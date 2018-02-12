Российский скелетонист: пошли в ж***, американцы!(11)

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Анатолий Тарасов
14:29 12.02.2018
Спорт / Спортсмены

Российский скелетонист Никита Трегубов сообщил, что на зимней Олимпиаде в Пхенчхане не общается со спортсменами из США и Великобритании.

Говоря о «нерукопожатных спортсменах», Трегубов сообщил, что американцы с ним не здороваются, потому что «они политически против нас настроены».

 

«Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в ж***», – рассказал спортсмен «Спорт-Экспрессу».

 

В то же время он отметил, что хорошо общается со спортсменами из Канады.

 

Трегубов добавил, что в скелетонной сборной на Олимпиаду не допустили ни одного тренера, из-за чего спортсменам приходится нелегко.

 

«Приходится делать много всего того, чего мы раньше не делали. По трассе стоят бобслейные тренеры, отправляют видео нашим – и те уже анализируют. При этом скелетон и бобслей – это совершенно разные виды. Приходится говорить тренерам, где стоять и как снимать. Да и весь этот видеорассказ – это совершенно не то. Обычно как: пообщались после заезда, сделали выводы, внесли коррективы – и на новую попытку. Сейчас такого нет», – сообщил Трегубов.

 

В то же время он отметил, что биатлонистам и саночникам на трассе помогают тренеры из других стран, однако в скелетоне такого нет из-за жесткой конкуренции.

 

Отметим, что МОК запретил ехать на Олимпиаду не только действующим тренерам, но и бывшему главному тренеру сборной России по скелетону Вилли Шнайдеру, в данный момент работающему с командой Китая.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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Саня 14:39 12:02:2018

Кто виноват в вашем поглощении таблеток?
Нормальные спортсмены презирают тех, кто хоть раз пытался выиграть нечестно.
Так что, нефиг на других пенять, коль сам русский.

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Пеца 14:45 12:02:2018

скаклов мнения не интересно, кстате вы там на горках скачите вместо санок... ? или дома остались скакать

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Саня 14:57 12:02:2018

Ты можешь, конечно, не поверить, но существует множество других национальностей, кроме xoxлов и этих(кивает в восточную сторону)

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виндизель 14:58 12:02:2018

Пиндосы горстями допинг жрут,как и норвежские астматики и орут на честных людей держи вора.

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Latviešu patriots to Саня 14:59 12:02:2018

Ej dirst, cūka!

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Как ты далек от спорта 15:00 12:02:2018

Просто есть таблетки правильные , одобренные антидоминговой конторой и неправильные, куда даже попал наш мельдоний. Вот и фсе.))) правильно говорят, современная олимпиада, это борьба фармакологических компаний.

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Саня 15:11 12:02:2018

_Пиндосы горстями допинг жрут,как и норвежские астматики и орут на честных людей держи вора_
Что мешает россиянам жрать то же самое? Денег нет на нормальные таблетки? Тогда завривайте кору и мох.

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>>>>Саня 15:11 12:02:2018 15:25 12:02:2018

вот щас собственно что едят скаклы на Вусраине

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Сане 15:27 12:02:2018

То есть, весь мир должен жить по америкосовским правилам? А то, что наш ЛОК выдает список запрещенных препаратов, где практически вся наши аптека, тебя не смущает?

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Latviešu patriots 14:39 12:02:2018

все правильно пошли нахуууй пиидары америкосы и заднепривооодные из мелкобритании где лабуууусы толчки драааят!

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Уважаю! 15:10 12:02:2018

Молодец Трегубов! Послал пиндосов и англососов по нужному адресу, куда те и заслужили.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)

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