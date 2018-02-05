Одно из ярких проявлений дискриминации в бывшем СССР — постепенная отмена образования на русском языке. Об этом говорят не только СМИ, но и — впрочем, нечасто — международные институты. В январе 2018-го Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе. В ПАСЕ считают, что меньшинства должны иметь возможность получать образование на родном языке в течение всего периода обучения — от дошкольного учреждения до вуза.
Конкретных адресатов в документе нет, но совершенно ясно: в Страсбурге имели в виду Украину, Латвию, Литву и Эстонию. Ведь Киев, Рига, Вильнюс и Таллин делают как раз обратное тому, что рекомендует ПАСЕ.
Украинские СМИ прямо по принципу «горшка не брала, а вернула целый» это подтвердили, немедленно сообщив, что Киев в тексте резолюции не упомянут. Правда, в пояснительной записке представитель Венгрии напомнил, что Украина нарушает стандарты Совета Европы в отношении языков нацменьшинств. Будапешт — один из самых последовательных критиков закона об образовании на Украине, ущемляющего права венгерского, румынского и молдавского меньшинств. Правда, в принимавшей закон Раде не скрывали: закон направлен в первую очередь против русскоязычных школ.
В Прибалтике подобную политику с успехом реализуют не первое десятилетие. В Латвии с 2020 года общеобразовательные предметы в школах будут преподаваться только на латышском языке — соответствующие поправки в законодательство одобрило правительство страны и направило в cейм.
Постепенную эстонизацию школ ведет и соседний Таллин. Законодательную базу еще в 1990-х обеспечил парламент республики — Рийгикогу. В его первый состав в 1992 году, благодаря закону о гражданстве, попали только этнические эстонцы.
И в Латвии, и в Эстонии есть проблема alien’ов — «иностранцев», «чужаков», «пришельцев». После обретения независимости Рига и Таллин не предоставили полноту гражданских прав тем, у кого в предыдущих поколениях семьи не было граждан довоенных Латвии и Эстонии. Постепенно число неграждан уменьшается — в результате натурализации, эмиграции и естественной смертности. Но главное «отцами-основателями» было сделано: приватизация и формирование политической основы республик состоялись без неграждан, то есть без русских.
В целом Таллин, Вильнюс и Рига последовательно и очень активно боролись с тем, что досталось им от СССР. Начиная с советской символики, которая запрещена в Латвии и Литве, и заканчивая промышленностью: заводы и фабрики были в буквальном смысле попилены на металлолом. Именно необходимостью избавиться от «тоталитарного» советского наследия в Прибалтике и объясняют институт негражданства, а также вытеснение русского языка. На вопрос о том, что же общего между «тоталитарным режимом» и русским меньшинством, официальные Таллин, Вильнюс и Рига предпочитают не отвечать. Иначе придется признать, что у русофобии есть и какие-то другие основания.
«Русские школы существовали на средства бюджета и в независимой Латвийской Республике 1918-1940 годов — наряду с польскими, еврейскими, немецкими. Более того, на русском и немецком можно было выступать и в сейме Латвии в 1922-1934 годах. Нынешняя политика в области языка — возвращение к принципам не демократической Латвийской Республики того времени, а диктатуры 1934-1940 годов», — считает сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин.
Депутат городского совета литовской Клайпеды Вячеслав Титов вспоминает, что под предлогом борьбы с наследием СССР «с приходом во власть в 90-х годах русофобов сметалось все советское — это означало на практике все русское и по-русски написанное». «Русское население оказалось в заложниках у русофобски настроенной власти», — уверен он.
Эстонский общественный деятель Аллан Хантсом отмечает, что борьба с советским наследием в республике шла по принципу «эта нога — у кого надо нога». «В советские времена вся партийно-хозяйственная номенклатура укомплектовывалась прежде всего национальными кадрами, то есть именно эстонцами, многие из которых сделали при «оккупационном режиме» неплохую карьеру в органах государственной власти и армии. В свое время выдвинутая бывшими диссидентами идея глобального уголовного процесса над КПСС в Эстонии потому и не получила развития, что большинство руководителей независимой Эстонии, включая президента и премьера, как раз были высокопоставленными членами той самой проклятой КПСС», — объясняет он.
Хантсом обращает внимание и на связи эстонской государственности с русскими, о чем официальный Таллин вспоминает очень неохотно. «Независимость была обретена в ходе Гражданской войны во многом благодаря штыкам русских белогвардейцев. Тех самых, кого в Эстонии после заключения Юрьевского (Тартуского) договора в 1920 году по требованию большевиков разоружили и заключили в концлагеря, где большинство из них умерли от тифа, голода, холода и непосильных трудов», — говорит общественный деятель.
А вот пришедшая в 1940-м в Эстонию советская власть прекрасно знала, кто помог небольшой республике обрести государственность. «Эстонские власти не любят об этом вспоминать, но в первую массовую депортацию 1940 года НКВД арестовывал прежде всего именно русских офицеров и общественно-политических деятелей», — подчеркивает Хантсом.
К слову, у колыбели независимости Латвии в 1918-м также стояли белогвардейцы: Ригу от Красной армии освобождал в том числе и отряд русского офицера — полковника Анатолия Ливена.
Русофобская риторика служит именно удержанию власти и контроля над собственностью. Другой цели у «геть от Москвы!» нет.
Антон Лисицын
Причём тут советское прошлое?! Две разные этносы претендуют на одну и тоже территорию. Останеться только один из них.« ответить
У русофобии есть прагматическая основа — удержать власть и собственность любой ценой.« ответить
_Ключевые слова! 12:55 05:02:2018« ответить
У русофобии_.
Гомофобия, русофобия, исламофобия,... как много фобий в мире. Интересно, а почему нет, скажем, такого термина, как франкофобия?! Ни потому, что неприязнь не рождается на голом месте?! Гомики, русские, исламисты ... выдать хорошо постарались, что люди их не любят.
гадить на коврик перед российской дверью.« ответить
_Основная цель Латвии 13:14 05:02:2018« ответить
гадить на коврик перед российской дверью._
Основный смысл сторонников империи и русских националистов Латвии тоже гадить на тот же коврик, держась у ручки этой же дверью, но как бы этот коврик уже часть Латвии! ))))
И да, там за дверю этих сторонников пободривают и дают инстркции.
санек шерстьюбитый,тебя уже выпустили из дурдома или в полдник выпустили к компу?« ответить
_доХтур 16:27 05:02:2018_« ответить
А ты уже свою норму отсоcал, п.дор? Поблевал тут чуток на вести и давай марш обратно на улицу, бомжи тебя дождались, д.бил!
Хантсом обращает внимание и на связи эстонской государственности с русскими, о чем официальный Таллин вспоминает очень неохотно. «Независимость была обретена в ходе Гражданской войны во многом благодаря штыкам русских белогвардейцев.« ответить
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Белогвардейцы может и боролись против большевиков, но называть их, имперцев, 2сторонниками независимости" Эстонии от России , это уж черезчур.
Дискриминация, угнетение, лишение политических прав, ограничение права пользоваться родным языком, ассимиляция со стороны "титульной нации" по отношению к нацменьшинству есть не что иное как обыкновенный нацизм. Режим, который проводит и поощряет такую политику, есть нацистский режим.« ответить
Русофобская риторика служит именно удержанию власти и контроля над собственностью. Другой цели у «геть от Москвы!» нет.......................« ответить
У хохло-холопов и лаптишей-холопов, вылезших из свинарников и заполучивших власть, одна цель: сохранить наворованное и удержать захваченную власть. Их цели едины.
Сколько можно печатать одно и то же! На всё это фуфло давно дадены ответы, а русская пресса боится, что русские могут наконец понять, кто прав, по этому как в русне, надо вате нескончаемую уйму раз вдалбливать одну и ту же херь, чтобы читали, слушали, но не думали.« ответить
Да очень похоже,что русские породили Прибалтику ,и наверное возьмут её« ответить
обратно.
Очень подозрительно и часто прибалтийские аборигены как бы стонут и тоскуют
по русскому дому. И уже по-русски комменты чирикать стали и с таким рвением,
и с ностальгией!
Есть очень хорошая примета, если что то или чего очень ждёшь и хочешь то это
непременно и обязательно СЛУЧИТСЯ!