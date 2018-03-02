«Иностранные спортсмены по-разному себя вели. Кто-то прямо демонстративно показывал свое негативное отношение, к примеру раньше здоровались, а сейчас перестали. Были и такие спортсмены, в основном из англосаксонских стран. Ив Мюрхед, скип сборной Великобритании, крайне некорректно и негативно высказалась в соцсетях: я тут, бедненькая, всю жизнь тренируюсь, а тут пришли русские, наелись какой-то гадости и медали хватают», — заявил Беланов.
Специалист отметил, что некоторые иностранные спортсмены, напротив, вели себя доброжелательно. «Например, команда Швейцарии — мы с ними никогда особо не дружили, просто здоровались, когда пересекались, а тут их скип прямо очень тепло высказалась в наш адрес. Все от людей зависит», — подытожил тренер.
Российские керлингистки на Играх в Пхенхчане заняли девятое место, выиграв два матча из девяти. Золото завоевала сборная Швеции, серебро досталось команде Южной Кореи, бронза — Японии.
На Олимпиаде-2018 российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, выступавшие в дабл-миксте, завоевали бронзовые медали, но позднее лишились наград. В допинг-пробе Крушельницкого были обнаружены следы запрещенного вещества мельдония.
пиндосовская мразь не умеет вести себя по-человечески, это нелюди« ответить
И это говорят твари которые находятся где то между плесенью и опарышами?или эта мразь возомнила что они типо люди?тогда совсем больные унтерменши рашки« ответить
ванюшенька почитал ГУГЛ и узнал, что кроме животных, в мире есть еще живые существа. Прогресс на лицо.)))))« ответить
Что, муж совсем ниалё, остаётся только улыбаться?« ответить
Вообще как нормально можно относится к нелюдям и выродкам россии???уроды жрут допинг даже в керлинге.,не народ а биомусор« ответить
Вот я педераст и к мене все относятся хорошо.« ответить