Россия бросает вызов Голливуду

Легендарная советская киностудия «Мосфильм» продолжает работать, однако российским режиссёрам приходится приспосабливаться к новым условиям, пишет Yle. Но «традиции советского кино» по-прежнему живы.

Киностудия «Мосфильм» раньше была одним из флагманов советской киноиндустрии и выпустила за тот период более трёх тысяч фильмов, некоторые из которых получили и международное признание. Вокруг студии в Москве образовался целый микрорайон, а улицы города были даже названы в честь известных кинорежиссёров, таких как Сергей Эйзенштейн и Андрей Тарковский. «Мосфильм» продолжает работать и до сих пор. Однако времена изменились, пишет Yle.

Былое уже не вернуть: теперь помещения киноконцерна сдаются в аренду, участки передаются под новые строительные проекты, а основную часть современных работ «Мосфильма» составляют телесериалы. Хотя «старое ядро» киноконцерна всё ещё сохранилось, говорится в статье. Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров впервые зашёл в это здание ещё в начале 1970-х, когда вернулся со службы в армии и решил, что хочет снимать фильмы. Но тогда Шахназарову было из чего выбирать: в каждой советской республике была собственная киностудия, а каждый фильм, даже самый обычный, легко могли посмотреть больше десяти миллионов человек, отмечает Yle.

В тот период в стране наблюдался подъём художественного кино: создатели фильмов не стремились получить прибыль, а большинство их работ были выдержаны в духе «идеологии советского времени». В результате появился «советский художественный фильм», эстетика которого не была связана с коммерческой выгодой. Эти картины отражали взгляды создающих их режиссёров. Многие из них позднее стали классикой и приобрели мировую известность, подчёркивается в статье.

«Конечно, в этой области были свои проблемы, например, цензура, некоторые актёры подвергались гонениям. Однако в то время в мире существовало только две страны с развитой кинематографией — СССР и США», — рассказал в интервью Yle кинокритик Давид Шнейдеров. Однако с распадом СССР советская кинопромышленность, которая поставляла до 350 фильмов в год, тоже рухнула практически в одночасье, отмечается в статье. Из городов пропали кинотеатры и студии, а «Мосфильм» потерял часть собственности.

Однако «традиции советского кино» по-прежнему живы, и сейчас российские фильмы вновь бросают вызов американским конкурентам, подчёркивает Yle. И хотя на стороне американцев сильное преимущество, но развивающаяся и крепнущая российская кинопромышленность уже практически наступает им на пятки. «Мы уничтожили советскую систему продаж, производства и финансирования. Однако я считаю, что российские фильмы ещё смогут покорить мир так же успешно, как американские фильмы», — уверен кинокритик Шнейдеров. Примером успешного продолжения традиций можно считать такие работы российского режиссёра Андрея Звягинцева, как «Левиафан», а также прошлогодний фильм «Нелюбовь», который стал претендентом от России на премию «Оскар», говорится в статье.

Но наряду с «традиционными» художественными фильмами в России появилось новое направление. Осенью 2017 года в кинотеатрах шли фильмы, стиль которых напоминает голливудский. При этом русские «захватывают космос и соревнуются с американцами даже в сюжете кинокартин», пишет Yle. Например, два недавно выпущенных российских фильма рассказывают о соревновании США и СССР в освоении космоса в годы холодной войны. Причём в обоих фильмах Советский Союз делает рывок и побеждает. «Салют-7» — фильм, основанный на реальных событиях 1980-х годов и рассказывающий о героическом поступке двух космонавтов, которым удалось починить космическую станцию и предотвратить её падение на Землю. Этот космический полет по-прежнему считают самым сложным в истории, отмечается в статье.

«Хотя фильм основан на реальных событиях, мы изменили сюжет, чтобы сделать его более интересным. Поэтому мы также изменили имена почти всех героев», — рассказал в интервью директор российской кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов. В фильме «Салют-7» активно использовали 3D графику и спецэффекты, поэтому некоторые кинокритики даже сравнили его с американским фильмом «Гравитация». При этом съёмки фильма обошлись в $16 млн. И хотя для российской киноиндустрии это значительная сумма, однако этот фильм «нельзя сравнить с американскими, бюджет которых больше в десятки раз», подчёркивает Сельянов.

Сейчас Россия «создаёт собственную историю при помощи кино», говорится в статье, и самым ярким примером такой «собственной трактовки» истории можно считать романтический боевик «Крым», премьера которого состоялась в начале осени. «Сюжет фильма отражает официальный взгляд России на захват полуострова в 2014 году, и российский солдат становится в фильме настоящим героем», — поясняет автор. Главными героями стали украинская активистка «евромайдана» с прозападными взглядами и российский солдат, которые по ходу действия влюбляются друг в друга. Съёмки картины спонсировали как Министерство обороны России, так и администрация президента, а премьера проходила в Кремле, сообщает Yle.

Песню к фильму записала певица Наргиз, победительница шоу талантов на российском телевидении. В ноябре «Крым» получил премию Российского военно-исторического общества, которое возглавляет министр культуры РФ Владимир Мединский, за заслуги «в изучении, сохранении и популяризации истории». Этот фильм не пользовался большой популярностью у зрителей, хотя его активно рекламировали повсюду, в том числе и на улицах Москвы, пишет Yle.

Более пристальное внимание зрителей в России вызвала «нашумевшая история о запретной любви» последнего российского императора Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской, говорится в статье. Фильм «Матильда» создавали четыре года, а его премьера состоялась в юбилейный год 100-летия Октябрьской революции. Его также показывали в Германии, на родине исполнителя главной роли Ларса Айдингера. Ещё до премьеры этой картины своё негативное отношение выразила Русская православная церковь, которая канонизировала Николая II. А представители «радикальных религиозных движений» назвали фильм «порнографией» и выступили с угрозами в адрес его создателей — однако все эти скандалы только способствовали успеху киноработы, которая собирала полные зрительные залы, подчёркивает Yle.

«Меня спрашивают, была ли это запланированная рекламная кампания для фильма, но я могу заверить: я никому такого не пожелал бы», — заявил в интервью режиссёр фильма «Матильда» Алексей Учитель. Он также отметил: «Если люди считают мой фильм скандальным, это их право. Кинофильм — это интересный вид искусства, в котором каждый может увидеть что-то своё. Каждый может трактовать работу по-разному». После начала массового показа «Матильды» скандалы поутихли, а критика уже была направлена только на художественные аспекты, пишет Yle.

По мнению директора «Мосфильма» Карена Шахназарова, вопрос о возможностях использования российского кинематографа в целях «пропаганды» не такой очевидный. Во всех странах есть свои важные кинокартины, которые являются частью национального самосознания, однако чувство «русскости» базируется не на фильмах, полагает Шахназаров: «Я бы сказал, что в России киноработы никогда не были основой национального самосознания, как во Франции или США. У англичан к этим аспектам относится футбол, у нас — литература».

Сейчас не во всех городах среднего размера в России есть свои кинотеатры, а российская кинопромышленность производит около 70 фильмов в год, и эти показатели сложно сравнивать с «золотыми годами» советского кинематографа, говорится в статье. По мнению кинокритиков, российская кинопромышленность сейчас приближается к тому, что делал американский кинорежиссёр Роджер Корман в 1950-х годах: он снимал так называемые «фильмы низкого класса», часть которых принесла большие доходы, и именно в сотрудничестве с Корманов дебютировали Мартин Скорсезе и Джеймс Кэмерон, добившиеся затем мировой известности. «В этом году пять фильмов с бюджетом 400 тысяч долларов получили прибыль в четыре миллиона, так что мы уже создали определённый механизм. Теперь нужно обдумать, как мы можем наладить масштабное производство», — заявил в интервью Yle кинокритик Шнейдеров.

Фильм «Крым» продемонстрировал, что поддержка государства не помогает успеху в прокате, подчёркивается в статье. Директор «Мосфильма» Шахназаров говорит, что его студия пользуется только тем, что зарабатывает самостоятельно. Такой же политики придерживается и директор «СТВ» Сергей Сельянов. По его мнению, производство кинофильмов нужно поддерживать собственной качественной продукцией, чтобы это можно было с успехом показывать и в других странах. «Важно, чтобы иностранный зритель мог понять, что и российские фильмы тоже можно смотреть. Однако такие изменения не произойдут быстро, поскольку эту область уже завоевали американцы — и совершенно заслуженно», — пояснил Сельянов в интервью Yle.