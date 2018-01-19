Россия — это не СССР! Вы — проиграли. И вот, почему...(11)

Лента новостей
Интернету предрекли скорое разрушение Как трое геев сумели победить российскую власть США наносят массированные авиаудары в 100 километрах от России МИД РФ обвинил посольство США в дестабилизации России Жириновский похвалил секс-клип ульяновских курсантов. «Это надо поощрять!» Посол Латвии: НАТО — страховка для государства МИД России: ситуация с реформой образования Латвии у нас на контроле Латвию покинули 100 тысяч человек с высшим образованием Свиристелькин поцелуй
Eще в разделе
Как трое геев сумели победить российскую власть США наносят массированные авиаудары в 100 километрах от России МИД РФ обвинил посольство США в дестабилизации России МИД России: ситуация с реформой образования Латвии у нас на контроле Трамп назвал самую опасную страну мира
Герман Бергер
20:10 18.01.2018
В мире / Политика

Ноль внимания, кило презрения прогрессивного человечества по отношению к кремлевскому 9 мая связаны с простым фактом: Российская Федерация — это не Советский Союз. «Вы проиграли, ребята. Вон из-за стола», — считает российский публицист Дмитрий Ольшанский.

«Пиар-идея Кремля состоит в том, чтобы, прикрываясь формальной наследственностью с 9 мая и Советским Союзом, приравнять Российскую Федерацию к Англии и Америке и бесконечно предъявлять советскую Победу как доказательство своей важности, своей силы.

 

Но никакого Советского Союза давно нет, а вместо него есть бывшие мелкие клерки КПСС, КГБ, ВЛКСМ и т.п., которые накупили в Англии и Америке недвижимости на ворованные деньги.

 

Накупили и кричат: Сталин — это мы! Жуков — это мы! А им отвечают: извините, ребята, но вы не Сталин и не Жуков. Вы просто воры, которые выгодны нашей экономике как источник, закачивающий к нам награбленные не у нас деньги, — и выгодны до тех пор, пока вы не начинаете слишком наглеть.

 

Если бы Сталин, вместо того, чтобы делать ядерную бомбу и брать Берлин, лихорадочно скупал недвижимость в Лондоне и Майами, — стали бы с ним рядом сидеть Черчилль и Рузвельт в Ялте? Ох, вряд ли, — считает Ольшанский.

 

Ну, приняли бы его по протоколу раз в год — где-то между вождем туземцев Фиджи и королем племени Мумба-Юмба, минут на пять.

 

И то — если бы вел себя почтительно, и кланялся, как положено.

 

Но Сталин, безотносительно моего к нему отношения, недвижимость в Лондоне и Майами не скупал.

 

Поэтому стало возможным 9 мая — и Советский Союз как мировая держава.

 

Зато сейчас у Кремля есть много недвижимости в других мировых державах. 

 

Тоже, в общем, достижение.

 

Тоже — победа», — заключил Ольшанский.

Facebook / Фото
Комментарии (11)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
СССР 20:16 18:01:2018

Автор даун! Сам не знает что хорошо а что плохо!

« ответить
Profile_default
Ну всё! 20:44 18:01:2018

Понеслось г0вно по трубам. Щас каждый день будут о6сирать Россию и Путина.
Пиндосы для этого кучу бабок отслюнявили. Давайте, быдло продажное, уз прекшу!

« ответить
Profile_default
Угу 21:34 18:01:2018

За десять месяцев 2017 года совокупное состояние 28 российских миллиардеров выросло на $22,447 млрд. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который опубликован агентством Bloomberg.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и отчетов компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

« ответить
Profile_default
narod 20:25 18:01:2018

nu shto tut dabivit ...neceva vsjo praviljna avtar skazal a vy derzitesj rzu njemagu

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:33 18:01:2018

Autoram pilnīga taisnība - krievija ir lūzeri.

« ответить
Profile_default
Иван 21:47 18:01:2018

Лузер- это ты ,старикашка 50 летний!!

« ответить
Profile_default
Маракеш 20:47 18:01:2018

Вот из за таких Ольшанских к латвийцам везде относятся как к дурачкам. Сталин, Ленин, Гитлер, Берия, сколько можно? Смени пластинку. СССР тридцать лет как нет. Или при советах мы так обнищали?

« ответить
Profile_default
Суд истории 21:33 18:01:2018

Автор покакал. Ну, с облегченьицем. Дуракам оно тоже нужно-важно. Не сталин победил в войне. В войне победил НАРОД. Этому умственному уроду не возбраняется плевать в своих ольшанских предков. Но не ему указывать другим гордиться или нет подвигом, как говорят, отцов и дедов, и , опять-таки, НАРОДА. Заткнись, ублюдок.

« ответить
Profile_default
как-то так 21:52 18:01:2018

Ольшанский - один из шоблы наемных троллей, взявшмхся за 30 сребреников лить грязь на свою родину. Ну, Россия не СССР. И что? Русские по этой причине не могут гордиться подвигами своих прадедов в Великой Отечественной Войне? А Полтава, Куликовская битва, Бородино? И этим у русских нет права гордиться? Олигархи, продажные либерасты и журнашлюшки? Таких в России тоже хватает. И что? Из-за них Россия не великая держава?

« ответить
12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)