После периода заморозки исследований Луны в связи с экономическим кризисом Россия вновь активно сотрудничает с NASA в разработке космической станции на окололунной орбите, сообщает Ars Technica. Как заявил глава компании РКК «Энергия» Владимир Солнцев, первого российского космонавта планируется отправить на Луну в 2031 году.

Россия собирает новую группу инженеров для разработки национальной стратегии исследования Луны, сообщает журналист Ars Technica Анатолий Зак. С этой целью в компании РКК «Энергия» был создан новый отдел. Официально Москва занималась программой полётов на Луну с 2013 года, однако она была остановлена на несколько лет в связи с падением цен на нефть.

В прошлом году программа исследования Луны получила новый толчок, после того как Кремль принял решение о сотрудничестве с NASA в создании космической станции на окололунной орбите под названием Deep Space Gateway.

Согласно официальным документам, группа под руководством главы РКК «Энергия» Владимира Солнцева будет заниматься разработкой долгосрочных планов полётов на Луну, а также проектами по международному сотрудничеству в лунных миссиях. По словам Солнцева, его компания планирует отправить первого российского космонавта на Луну в 2031 году, а специальный луноход будет протестирован в 2020-е годы.

Как пишет Зак, в первую очередь российские специалисты сосредоточатся на создании переходного шлюза Deep Space Gateway для космонавтов и их средств перемещения. В 2017 году российская команда уже представила общую концепцию модуля, однако в ходе последних месяцев её партнёры сделали ряд новых предложений, что потребовало переосмысления проекта.

Ожидается, что инженеры РКК «Энергия» закончат работу над проектом до апреля, первый вариант уже был отправлен NASA. Планируется, что российский модуль доставят на окололунную орбиту на космическом корабле «Орион», резюмирует автор Ars Technica.