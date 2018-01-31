В американский штат Массачусетс недавно прибыла первая партия газа из России. По мнению The Boston Globe, вояж танкера Gaselys c российским СПГ на борту стал пиар-успехом Владимира Путина. «Грязное топливо из России внезапно стало нашей проблемой», сетует американское издание.

После того как в воскресенье в Новую Англию прибыла партия российского газа, странная энергетическая политика этого американского региона сделала очередной причудливый поворот, пишет The Boston Globe в статье под названием «Когда дело дойдёт до российского газа, просто скажите nyet». Такой результат «ненамеренно» получился из-за ограничений в федеральном законодательстве США, а также из-за усилий местных чиновников по блокировке строительства новых газопроводов.

В итоге потребителям из штата Массачусетс придётся жечь газ, добытый в «хрупкой» экосистеме Арктики компанией, связанной с одним из «близких друзей Путина» — российским миллиардером Геннадием Тимченко. Танкер Gaselys доставил в Бостонскую бухту почти 100 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Компания Distrigas закупила это топливо из-за холодов, охвативших США.

Как отмечает издание, изначально планировалось, что партию российского газа отправят в Азию, однако в конечном итоге её доставили в Британию. Там российский СПГ погрузили на танкер Gaselys. Голубое топливо, доставленное этим судном в Бостонскую бухту, имеет разное происхождение, указывается в статье. Однако часть поставки — это, как подтвердила представитель компании Distrigas Кэрол Черчилль, газ «Ямала СПГ». Издание при этом поясняет, что под американские санкции подпала лишь российская компания — экспортёр сжиженного газа, а не сам российский газ.

По мнению аналитиков газовой отрасли, «вояж» танкера Gaselys стал пиар-успехом Путина, которому сейчас приходится отбиваться от обвинений во вмешательстве в американские выборы, а также в провоцировании нестабильности на Украине.

«Для Путина это политическая победа», — заявила Агния Григас, автор книги «Новая геополитика природного газа» и старший научный сотрудник исследовательского центра «Атлантический совет».

Как отмечается в статье, после выгрузки в Массачусетсе газ будет распределён между коммунальными компаниями и производителями электроэнергии.

По словам Кэрол Черчилль, голубого топлива с танкера Gaselys будет достаточно, чтобы в течение одного года отапливать 30 тыс. домов.

На данный момент известно, что ещё одну партию российского газа готовят к отправке из французского порта Дюнкерк.

«Так, грязное топливо из России и грязные олигархи внезапно стали нашей проблемой», — пишет в завершение The Boston Globe.