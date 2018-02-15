«Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число», – сообщил Павличенко. «Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации (Федерации санного спорта России (ФССР)), – добавил он. – Наверное, решили сделать сюрприз, чтоб дома раньше оказался (смеется)».
В воскресенье Павличенко после индивидуальных соревнований в рамках Олимпийских игр выступил с заявлением, рассказав о проблемах внутри российской сборной. Он сказал, что был лишен возможности нормально подготовить свои сани к олимпийской трассе по вине главного тренера команды Альберта Демченко.
Демченко, в свою очередь, сказал, что не находит понимания высказываниям Павличенко. Тренер предположил, что, возможно, спортсмен сказал это на эмоциях.
Павличенко на ОИ-2018 в одноместных санях показал 14-й результат. А в конце января спортсмен выступал на чемпионате Европы в латвийской Сигулде, тогда российская сборная завоевала золото в эстафете.
Наверное, чтобы не успели на допинг проверить.« ответить
Droši vien! Ko citu no untermenšiem var gaidīt!« ответить
быдло варзилов, наоборот. Чтоб Павличенко золото у ужратых колёсами не забрал.« ответить
nehotel sdavatj dopingprobi« ответить