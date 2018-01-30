Еще год назад, когда к власти в США пришел Дональд Трамп, о таком развитии событий никто и помыслить не мог: «сегодня Кремль думает над тем, как следует обойтись с ужесточением американских санкций». Летом прошлого года, напоминает журналист, президент США подписал соответствующий закон.
В начале этой недели Соединенные Штаты могут начать вводить санкции против компаний, организаций и физлиц из любой страны мира за признанные «существенными» сделки с предприятиями российского оборонного сектора.
«Москва работает над тем, чтобы скрыть важные для государства сделки в оборонном секторе и вывести компании из-под удара», — пишет журналист. Правительство выступило в этом месяце с рядом инициатив, представив два из 11 ожидаемых в этой связи решений. С их помощью российские компании, оказавшиеся в зоне риска, получат возможность проводить значительную часть сделок в закрытом режиме.
Чтобы защитить ВПК, государство решает создать на базе Промсвязьбанка специальный опорный банк для работы с оборонно-промышленным комплексом. «До сих пор сделки в оборонном секторе совершались через обычные банки, например, государственный Сбербанк или ВТБ. Оба этих банка уже вошли в санкционный список, но не в связи с российским ВПК. «Специальный банк» для оборонного сектора может освободить их от дальнейших неприятностей», — указывает автор статьи.
Как сообщает NZZ, Промсвязьбанк объявил о банкротстве в декабре прошлого года, но затем был взят ЦБ на санацию и подготовлен на продажу.
Банк будет рекапитализирован и передан правительству уже в этом квартале. «Новый глава финансового института Петр Фрадков, имеющий опыт в окологосударственной банковской сфере, является сыном Михаила Фрадкова, занимавшего в прошлом пост премьер-министра, а до этого многие годы возглавлявшего СВР», — передает издание.
«Промсвязьбанк считался банком для частного бизнеса и среднего класса. Сообщается, что банк останется в этом сегменте, однако эксперты настроены скептически: новый фокус деятельности финансового института может превратить банк в санкционную мишень, что может отпугнуть обычных клиентов», — говорится в статье.
«США и ЕС уже ввели санкции против десятка российских компаний — в первую очередь из оборонного сектора, а также связанных с нефтегазовой отраслью. Штрафные меры предусматривают как запрет на определенные виды сотрудничества, финансирования и экспортных сделок, так и полный запрет деловых отношений. Санкции затронули и физических лиц (...), — передает автор публикации. — Их число может в ближайшем будущем вырасти: администрация США сегодня разрабатывает подробный список российских миллиардеров, связанных с президентом Путиным. Этот список заставляет нервничать российскую элиту».
«Кремль пытается извлечь из этой ситуации выгоду для себя. Он продлил срок действия амнистии капитала (...), до сих пор так и не продемонстрировавшей свою эффективность». Кроме того, замечает журналист, было решено выпустить для предпринимателей специальные облигации, чтобы вернуть капиталы в РФ и при необходимости не только «отмыть их таким образом», но и помочь государственной казне.
А пока российские власти предприняли ряд инициатив для защиты от санкций. Так, правительство разрешило Минобороны, ФСБ и СВР до середины 2018 года проводить закупки в закрытом режиме. Также власти составили перечень из 126 российских компаний и ведомств, которым рекомендовано перевести закупки на закрытую площадку «Сбербанка». В январе 2018 года правительство решило создать на базе «Промсвязьбанка» специальный опорный банк для работы с ОПК. ЦБ убрал со своего сайта информацию о банках, уполномоченных на сопровождение контрактов по гособоронзаказу. В коллегии Военно-промышленной комиссии появился оперативный штаб для исполнения гособоронзаказа в условиях возможного усиления санкций США. Одновременно Сбербанк выпустил на несколько миллиардов долларов анонимные бонды для тех предпринимателей, которые решили вывести свои деньги из западных банков в преддверии возможных санкций. Что же, на войне, как на войне! :)« ответить
Gasit rašistov!« ответить
Так санкции ж на пользу России, разве не так?« ответить
Вонючие тупые пиндосы и западные мрази еще ответят за свои преступления« ответить
S čego bi? Vi že ņeotvetiļi.« ответить
Нам ненужны "хитрые схемы" , западный бизнес ищет и находит любую мало-мальски существующую возможность инвестировать в благополучную стремительно развивающуюся экономику Российской Федерации, конечно-же, происхождение средств и качество владельцев играют первостепенную роль. Прибалты денег не имеют, латышам ничтожным нечем и некуда инвестировать, латыши только могилы могут наполнить латышами предлагая оплачивать услуги утилизации нищебродов русским людям проживающим на исконно русской земле.« ответить
хорошо излагаете и мыслите в верном направлении! Русским отступать некуда, да они этого делать и не будут!Значит, sivis paciem parabellum! Даже самому туповатому латышу понятно, что у амеров, что то не так! что их плющит, выбирали, выбирали презика, а из всех "элит" нащелся только один, здавомыслящий! Но он понимает, что амерам, нужно отползать или нвчинать войну с Россией! А Сша никогда не получала пиииздыы на своей территории! А это, как то "непривычно", да и гореть в ядерном АДУ,не охота)))« ответить