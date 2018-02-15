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Российского атлета выслали с Олимпиады(4)

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Анатолий Тарасов
13:38 15.02.2018
Спорт / Олимпиада

Российский саночник Семен Павличенко рассказал, что его без предупреждения отправляют с Олимпийских игр в Пхенчхане домой раньше запланированного срока; спортсмен отметил, что причины такого решения ему не объясняют. «Причины моего раннего отъезда нет», – сказал он.

«Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число», – сообщил Павличенко. «Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации (Федерации санного спорта России (ФССР)), – добавил он. – Наверное, решили сделать сюрприз, чтоб дома раньше оказался (смеется)».

 

В воскресенье Павличенко после индивидуальных соревнований в рамках Олимпийских игр выступил с заявлением, рассказав о проблемах внутри российской сборной. Он сказал, что был лишен возможности нормально подготовить свои сани к олимпийской трассе по вине главного тренера команды Альберта Демченко.

 

Демченко, в свою очередь, сказал, что не находит понимания высказываниям Павличенко. Тренер предположил, что, возможно, спортсмен сказал это на эмоциях.

 

Павличенко на ОИ-2018 в одноместных санях показал 14-й результат. А в конце января спортсмен выступал на чемпионате Европы в латвийской Сигулде, тогда российская сборная завоевала золото в эстафете.

РИА Новости / Фото
Комментарии (4)
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Саня 14:06 15:02:2018

Наверное, чтобы не успели на допинг проверить.

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Latviešu patriots 14:27 15:02:2018

Droši vien! Ko citu no untermenšiem var gaidīt!

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Да нет 15:04 15:02:2018

быдло варзилов, наоборот. Чтоб Павличенко золото у ужратых колёсами не забрал.

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ha 17:33 15:02:2018

nehotel sdavatj dopingprobi

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)

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