Российский саночник Семен Павличенко рассказал, что его без предупреждения отправляют с Олимпийских игр в Пхенчхане домой раньше запланированного срока; спортсмен отметил, что причины такого решения ему не объясняют. «Причины моего раннего отъезда нет», – сказал он.

«Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число», – сообщил Павличенко. «Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации (Федерации санного спорта России (ФССР)), – добавил он. – Наверное, решили сделать сюрприз, чтоб дома раньше оказался (смеется)».

В воскресенье Павличенко после индивидуальных соревнований в рамках Олимпийских игр выступил с заявлением, рассказав о проблемах внутри российской сборной. Он сказал, что был лишен возможности нормально подготовить свои сани к олимпийской трассе по вине главного тренера команды Альберта Демченко.

Демченко, в свою очередь, сказал, что не находит понимания высказываниям Павличенко. Тренер предположил, что, возможно, спортсмен сказал это на эмоциях.

Павличенко на ОИ-2018 в одноместных санях показал 14-й результат. А в конце января спортсмен выступал на чемпионате Европы в латвийской Сигулде, тогда российская сборная завоевала золото в эстафете.