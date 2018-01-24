Помощник президента РФ, имя которого не называется, на встречах с руководителями по зимним видам спорта «в мягкой форме» рекомендовал отказаться от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал известный спортивный агент Андрей Митьков, которого цитирует агентство «Весь спорт».

«Помощник президента РФ начал индивидуальные встречи с руководителями федераций по зимним видам спорта, — написал Андрей Митьков. — В мягкой форме рекомендует отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года. Обращая внимание, что это должно быть решение самих спортсменов».

Агентство отмечает, что помощником президента России, курирующим спорт, является Игорь Левитин. Еще одна его спортивная должность — вице-президент Олимпийского комитета России.

Напомним, что на этой неделе в Москве прошли переговоры комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) с представителями Олимпийского комитета России (ОКР), на которых обсуждался состав отечественной делегации.

На следующий день стало известно, что целый ряд ведущих отечественных спортсменов с незапятнанной репутацией, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана, а также лидеров хоккейной и конькобежной сборных не удостоились приглашения на соревнования без уточнения причин. При этом отстраненные атлеты не фигурируют в докладе Ричарда Макларена и расследовании комиссии Дениса Освальда.

Как сообщила позднее во вторник пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, МОК без объяснения причин не допустил до участия в Играх-2018 российских фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина. Столбова выступает в паре с Федором Климовым в парном катании, Букин — с Александрой Степановой в танцах на льду. Федерация глубоко возмущена этим абсурдным решением и незамедлительно начинает отстаивать честь и достоинство спортсменов всеми возможными способами.

ОКР в связи с этим готовится дать жесткую оценку действиям комиссии МОК и затребовать соответствующие объяснения.

По версии, обнародованной изданием «Советский спорт», главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду вышеупомянутым «чистым» спортсменам послужили сведения из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которую в ноябре прошлого года передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) печально известный информатор Григорий Родченков. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года.

Тем временем политики во вторник начали единодушно выражать мнение, что МОК своими действиями подталкивает Россию к бойкоту Игр-2018 и выходу из олимпийского движения.

«Если разъяснений не последует, то, возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Нас очень хотели спровоцировать на бойкот решениями комиссии Шмида и исполнительного комитета МОК. Поняв, что бойкота они не добились, решили действовать таким иезуитским способом — не допускать российских лидеров с идеальной репутацией. Это попахивает политическим шантажом, а также создает условия для нечестной победы на Олимпиаде спортсменов из других стран», — заявил «Спорт-Экспрессу» глава комитета Госдумы по физической культуре Михаил Дегтярев.

«Недопуск Виктора Ана, Шипулина, Устюгова и других спортсменов, у которых не было допингового прошлого, — это целенаправленные действия против России. Все это предпринимается для того, чтобы у России лопнуло терпение, и мы послали их куда подальше и не поехали на Олимпиаду вообще. Грубо говоря, если мы съедаем вот это решение МОК, то нам подкинут еще кого-нибудь. Нас вынуждают вообще не ехать на Игры», — заявил в интервью РИА «Новости» депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

5 декабря исполком МОК принял решение о том, что на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане смогут выступить только «чистые» от допинга российские спортсмены под олимпийским флагом. Их отбором занимаются две специальные комиссии.

На первой стадии отсева МОК сократил список из 500 претендентов на 111 человек, оставив в нем 389 фамилий. Ожидается, что в итоге в Пхенчхан отправится около 258 атлетов. Окончательный состав российской делегации определится 28 января.

Добавим, что после введения унизительных санкций, последовавших в виде наказания за махинации с допинг-пробами на домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи, Россия раскололась на два лагеря — сторонников и противников возможного бойкота Игр-2018 — и замерла в ожидании решения президента. 6 декабря Владимир Путин объявил, что бойкота не будет, после чего все остальные процессуальные разрешения превратились в простую формальность.

Олимпийское собрание 12 декабря единогласно поддержало желание российских спортсменов участвовать в Играх-2018 под олимпийским флагом. ОКР было поручено оказать поддержку атлетам, не получившим приглашения МОК на участие в Играх 2018 года или отказавшимся от них. Последних, к слову, не нашлось.