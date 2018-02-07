Комплексы «Искандер-М» приняла на вооружение 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске. Руководитель думского комитета по обороне Владимир Шаманов отметил, что первоочередная цель «Искандеров» – иностранная военная инфраструктура, вблизи российских границ. Новые российские ракеты в Прибалтике – мобильная головная боль НАТО.

Основные преимущества комплекса: стратегическая мобильность, возможность скрытного несения боевого дежурства и нанесения ракетных ударов, автоматический расчет и ввод полетного задания, высокая эффективность в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил о выгрузке «Искандеров» в порту Калининграда, а литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что размещение оперативно-тактических комплексов под Калининградом угрожает «половине стран Европы». Оба утверждения неточны. Комплексы разгрузили в порту Балтийска. Ракеты – высокоточные и не предназначены для широкомасштабной агрессии или стрельбы по площадям.

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш высказался более сдержанно: «Не считаю, что мы должны говорить об увеличении военной угрозы для Латвии… В России есть традиция говорить о внешней угрозе. И для этого, конечно, есть исторические основания».

Действительно, размещение российских «Искандеров» в Калининграде имеет «исторические основания» и не меняет ситуацию для стран Балтии, которые давно находятся в зоне досягаемости ракетных комплексов, размещенных неподалеку от Санкт-Петербурга.

«Искандеры» в Калининградской области – это расширение возможностей реагирования на ЕвроПРО.

Ранее «Искандеры» перебрасывали в регион с «большой земли» только на время учений. Но в конце января завершено строительство парковой зоны для бригадного комплекта ОТРК. Перевооружение гвардейского соединения состоялось, и значение этого события многомерно.

По боевой эффективности «Искандер-М» значительно превосходит все российские и зарубежные (Lance, ATACMS, Pluton) аналоги. По совокупности конвенционных возможностей эквивалентен ядерному боеприпасу. Управляемые высокоточные ракеты (баллистические и крылатые) способны поражать цели на дальности до 500 км, и оснащаются обычными, ядерными, кассетными и электромагнитными импульсными боеголовками (для поражения радиолокационных систем). Приоритетными целями «Искандера» являются командные пункты, средства противоракетной и противовоздушной обороны, авиабазы и прочие важные объекты инфраструктуры противника. Комплекс интегрирован с различными системами разведки и управления и способен получать информацию о цели со спутника, самолета-разведчика или беспилотного летательного аппарата.

Североатлантический альянс, разумеется, недоволен размещением «Искандеров» в Прибалтике, хотя в сравнении с Россией имеет явное преимущество в области обычных вооружений. По данным Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне, 26 членов НАТО в Европе имеют почти два миллиона солдат, 7 тысяч танков, 11 тысяч артиллерийских установок и более двух тысяч боевых самолетов.

Даже без учета возможностей американской ПРО в Румынии и Польше силы быстрого реагирования альянса возросли до 40 тысяч военнослужащих, в то время как три российских дивизии на западном стратегическом направлении насчитывают около 27 тысяч человек. Оборонный бюджет России в пять раз меньше, чем совокупные военные расходы европейских союзников и Канады. Но пока блок НАТО стоит у российских границ, Москва способна и намерена максимально жестко реагировать на вызовы и угрозы.

Размещение «Искандеров» в Калининградской области обсуждалось с июля 2007 года, но это не повлияло на строительство базы ПРО США в польском городке Редзиково, в 215 км от Калининграда. Решение Минобороны РФ выглядит закономерным и зрелым. Отныне ОТРК «Искандер-М», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», непробиваемые зенитные ракетные системы С-400 в Калининградской области – навсегда.

«Искандеры» необходимы России, чтобы в случае возможного конфликта с США в течение нескольких минут уничтожить элементы американской системы ПРО в Европе, и нанести ответно-встречный удар по Соединенным Штатам межконтинентальными баллистическими ракетами. Сочетание ударных возможностей «Искандера» и защитного купола ЗРС С-400 не оставляет агрессору шансов. Очевидная утрата Западом технологического превосходства и отсутствие безнаказанности – уже поражение, и подтверждение бессмысленности существования НАТО.

Ранее американская газета The Observer писала об «Искандерах» в Калининградской области: «В военном плане это кардинально меняет расклад сил в регионе. Да и в политическом тоже чревато серьезной дестабилизацией. Это не что иное, как Карибский кризис регионального масштаба, причем в данном случае Москва размещает ядерные ракеты рядом с западным лагерем, обретая стратегические преимущества». Короче, возмездие гарантировано.