Ранее занимавший пост гендиректора УВЗ Олег Сиенко заявлял российским СМИ, что созданием боеприпасов для «Арматы» занимается госкорпорация «Росатом». По его словам, решение поручить разработку снарядов «Росатому» связано со специфическими требованиями заказчика к данным боеприпасам. По состоянию на февраль 2017 года «Уралвагонзавод» ожидал от госкорпорации первой партии снарядов для проведения испытаний.
«Есть положительные результаты. Другое дело, что боеприпасной отраслью у нас традиционно занимался «Техмаш», эту компетенцию взял «Росатом», и сейчас они стараются эту компетенцию поддерживать. Есть специальные, интересные решения, которые, как мы думаем, принесут положительные результаты», — сказал Потапов, отвечая на вопрос о создании штатного боеприпаса для «Арматы».
Основной боевой танк Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения «Армата», на базе которой можно производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
_Штатный боеприпас для новейшего танка Т-14 «Армата» еще не создан, однако есть положительные результаты в его разработке_« ответить
Он не может стрелять? Пока что с дула заряжается?
А то, что фанера вопламенится, когда ствол нагреется, они не боятся?
А то, что фанepа вопламенится« ответить
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Ага,слышали:"фанера врспламенится","Крымский мост рухнет в бездну или его раздолбают орды голодных москалей","Северный поток-2 запретят друзья пендосы и никто не будет покупать газ из РФ".3aвидуй молча,вшa лoбкoвая,мощи Великой России!И танк уже в серии и нато истерит по этому поводу,и мост в Крым откроют по графику и газ пойдёт в европу в обход вашего гнилого болота:))!
Нет танка в серии, не звизди« ответить
А латвия покупает снаряды для своего танка« ответить
ПОКА У РУССКОГО СОЛДАТА,« ответить
ЕСТЬ ПОРОХ,СПИЧКИ,САМОГОН.
СОСИТЕ ЙУХ,СОЛДАТЫ NATO,
И ССЫСЬ ОТ СТРАХА ПЕНТАГОН....
Забавно, нахваливают "всех пробивающую "Армату", а снарядов для этих 10 танков еще нет.:))))))))))))))))« ответить
дурь свидомитая,кастрюлю с тыквы сними,и статью прочитай полностью и вдумчиво...хотя чем там тебе "думать"...перхоть подзалупная...сказано же для дегенератов: штатный снаряд,а сейчас он стреляет обычным снарядом подходящим для его пушки,а пушек на нём может быть несколько видов в модификации,и пушка в нём не главное,а главное это особая конструкция,броня,ходовая часть и двигатель.так то дебил,а вашему племени,что бы дойти до технологии болта к этому танку,нужно пройти лет 500 эволюции:)))« ответить
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин обнародовал сенсационную весть: танки нового поколения Т-14 («Армата»), которые впервые участвовали в Параде Победы в Москве, получат в перспективе новую пушку калибром 152 миллиметра.« ответить
- У нас есть для этого танка снаряд, который прожигает метр стали, будем ставить на «Армату», - сказал он.
Как же новая пушка и новые боеприпасы изменят тактико-технические характеристики «Арматы»? На этот и другие вопросы «КП» попросила ответить известного танкового специалиста, члена экспертного совета Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктора Мураховского:- Рогозин сказал, что снаряд этой пушки может прожигать метр стали. Это не слишком смелое заявление?
- Это заявление не только реалистичное, но, я бы сказал, и весьма мягкое. Ибо на самом деле эта пушка может пробивать более метра стали.
- А два метра пробьет?
- А вот об этом я промолчу...
Интересно, если "Армата" пробьет все существующие танки, а её как бы никто, то что будет, если "Армата" выстрелит в "Армату".:)))« ответить
А то, что фанера вопламенится« ответить
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Ага,слышали:"фанера врспламенится","Крымский мост рухнет в бездну или его раздолбают орды голодных москалей","Северный поток-2 запретят друзья пендосы и никто не будет покупать газ из РФ".Завидуй молча,вша лобковая,мощи Великой России!И танк уже в серии и нато истерит по этому поводу,и мост в Крым откроют по графику и газ пойдёт в европу в обход вашего гнилого болота:)!