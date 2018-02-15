Москва и Анкара в 2020 году планируют подписать контракт на поставку второго полкового комплекта ЗРК С-400, сообщает Daily Sabah со ссылкой на неназванный российский источник. В соглашении будет оговорена и частичная локализация производства, то есть турецкие фирмы займутся изготовлением некоторых комплектующих системы.

В 2020 году Турция подпишет с Россией соглашение на поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400, сообщает Daily Sabah со ссылкой на неназванный российский источник.

«По завершении поставки первого полка в мае — июне 2020 года стороны в том же году планируют подписать новый контракт на поставку Турции второго полкового комплекта С-400 в 2021-м. Номенклатура поставки будет аналогичной первому контракту», — заявил источник одному из российских информационных агентств.

По словам анонимного источника, в новой сделке будет предусмотрена частичная локализация производства. Как поясняется в статье, турецкие компании будут изготавливать некоторые комплектующие ЗРК С-400, которые не имеют «критически важного значения».

В декабре прошлого года Турция официально подписала соглашение о покупке у России ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд. Эти зенитно-ракетные комплексы являются самыми передовыми системами противовоздушной обороны России, говорится в статье.

Как отмечает Daily Sabah, Турция станет первой страной НАТО, купившей у Москвы этот зенитно-ракетный комплекс. Анкара планирует использовать его для защиты против угроз в своём регионе, указывает издание.

Российский рынок открыт для покупателей, производимое ОПК РФ вооружение пользуется большим спросом в мире, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post допустил возможность продажи США российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, «если они захотят».

«Российский рынок вооружения открыт для покупателей, наша продукция пользуется большим спросом в мире, несмотря на то, что США пытаются вытеснить нас с этого рынка», — сказал Джабаров.

Вместе с тем, он сомневается, что США когда-либо обратятся к России с просьбой о поставках им вооружения. «Ну, как может ведущая страна НАТО взять на вооружение наши комплексы», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что российский рынок вооружения открыт, «но рынок США закрыт».