а о падении доверия к политикам? На бытовом уровне все жители Латвии настроены на добрососедство, на нормальные взаимоотношения. Политики говорят одно, а общество — другое.
— Я читал об этом. Вполне понятный процесс. Потому что правящая элита Латвии как бы самодостаточна. Она живет в своем мире, в своих реалиях, в своих полномочиях. Если даже смотреть на это все как-то так отстраненно, из-за забора, кажется, и ничего страшного-то нет вообще. Все нормально, вроде бы, все скромно. Но посмотрите даже на Ригу. Сколько здесь брошенных домов? Сколько здесь отвратительных дорог? Сколько здесь других каких-то видимых...
— Господин посол, ну, это в любом городе, особенно в любом бывшем городе Советского союза можно увидеть такую картину.
— Поезжайте в Москву, это бывшая столица Советского союза. И давайте сравним. Давайте просто сравним. Потому что это несравнимые вещи, конечно.
— Мы не будем сейчас сравнивать Ригу, Москву — там разные реалии, разные вопросы собственности...
— Коллега, момент... Вы разбудили мою память. Первый раз в Риге я был в 1970 году. И достаточно регулярно приезжал сюда на отдых. Я из Петербурга родом, и петербургскому студенту на юг Черного моря добраться было достаточно сложно. Мы ездили в Прибалтику, в частности, в Ригу, как в малую Европу. И качество этой жизни здесь тогда и состояние этих городов, этих дорог, извините меня, было оч-чень неплохим.
— Коллега, Вы разбудили мою память, причем, моя память гораздо более короткая в данном случае. Новогодние праздники прошли, [были] длинные каникулы в России, когда мы в Риге, в Юрмале наблюдали огромное количество российских туристов. Огромное количество автомобилей с российскими номерами...
— ...И что?
— ...сюда ездят граждане граждане России, как в малую, как в ближнюю, как в западную, как в северную, — какую угодно, но только — Европу.
— Мо-мент, мо-мент. Мы географией сейчас заниматься не будем, насколько я помню, Европа у нас до Уральских гор, если Вы не оспариваете этого обстоятельства (хотя у Вас, может, свой глобус). Да, безусловно. Россияне сюда приезжают.
— С удовольствием.
— И с удовольствием приезжают! Потому что здесь есть цена-качество. Здесь дешево для россиян и, в то же время, близко. И относительно качественно. Хотя, уж извините, опять-таки, не будите во мне беса сравнения, россияне за последние 25 лет насмотрелись на все. И сравнивать теперь могут очень конкретно. И уровень обслуживания, и качество обслуживания, и возможности любого курорта, любой страны...
— И при этом с удовольствием приезжают в Ригу.
— Разумеется. Потому что мы соседи. Потому что здесь русский язык. Здесь удобно нам. Не нужно говорить на каком-то малайском или еще на каком-нибудь. Здесь люди свои, если так можно сказать. Знакомые, понятные. Дружелюбные. И вот это хотят испортить. Этих людей... Понимаете, вот мне интересно было бы посмотреть, какие опыты надо над Вами произвести, чтоб Вы перестали быть русским человеком. Вы же русский человек?
— Да, абсолютно.
— Русский! Так вот, что нужно сделать, чтобы Вы стали латышом?
— (пауза) Я думаю, ничего...
— Вы знаете латышский язык?
— Я знаю латышский язык.
— Знаете, отлично.
— Я не понимаю сейчас Вашей логики, к чему Вы это ведете?
— Я веду это к тому, что если бы Вы с детских лет, с детского сада учили бы латышский язык, Вы бы не знали русский. Или знали бы его плохо. Плохо. И Вы не сдали бы экзамен.
— Я готов Вам возразить...
— ...Обождите, Вы учились в московском университете на факультете журналистики? И сдавали экзамены на русском языке?
— Да.
— А вот если Вы завтра должны будете сдавать экзамен в латышском вузе на латышском языке, Вы его сдадите?
— Я не знаю, я не буду пробовать. Я Вам могу о другом сказать, есть официальная статистика. Заключается [она] в том, что у русских школьников нет проблем в освоении латышского языка сегодня.
— Абсолютно. Но у них не должно быть проблем и в праве изучать и говорить на своем родном языке. Вот и все. Здесь все очень просто.
Par Rīgu pretenzijas pie Saskaņas un Ušakova.« ответить
labi, ceļi ir slikti« ответить
Ты зачем здесь?Опровергнуть что не всё здесь сликты?ВСЁ МЕГА СЛИКТЫ!Не видеть этого может только слепой!« ответить