Ноль внимания, кило презрения прогрессивного человечества по отношению к кремлевскому 9 мая связаны с простым фактом: Российская Федерация — это не Советский Союз. «Вы проиграли, ребята. Вон из-за стола», — считает российский публицист Дмитрий Ольшанский.

«Пиар-идея Кремля состоит в том, чтобы, прикрываясь формальной наследственностью с 9 мая и Советским Союзом, приравнять Российскую Федерацию к Англии и Америке и бесконечно предъявлять советскую Победу как доказательство своей важности, своей силы.

Но никакого Советского Союза давно нет, а вместо него есть бывшие мелкие клерки КПСС, КГБ, ВЛКСМ и т.п., которые накупили в Англии и Америке недвижимости на ворованные деньги.

Накупили и кричат: Сталин — это мы! Жуков — это мы! А им отвечают: извините, ребята, но вы не Сталин и не Жуков. Вы просто воры, которые выгодны нашей экономике как источник, закачивающий к нам награбленные не у нас деньги, — и выгодны до тех пор, пока вы не начинаете слишком наглеть.

Если бы Сталин, вместо того, чтобы делать ядерную бомбу и брать Берлин, лихорадочно скупал недвижимость в Лондоне и Майами, — стали бы с ним рядом сидеть Черчилль и Рузвельт в Ялте? Ох, вряд ли, — считает Ольшанский.

Ну, приняли бы его по протоколу раз в год — где-то между вождем туземцев Фиджи и королем племени Мумба-Юмба, минут на пять.

И то — если бы вел себя почтительно, и кланялся, как положено.

Но Сталин, безотносительно моего к нему отношения, недвижимость в Лондоне и Майами не скупал.

Поэтому стало возможным 9 мая — и Советский Союз как мировая держава.

Зато сейчас у Кремля есть много недвижимости в других мировых державах.

Тоже, в общем, достижение.

Тоже — победа», — заключил Ольшанский.