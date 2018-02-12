Российский скелетонист Никита Трегубов сообщил, что на зимней Олимпиаде в Пхенчхане не общается со спортсменами из США и Великобритании.

Говоря о «нерукопожатных спортсменах», Трегубов сообщил, что американцы с ним не здороваются, потому что «они политически против нас настроены».

«Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в ж***», – рассказал спортсмен «Спорт-Экспрессу».

В то же время он отметил, что хорошо общается со спортсменами из Канады.

Трегубов добавил, что в скелетонной сборной на Олимпиаду не допустили ни одного тренера, из-за чего спортсменам приходится нелегко.

«Приходится делать много всего того, чего мы раньше не делали. По трассе стоят бобслейные тренеры, отправляют видео нашим – и те уже анализируют. При этом скелетон и бобслей – это совершенно разные виды. Приходится говорить тренерам, где стоять и как снимать. Да и весь этот видеорассказ – это совершенно не то. Обычно как: пообщались после заезда, сделали выводы, внесли коррективы – и на новую попытку. Сейчас такого нет», – сообщил Трегубов.

В то же время он отметил, что биатлонистам и саночникам на трассе помогают тренеры из других стран, однако в скелетоне такого нет из-за жесткой конкуренции.

Отметим, что МОК запретил ехать на Олимпиаду не только действующим тренерам, но и бывшему главному тренеру сборной России по скелетону Вилли Шнайдеру, в данный момент работающему с командой Китая.