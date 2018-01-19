«Пиар-идея Кремля состоит в том, чтобы, прикрываясь формальной наследственностью с 9 мая и Советским Союзом, приравнять Российскую Федерацию к Англии и Америке и бесконечно предъявлять советскую Победу как доказательство своей важности, своей силы.
Но никакого Советского Союза давно нет, а вместо него есть бывшие мелкие клерки КПСС, КГБ, ВЛКСМ и т.п., которые накупили в Англии и Америке недвижимости на ворованные деньги.
Накупили и кричат: Сталин — это мы! Жуков — это мы! А им отвечают: извините, ребята, но вы не Сталин и не Жуков. Вы просто воры, которые выгодны нашей экономике как источник, закачивающий к нам награбленные не у нас деньги, — и выгодны до тех пор, пока вы не начинаете слишком наглеть.
Если бы Сталин, вместо того, чтобы делать ядерную бомбу и брать Берлин, лихорадочно скупал недвижимость в Лондоне и Майами, — стали бы с ним рядом сидеть Черчилль и Рузвельт в Ялте? Ох, вряд ли, — считает Ольшанский.
Ну, приняли бы его по протоколу раз в год — где-то между вождем туземцев Фиджи и королем племени Мумба-Юмба, минут на пять.
И то — если бы вел себя почтительно, и кланялся, как положено.
Но Сталин, безотносительно моего к нему отношения, недвижимость в Лондоне и Майами не скупал.
Поэтому стало возможным 9 мая — и Советский Союз как мировая держава.
Зато сейчас у Кремля есть много недвижимости в других мировых державах.
Тоже, в общем, достижение.
Тоже — победа», — заключил Ольшанский.
Автор даун! Сам не знает что хорошо а что плохо!« ответить
Понеслось г0вно по трубам. Щас каждый день будут о6сирать Россию и Путина.« ответить
Пиндосы для этого кучу бабок отслюнявили. Давайте, быдло продажное, уз прекшу!
За десять месяцев 2017 года совокупное состояние 28 российских миллиардеров выросло на $22,447 млрд. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который опубликован агентством Bloomberg.« ответить
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и отчетов компаний, в которых миллиардеры имеют доли.
nu shto tut dabivit ...neceva vsjo praviljna avtar skazal a vy derzitesj rzu njemagu« ответить
Autoram pilnīga taisnība - krievija ir lūzeri.« ответить
Лузер- это ты ,старикашка 50 летний!!« ответить
Вот из за таких Ольшанских к латвийцам везде относятся как к дурачкам. Сталин, Ленин, Гитлер, Берия, сколько можно? Смени пластинку. СССР тридцать лет как нет. Или при советах мы так обнищали?« ответить
Автор покакал. Ну, с облегченьицем. Дуракам оно тоже нужно-важно. Не сталин победил в войне. В войне победил НАРОД. Этому умственному уроду не возбраняется плевать в своих ольшанских предков. Но не ему указывать другим гордиться или нет подвигом, как говорят, отцов и дедов, и , опять-таки, НАРОДА. Заткнись, ублюдок.« ответить
Ольшанский - один из шоблы наемных троллей, взявшмхся за 30 сребреников лить грязь на свою родину. Ну, Россия не СССР. И что? Русские по этой причине не могут гордиться подвигами своих прадедов в Великой Отечественной Войне? А Полтава, Куликовская битва, Бородино? И этим у русских нет права гордиться? Олигархи, продажные либерасты и журнашлюшки? Таких в России тоже хватает. И что? Из-за них Россия не великая держава?« ответить