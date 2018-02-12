Говоря о «нерукопожатных спортсменах», Трегубов сообщил, что американцы с ним не здороваются, потому что «они политически против нас настроены».
«Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в ж***», – рассказал спортсмен «Спорт-Экспрессу».
В то же время он отметил, что хорошо общается со спортсменами из Канады.
Трегубов добавил, что в скелетонной сборной на Олимпиаду не допустили ни одного тренера, из-за чего спортсменам приходится нелегко.
«Приходится делать много всего того, чего мы раньше не делали. По трассе стоят бобслейные тренеры, отправляют видео нашим – и те уже анализируют. При этом скелетон и бобслей – это совершенно разные виды. Приходится говорить тренерам, где стоять и как снимать. Да и весь этот видеорассказ – это совершенно не то. Обычно как: пообщались после заезда, сделали выводы, внесли коррективы – и на новую попытку. Сейчас такого нет», – сообщил Трегубов.
В то же время он отметил, что биатлонистам и саночникам на трассе помогают тренеры из других стран, однако в скелетоне такого нет из-за жесткой конкуренции.
Отметим, что МОК запретил ехать на Олимпиаду не только действующим тренерам, но и бывшему главному тренеру сборной России по скелетону Вилли Шнайдеру, в данный момент работающему с командой Китая.
Кто виноват в вашем поглощении таблеток?« ответить
Нормальные спортсмены презирают тех, кто хоть раз пытался выиграть нечестно.
Так что, нефиг на других пенять, коль сам русский.
скаклов мнения не интересно, кстате вы там на горках скачите вместо санок... ? или дома остались скакать« ответить
Ты можешь, конечно, не поверить, но существует множество других национальностей, кроме xoxлов и этих(кивает в восточную сторону)« ответить
Пиндосы горстями допинг жрут,как и норвежские астматики и орут на честных людей держи вора.« ответить
Ej dirst, cūka!« ответить
Просто есть таблетки правильные , одобренные антидоминговой конторой и неправильные, куда даже попал наш мельдоний. Вот и фсе.))) правильно говорят, современная олимпиада, это борьба фармакологических компаний.« ответить
_Пиндосы горстями допинг жрут,как и норвежские астматики и орут на честных людей держи вора_« ответить
Что мешает россиянам жрать то же самое? Денег нет на нормальные таблетки? Тогда завривайте кору и мох.
вот щас собственно что едят скаклы на Вусраине« ответить
То есть, весь мир должен жить по америкосовским правилам? А то, что наш ЛОК выдает список запрещенных препаратов, где практически вся наши аптека, тебя не смущает?« ответить
все правильно пошли нахуууй пиидары америкосы и заднепривооодные из мелкобритании где лабуууусы толчки драааят!« ответить
Молодец Трегубов! Послал пиндосов и англососов по нужному адресу, куда те и заслужили.« ответить