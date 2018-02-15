Российского солдата будущего срисовали с компьютерной игры(9)

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Виталий Вавилкин
16:50 15.02.2018
Техно / Оружие

Концепция экипировки российского солдата будущего, разработанной предприятиями госкорпорации «Ростех», оказалась похожа на солдата из компьютерной игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier. Внимание на это обратили пользователи социальных сетей.

Юзеры указали, что поза, экипировка, очки и оружие персонажа, изображенного на одном из бокс-артов шутера, сильно напоминают концепт от «Ростеха».

 

Концепция была представлена 13 февраля. Как сообщал «Интерфакс», согласно проекту, в будущем российские солдаты будут вооружены автоматом АК-12 с подствольным гранатометом и приборами для стрельбы в темное время суток. Костюмы будут оснащены бронекомплектом «Пермячка», а в шлем встроят компьютер и систему связи. Общий вес экипировки составляет 26 килограммов, ее стоимость оценивается в 45 тысяч долларов.

 

Разработчиками заявлены «Ижмаш» (ныне — концерн «Калашников»), научно-исследовательский институт «Циклон» и сотрудничающая с ними французская компания Sagem, структуры которой занимаются, в частности, военной электроникой и системами коммуникации.

 

Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier вышла в 2012 году. Сюжет игры посвящен особому отряду американского спецназа, действующему в 2024 году в странах Латинской Америки и Африке, а также в Пакистане, Казахстане и России.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (9)
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Саня 16:52 15:02:2018

А лапти где?

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Саня™ 17:02 15:02:2018

взяли как за трафарет и че?

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ШАШЕ 17:00 15:02:2018

А ЛАПТИ ЛАТЫШИ НАДЕЛИ...

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Vova 17:03 15:02:2018

Russkije vsegda toļko sļizivali sozdannoje drugimi.

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Саня 17:09 15:02:2018

Путин покажет на телефоне, как сражаются российские солдаты

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Саня 17:10 15:02:2018

другие просто сапоги хозяина лижут за косточку

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>>>Саня 17:09 15:02:2018 17:12 15:02:2018

а Пеца Алкашенко покажет как стакан горилки без закуски выпивает по утрам

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Эээ 17:35 15:02:2018

Не пьет Пеця, у него диабет, другую сказку давой.

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ИвАн 17:41 15:02:2018

хохлатый, с каких пор диабетикам нельзя бухать? это тоже самое с кариесом нельзя срать

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)

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