Российский тренер рассказал о грубости англосаксов на Олимпиаде(6)

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Владимир Бучельников
17:38 02.03.2018
Спорт / Спортсмены

Тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов рассказал об отношении к россиянам других спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Его слова в пятницу, 2 марта, приводит «Р-Спорт».

«Иностранные спортсмены по-разному себя вели. Кто-то прямо демонстративно показывал свое негативное отношение, к примеру раньше здоровались, а сейчас перестали. Были и такие спортсмены, в основном из англосаксонских стран. Ив Мюрхед, скип сборной Великобритании, крайне некорректно и негативно высказалась в соцсетях: я тут, бедненькая, всю жизнь тренируюсь, а тут пришли русские, наелись какой-то гадости и медали хватают», — заявил Беланов.

 

Специалист отметил, что некоторые иностранные спортсмены, напротив, вели себя доброжелательно. «Например, команда Швейцарии — мы с ними никогда особо не дружили, просто здоровались, когда пересекались, а тут их скип прямо очень тепло высказалась в наш адрес. Все от людей зависит», — подытожил тренер.

 

Российские керлингистки на Играх в Пхенхчане заняли девятое место, выиграв два матча из девяти. Золото завоевала сборная Швеции, серебро досталось команде Южной Кореи, бронза — Японии.

 

На Олимпиаде-2018 российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, выступавшие в дабл-миксте, завоевали бронзовые медали, но позднее лишились наград. В допинг-пробе Крушельницкого были обнаружены следы запрещенного вещества мельдония.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
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ин-на 17:47 02:03:2018

пиндосовская мразь не умеет вести себя по-человечески, это нелюди

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ваня 18:01 02:03:2018

И это говорят твари которые находятся где то между плесенью и опарышами?или эта мразь возомнила что они типо люди?тогда совсем больные унтерменши рашки

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Ой! 18:42 02:03:2018

ванюшенька почитал ГУГЛ и узнал, что кроме животных, в мире есть еще живые существа. Прогресс на лицо.)))))

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Саня 19:01 02:03:2018

Что, муж совсем ниалё, остаётся только улыбаться?

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ваня 17:55 02:03:2018

Вообще как нормально можно относится к нелюдям и выродкам россии???уроды жрут допинг даже в керлинге.,не народ а биомусор

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ваня 18:10 02:03:2018

Вот я педераст и к мене все относятся хорошо.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 