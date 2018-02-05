Российский журналист раскрыл цели Латвии(13)

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Анатолий Тарасов
12:25 05.02.2018
Наша Латвия / Мнения

Предлог для узаконенной русофобии на Украине и в странах Прибалтики — борьба с советским прошлым. Причем в бывших республиках СССР предпочитают не вспоминать, что партийная элита при «тоталитаризме» комплектовалась преимущественно местными кадрами. У русофобии есть прагматическая основа — удержать власть и собственность любой ценой.

Одно из ярких проявлений дискриминации в бывшем СССР — постепенная отмена образования на русском языке. Об этом говорят не только СМИ, но и — впрочем, нечасто — международные институты. В январе 2018-го Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе. В ПАСЕ считают, что меньшинства должны иметь возможность получать образование на родном языке в течение всего периода обучения — от дошкольного учреждения до вуза.

 

Конкретных адресатов в документе нет, но совершенно ясно: в Страсбурге имели в виду Украину, Латвию, Литву и Эстонию. Ведь Киев, Рига, Вильнюс и Таллин делают как раз обратное тому, что рекомендует ПАСЕ.

 

Украинские СМИ прямо по принципу «горшка не брала, а вернула целый» это подтвердили, немедленно сообщив, что Киев в тексте резолюции не упомянут. Правда, в пояснительной записке представитель Венгрии напомнил, что Украина нарушает стандарты Совета Европы в отношении языков нацменьшинств. Будапешт — один из самых последовательных критиков закона об образовании на Украине, ущемляющего права венгерского, румынского и молдавского меньшинств. Правда, в принимавшей закон Раде не скрывали: закон направлен в первую очередь против русскоязычных школ. 

 

В Прибалтике подобную политику с успехом реализуют не первое десятилетие. В Латвии с 2020 года общеобразовательные предметы в школах будут преподаваться только на латышском языке — соответствующие поправки в законодательство одобрило правительство страны и направило в cейм.

 

Постепенную эстонизацию школ ведет и соседний Таллин. Законодательную базу еще в 1990-х обеспечил парламент республики — Рийгикогу. В его первый состав в 1992 году, благодаря закону о гражданстве, попали только этнические эстонцы.

 

И в Латвии, и в Эстонии есть проблема alien’ов — «иностранцев», «чужаков», «пришельцев». После обретения независимости Рига и Таллин не предоставили полноту гражданских прав тем, у кого в предыдущих поколениях семьи не было граждан довоенных Латвии и Эстонии. Постепенно число неграждан уменьшается — в результате натурализации, эмиграции и естественной смертности. Но главное «отцами-основателями» было сделано: приватизация и формирование политической основы республик состоялись без неграждан, то есть без русских. 

 

В целом Таллин, Вильнюс и Рига последовательно и очень активно боролись с тем, что досталось им от СССР. Начиная с советской символики, которая запрещена в Латвии и Литве, и заканчивая промышленностью: заводы и фабрики были в буквальном смысле попилены на металлолом. Именно необходимостью избавиться от «тоталитарного» советского наследия в Прибалтике и объясняют институт негражданства, а также вытеснение русского языка. На вопрос о том, что же общего между «тоталитарным режимом» и русским меньшинством, официальные Таллин, Вильнюс и Рига предпочитают не отвечать. Иначе придется признать, что у русофобии есть и какие-то другие основания.

 

«Русские школы существовали на средства бюджета и в независимой Латвийской Республике 1918-1940 годов — наряду с польскими, еврейскими, немецкими. Более того, на русском и немецком можно было выступать и в сейме Латвии в 1922-1934 годах. Нынешняя политика в области языка — возвращение к принципам не демократической Латвийской Республики того времени, а диктатуры 1934-1940 годов», — считает сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин.

 

Депутат городского совета литовской Клайпеды Вячеслав Титов вспоминает, что под предлогом борьбы с наследием СССР «с приходом во власть в 90-х годах русофобов сметалось все советское — это означало на практике все русское и по-русски написанное». «Русское население оказалось в заложниках у русофобски настроенной власти», — уверен он.

 

Эстонский общественный деятель Аллан Хантсом отмечает, что борьба с советским наследием в республике шла по принципу «эта нога — у кого надо нога». «В советские времена вся партийно-хозяйственная номенклатура укомплектовывалась прежде всего национальными кадрами, то есть именно эстонцами, многие из которых сделали при «оккупационном режиме» неплохую карьеру в органах государственной власти и армии. В свое время выдвинутая бывшими диссидентами идея глобального уголовного процесса над КПСС в Эстонии потому и не получила развития, что большинство руководителей независимой Эстонии, включая президента и премьера, как раз были высокопоставленными членами той самой проклятой КПСС», — объясняет он.

 

Хантсом обращает внимание и на связи эстонской государственности с русскими, о чем официальный Таллин вспоминает очень неохотно. «Независимость была обретена в ходе Гражданской войны во многом благодаря штыкам русских белогвардейцев. Тех самых, кого в Эстонии после заключения Юрьевского (Тартуского) договора в 1920 году по требованию большевиков разоружили и заключили в концлагеря, где большинство из них умерли от тифа, голода, холода и непосильных трудов», — говорит общественный деятель.

 

А вот пришедшая в 1940-м в Эстонию советская власть прекрасно знала, кто помог небольшой республике обрести государственность. «Эстонские власти не любят об этом вспоминать, но в первую массовую депортацию 1940 года НКВД арестовывал прежде всего именно русских офицеров и общественно-политических деятелей», — подчеркивает Хантсом.

 

К слову, у колыбели независимости Латвии в 1918-м также стояли белогвардейцы: Ригу от Красной армии освобождал в том числе и отряд русского офицера — полковника Анатолия Ливена.

 

Русофобская риторика служит именно удержанию власти и контроля над собственностью. Другой цели у «геть от Москвы!» нет.

 

 

Антон Лисицын

РИА Новости / Фото
Комментарии (13)
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Александр Шерстобитов 12:35 05:02:2018

Причём тут советское прошлое?! Две разные этносы претендуют на одну и тоже территорию. Останеться только один из них.

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Ключевые слова! 12:55 05:02:2018

У русофобии есть прагматическая основа — удержать власть и собственность любой ценой.

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Александр Шерстобитов 13:12 05:02:2018

_Ключевые слова! 12:55 05:02:2018
У русофобии_.

Гомофобия, русофобия, исламофобия,... как много фобий в мире. Интересно, а почему нет, скажем, такого термина, как франкофобия?! Ни потому, что неприязнь не рождается на голом месте?! Гомики, русские, исламисты ... выдать хорошо постарались, что люди их не любят.

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Основная цель Латвии 13:14 05:02:2018

гадить на коврик перед российской дверью.

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Александр Шерстобитов 13:24 05:02:2018

_Основная цель Латвии 13:14 05:02:2018
гадить на коврик перед российской дверью._

Основный смысл сторонников империи и русских националистов Латвии тоже гадить на тот же коврик, держась у ручки этой же дверью, но как бы этот коврик уже часть Латвии! ))))

И да, там за дверю этих сторонников пободривают и дают инстркции.

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доХтур 16:27 05:02:2018

санек шерстьюбитый,тебя уже выпустили из дурдома или в полдник выпустили к компу?

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Александр Шерстобитов 16:34 05:02:2018

_доХтур 16:27 05:02:2018_

А ты уже свою норму отсоcал, п.дор? Поблевал тут чуток на вести и давай марш обратно на улицу, бомжи тебя дождались, д.бил!

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Ну 12:46 05:02:2018

Хантсом обращает внимание и на связи эстонской государственности с русскими, о чем официальный Таллин вспоминает очень неохотно. «Независимость была обретена в ходе Гражданской войны во многом благодаря штыкам русских белогвардейцев.
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Белогвардейцы может и боролись против большевиков, но называть их, имперцев, 2сторонниками независимости" Эстонии от России , это уж черезчур.

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по существу 12:46 05:02:2018

Дискриминация, угнетение, лишение политических прав, ограничение права пользоваться родным языком, ассимиляция со стороны "титульной нации" по отношению к нацменьшинству есть не что иное как обыкновенный нацизм. Режим, который проводит и поощряет такую политику, есть нацистский режим.

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два дебила - это сила 13:05 05:02:2018

Русофобская риторика служит именно удержанию власти и контроля над собственностью. Другой цели у «геть от Москвы!» нет.......................
У хохло-холопов и лаптишей-холопов, вылезших из свинарников и заполучивших власть, одна цель: сохранить наворованное и удержать захваченную власть. Их цели едины.

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ИвАн 14:08 05:02:2018

Сколько можно печатать одно и то же! На всё это фуфло давно дадены ответы, а русская пресса боится, что русские могут наконец понять, кто прав, по этому как в русне, надо вате нескончаемую уйму раз вдалбливать одну и ту же херь, чтобы читали, слушали, но не думали.

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идиты 15:46 05:02:2018

Да очень похоже,что русские породили Прибалтику ,и наверное возьмут её
обратно.
Очень подозрительно и часто прибалтийские аборигены как бы стонут и тоскуют
по русскому дому. И уже по-русски комменты чирикать стали и с таким рвением,
и с ностальгией!
Есть очень хорошая примета, если что то или чего очень ждёшь и хочешь то это
непременно и обязательно СЛУЧИТСЯ!

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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