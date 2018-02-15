Концепция экипировки российского солдата будущего, разработанной предприятиями госкорпорации «Ростех», оказалась похожа на солдата из компьютерной игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier. Внимание на это обратили пользователи социальных сетей.

Юзеры указали, что поза, экипировка, очки и оружие персонажа, изображенного на одном из бокс-артов шутера, сильно напоминают концепт от «Ростеха».

Концепция была представлена 13 февраля. Как сообщал «Интерфакс», согласно проекту, в будущем российские солдаты будут вооружены автоматом АК-12 с подствольным гранатометом и приборами для стрельбы в темное время суток. Костюмы будут оснащены бронекомплектом «Пермячка», а в шлем встроят компьютер и систему связи. Общий вес экипировки составляет 26 килограммов, ее стоимость оценивается в 45 тысяч долларов.

Разработчиками заявлены «Ижмаш» (ныне — концерн «Калашников»), научно-исследовательский институт «Циклон» и сотрудничающая с ними французская компания Sagem, структуры которой занимаются, в частности, военной электроникой и системами коммуникации.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier вышла в 2012 году. Сюжет игры посвящен особому отряду американского спецназа, действующему в 2024 году в странах Латинской Америки и Африке, а также в Пакистане, Казахстане и России.