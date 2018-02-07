Россия гарантирует уничтожение Латвии(68)

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Анатолий Тарасов
11:21 07.02.2018
Техно / Оружие

Комплексы «Искандер-М» приняла на вооружение 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске. Руководитель думского комитета по обороне Владимир Шаманов отметил, что первоочередная цель «Искандеров» – иностранная военная инфраструктура, вблизи российских границ. Новые российские ракеты в Прибалтике – мобильная головная боль НАТО.

Основные преимущества комплекса: стратегическая мобильность, возможность скрытного несения боевого дежурства и нанесения ракетных ударов, автоматический расчет и ввод полетного задания, высокая эффективность в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

 

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил о выгрузке «Искандеров» в порту Калининграда, а литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что размещение оперативно-тактических комплексов под Калининградом угрожает «половине стран Европы». Оба утверждения неточны. Комплексы разгрузили в порту Балтийска. Ракеты – высокоточные и не предназначены для широкомасштабной агрессии или стрельбы по площадям.

 

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш высказался более сдержанно: «Не считаю, что мы должны говорить об увеличении военной угрозы для Латвии… В России есть традиция говорить о внешней угрозе. И для этого, конечно, есть исторические основания».

 

Действительно, размещение российских «Искандеров» в Калининграде имеет «исторические основания» и не меняет ситуацию для стран Балтии, которые давно находятся в зоне досягаемости ракетных комплексов, размещенных неподалеку от Санкт-Петербурга.

 

«Искандеры» в Калининградской области – это расширение возможностей реагирования на ЕвроПРО.

 

Ранее «Искандеры» перебрасывали в регион с «большой земли» только на время учений. Но в конце января завершено строительство парковой зоны для бригадного комплекта ОТРК. Перевооружение гвардейского соединения состоялось, и значение этого события многомерно.

 

По боевой эффективности «Искандер-М» значительно превосходит все российские и зарубежные (Lance, ATACMS, Pluton) аналоги. По совокупности конвенционных возможностей эквивалентен ядерному боеприпасу. Управляемые высокоточные ракеты (баллистические и крылатые) способны поражать цели на дальности до 500 км, и оснащаются обычными, ядерными, кассетными и электромагнитными импульсными боеголовками (для поражения радиолокационных систем). Приоритетными целями «Искандера» являются командные пункты, средства противоракетной и противовоздушной обороны, авиабазы и прочие важные объекты инфраструктуры противника. Комплекс интегрирован с различными системами разведки и управления и способен получать информацию о цели со спутника, самолета-разведчика или беспилотного летательного аппарата.

 

Североатлантический альянс, разумеется, недоволен размещением «Искандеров» в Прибалтике, хотя в сравнении с Россией имеет явное преимущество в области обычных вооружений. По данным Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне, 26 членов НАТО в Европе имеют почти два миллиона солдат, 7 тысяч танков, 11 тысяч артиллерийских установок и более двух тысяч боевых самолетов.

 

Даже без учета возможностей американской ПРО в Румынии и Польше силы быстрого реагирования альянса возросли до 40 тысяч военнослужащих, в то время как три российских дивизии на западном стратегическом направлении насчитывают около 27 тысяч человек. Оборонный бюджет России в пять раз меньше, чем совокупные военные расходы европейских союзников и Канады. Но пока блок НАТО стоит у российских границ, Москва способна и намерена максимально жестко реагировать на вызовы и угрозы.

 

Размещение «Искандеров» в Калининградской области обсуждалось с июля 2007 года, но это не повлияло на строительство базы ПРО США в польском городке Редзиково, в 215 км от Калининграда. Решение Минобороны РФ выглядит закономерным и зрелым. Отныне ОТРК «Искандер-М», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», непробиваемые зенитные ракетные системы С-400 в Калининградской области – навсегда.

 

«Искандеры» необходимы России, чтобы в случае возможного конфликта с США в течение нескольких минут уничтожить элементы американской системы ПРО в Европе, и нанести ответно-встречный удар по Соединенным Штатам межконтинентальными баллистическими ракетами. Сочетание ударных возможностей «Искандера» и защитного купола ЗРС С-400 не оставляет агрессору шансов. Очевидная утрата Западом технологического превосходства и отсутствие безнаказанности – уже поражение, и подтверждение бессмысленности существования НАТО.

 

Ранее американская газета The Observer писала об «Искандерах» в Калининградской области: «В военном плане это кардинально меняет расклад сил в регионе. Да и в политическом тоже чревато серьезной дестабилизацией. Это не что иное, как Карибский кризис регионального масштаба, причем в данном случае Москва размещает ядерные ракеты рядом с западным лагерем, обретая стратегические преимущества». Короче, возмездие гарантировано.

РИА Новости / Фото
Комментарии (68)
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Ну наконец-то! 11:27 07:02:2018

На часах уже почти что полдень, а Россия еще сегодня ни разу не нападала на Латвию.))))

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Хе-хе 12:07 07:02:2018

Отныне ОТРК «Искандер-М», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», непробиваемые зенитные ракетные системы С-400 в Калининградской области – навсегда.
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В Калининграде Земля плоская, на трех китах стоит, "топоры" не пролетят значит?:))

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ИвАн 14:05 07:02:2018

Рожденный грабить и убивать созидать не может.

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CCCP 14:51 07:02:2018

Тополя, тополя всё в пуху.
Потеряли Литву, на найду.
Потеряли Латвию и Эстонию ту.
Вы молитесь а я вам спою.

Расскажу вам по секрету,
В РФ построили ракету.
Искандер она зовётся,
Всей Европе ОЙ неймётся!

Мы нажали на кнопочку,
Чтоб страницу Европы закрыть.
Ну, прощайте. Целуйте попочку, летите в свою небЫть.
Не накрыто сегодня к ужину,
Так, сдохи на бегу и спать.
Вы Искандеров видели дюжину?
На боку у них "ёб вашу мать".

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Японский городовой 14:59 07:02:2018

Вопрос не втом "прролетят" или нет ... А в том, куда и на кого "упадут" после пуска ...

В Сирии, они уже "полетали" ... Калининградский Особый район невелик. "Куполом" РЭБ накрывается железно ...

Так что, беспризорные "Топоры", ушедшие от "Панциря - С1" и "Бук - м3", упадут на той же территории, по которой отработают "Искандеры-М" ...

Короче, дружище, не печальтесь ... Если дойдёт до дела, в скорбном "европейском" одиночестве вы не останетесь ... Ведь ваш хозяин огребёт ещё сильнее ...

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ваня 15:24 07:02:2018

Всем миром надо уничтожить соссийскую нечисть..

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васе 15:45 07:02:2018

Так соси почаще и все у тебя рассосется

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Latviešu patriots 11:27 07:02:2018

atbalstu 100%

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LV 13:48 07:02:2018

... Patriot un Tomahawk sistēmu izvietošanu Austrumeiropā ,tuvāk pie srussijas !!!

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N 14:02 07:02:2018

Томагавки уже "показали" себя в Сирии :):):):):)

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Nek-to 11:28 07:02:2018

Labritam voobwe nado molchat' v trjapochku - vy priobreli vooruzhenija i vas oPPukirovalo NATO s razmeweniem voenny sil na territorii - tak chto razmewenie chego-to v Kenige - otvetka...

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П у т и н 11:29 07:02:2018

Была культурная Восточная Пруссия, стал помойный Кал-град. Тьфу!

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"Путин"-у 11:37 07:02:2018

наверно был нормальным ребёнком,когда родился...а стал очередным русофобским чмошником

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kesha 11:46 07:02:2018

bilo lico a ctala zhopoj-eto o kom

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кот в сапогах 11:47 07:02:2018

Не ссы в компот, там повар яйцы моет, а ты потом пьёшь.

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to-П у т и н 11:29 07:02:2018 12:13 07:02:2018

некогда была Украина а стала ш люхой Европейской, тьфу

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ваня 15:31 07:02:2018

Куда приползла русская свинья там кал град и помойка..скот он везде скот

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Latviešu patriots 11:35 07:02:2018

Второй год срочной службы я проходил в городе Черняховске Калининградской области.
А вот третий год, проходил в городе Знаменске, той же области, в котором ровно 50 лет назад, в 1967 году была создана первая ракетная часть -43-я зенитная ракетная бригада 11 армии.

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патриотсу 12:47 07:02:2018

Ну дык там бы и оставался, сейчас лизал бы яйца П y t л е р а, и наслаждался скрепоносным величием..и поxyju что в соседней Польше уровень жизни в разы выше

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А сам-то как теперь? 12:56 07:02:2018

Обезьяны больше нет, приходится отсасывать у натовских трансгендеров и геев в Адажи?

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патриотсу 13:14 07:02:2018

Мне поxyю твои геи в Адажи...

. Расскажи лучше, почему у ''тyпых'' пшеков уровень жизни в разы выше чем в твоём Кал.граде? Как так 6лять получилось, что пшеки продают яблок в год на ту же сумму, что и Xyйло вооружения?

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**** 13:44 07:02:2018

Ты лучше раскажи почему у ''тyпых'' пшеков уровень жизни в разы выше чем у Латвии. А мы уже какой год в ЕС. Таким идиотам как ты в первую очередь надо думать о своей стране. А Россия сама с собой разберется.

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хахаха 13:55 07:02:2018

яблоки пшеки продают, новый анекдот? да они все свои яблоки на свалки свезли, продавать некому! :)))))))))

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патриотсу 14:02 07:02:2018

Расскажу.
Потому что Польша, в отличие от Латвии, хоть и была в восточном блоке, но всё-таки не была 50 лет в СССРе. Где всё латвийское производство было заточено на совок и в основном это были оборонные предприятия.
Дальше разжевывать или сам таки всосёшь что к чему?

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tikva 14:12 07:02:2018

jabloki govorishj-tak ih i chervjak dazhe na zub ne probuet elupenj-a psheki uzhe v kenige pitajutsa jabloki virashivatj chtobi tak bez sankcij jakobi mestnie vtjuhivatj rossijanam -oj ne uspevaeshj sleditj za sobitijami i informaciej bjada

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совсем дураку 14:13 07:02:2018

чисто оборонных предприятий было очень мало, но на многих предприятииях какая то небольшая часть продукции шла на оборонку, и это было правильно! страны варшавского договора окружали враги!

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Ну и...? 14:36 07:02:2018

Твой конкурент?И много вас там таких сексизвращенных проституток

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патриотсу 14:51 07:02:2018

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хахаха 13:55 07:02:2018

яблоки пшеки продают, новый анекдот? да они все свои яблоки на свалки свезли, продавать некому!
-----------

Меньше Xyйловский телевизор смотри, недoyмок

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22 15:50 07:02:2018

Кто лохам наплел, что уровень жизни у пшеков в разы выше?

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2 патриотсу 15:52 07:02:2018

Меньше бандершлюховский телек смотри чмошник

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1234

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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