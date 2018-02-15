Юзеры указали, что поза, экипировка, очки и оружие персонажа, изображенного на одном из бокс-артов шутера, сильно напоминают концепт от «Ростеха».
Концепция была представлена 13 февраля. Как сообщал «Интерфакс», согласно проекту, в будущем российские солдаты будут вооружены автоматом АК-12 с подствольным гранатометом и приборами для стрельбы в темное время суток. Костюмы будут оснащены бронекомплектом «Пермячка», а в шлем встроят компьютер и систему связи. Общий вес экипировки составляет 26 килограммов, ее стоимость оценивается в 45 тысяч долларов.
Разработчиками заявлены «Ижмаш» (ныне — концерн «Калашников»), научно-исследовательский институт «Циклон» и сотрудничающая с ними французская компания Sagem, структуры которой занимаются, в частности, военной электроникой и системами коммуникации.
Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier вышла в 2012 году. Сюжет игры посвящен особому отряду американского спецназа, действующему в 2024 году в странах Латинской Америки и Африке, а также в Пакистане, Казахстане и России.
А лапти где?« ответить
взяли как за трафарет и че?« ответить
А ЛАПТИ ЛАТЫШИ НАДЕЛИ...« ответить
Russkije vsegda toļko sļizivali sozdannoje drugimi.« ответить
Путин покажет на телефоне, как сражаются российские солдаты« ответить
другие просто сапоги хозяина лижут за косточку« ответить
а Пеца Алкашенко покажет как стакан горилки без закуски выпивает по утрам« ответить
Не пьет Пеця, у него диабет, другую сказку давой.« ответить
хохлатый, с каких пор диабетикам нельзя бухать? это тоже самое с кариесом нельзя срать« ответить