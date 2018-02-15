В 2020 году Турция подпишет с Россией соглашение на поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400, сообщает Daily Sabah со ссылкой на неназванный российский источник.
«По завершении поставки первого полка в мае — июне 2020 года стороны в том же году планируют подписать новый контракт на поставку Турции второго полкового комплекта С-400 в 2021-м. Номенклатура поставки будет аналогичной первому контракту», — заявил источник одному из российских информационных агентств.
По словам анонимного источника, в новой сделке будет предусмотрена частичная локализация производства. Как поясняется в статье, турецкие компании будут изготавливать некоторые комплектующие ЗРК С-400, которые не имеют «критически важного значения».
В декабре прошлого года Турция официально подписала соглашение о покупке у России ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд. Эти зенитно-ракетные комплексы являются самыми передовыми системами противовоздушной обороны России, говорится в статье.
Как отмечает Daily Sabah, Турция станет первой страной НАТО, купившей у Москвы этот зенитно-ракетный комплекс. Анкара планирует использовать его для защиты против угроз в своём регионе, указывает издание.
Российский рынок открыт для покупателей, производимое ОПК РФ вооружение пользуется большим спросом в мире, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post допустил возможность продажи США российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, «если они захотят».
«Российский рынок вооружения открыт для покупателей, наша продукция пользуется большим спросом в мире, несмотря на то, что США пытаются вытеснить нас с этого рынка», — сказал Джабаров.
Вместе с тем, он сомневается, что США когда-либо обратятся к России с просьбой о поставках им вооружения. «Ну, как может ведущая страна НАТО взять на вооружение наши комплексы», — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что российский рынок вооружения открыт, «но рынок США закрыт».
Эти С400 уже в курсе, что Земля круглая и на ней есть рельеф? А то в Турции тоже горы, может некрасиво получиться, как в случае с томагавками.« ответить
фуфлогонщик, иди скачи« ответить
С400 в состоянии защитить любой аэропорт, порт, город.... но не за 100 км за горизонтом. Так что на каждой базе Турции будет один С400.« ответить
_но не за 100 км_« ответить
Ахахаха
А зачем эти цыферки в названии и 400км в радиусе зона поражения?
Ставьте их каждые пять километров, а то не видят ни черта.
potom turki eto dobro prodadut amerikancam v desjat raz doroze« ответить