Россия «грязно» гадит США и ЕС(8)

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Анатолий Тарасов
11:30 31.01.2018
Экономика / Энергетика

В американский штат Массачусетс недавно прибыла первая партия газа из России. По мнению The Boston Globe, вояж танкера Gaselys c российским СПГ на борту стал пиар-успехом Владимира Путина. «Грязное топливо из России внезапно стало нашей проблемой», сетует американское издание.

После того как в воскресенье в Новую Англию прибыла партия российского газа, странная энергетическая политика этого американского региона сделала очередной причудливый поворот, пишет The Boston Globe в статье под названием «Когда дело дойдёт до российского газа, просто скажите nyet». Такой результат «ненамеренно» получился из-за ограничений в федеральном законодательстве США, а также из-за усилий местных чиновников по блокировке строительства новых газопроводов.

 

В итоге потребителям из штата Массачусетс придётся жечь газ, добытый в «хрупкой» экосистеме Арктики компанией, связанной с одним из «близких друзей Путина» — российским миллиардером Геннадием Тимченко. Танкер Gaselys доставил в Бостонскую бухту почти 100 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Компания Distrigas закупила это топливо из-за холодов, охвативших США.

 

Как отмечает издание, изначально планировалось, что партию российского газа отправят в Азию, однако в конечном итоге её доставили в Британию. Там российский СПГ погрузили на танкер Gaselys. Голубое топливо, доставленное этим судном в Бостонскую бухту, имеет разное происхождение, указывается в статье. Однако часть поставки — это, как подтвердила представитель компании Distrigas Кэрол Черчилль, газ «Ямала СПГ». Издание при этом поясняет, что под американские санкции подпала лишь российская компания — экспортёр сжиженного газа, а не сам российский газ.

 

По мнению аналитиков газовой отрасли, «вояж» танкера Gaselys стал пиар-успехом Путина, которому сейчас приходится отбиваться от обвинений во вмешательстве в американские выборы, а также в провоцировании нестабильности на Украине.

 

«Для Путина это политическая победа», — заявила Агния Григас, автор книги «Новая геополитика природного газа» и старший научный сотрудник исследовательского центра «Атлантический совет».

 

Как отмечается в статье, после выгрузки в Массачусетсе газ будет распределён между коммунальными компаниями и производителями электроэнергии.

 

По словам Кэрол Черчилль, голубого топлива с танкера Gaselys будет достаточно, чтобы в течение одного года отапливать 30 тыс. домов.

 

На данный момент известно, что ещё одну партию российского газа готовят к отправке из французского порта Дюнкерк.

 

«Так, грязное топливо из России и грязные олигархи внезапно стали нашей проблемой», —  пишет в завершение The Boston Globe.

RT / Фото
Комментарии (8)
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народ Латвии 11:42 31:01:2018

вы там со своими ворами сначала разберитесь,пиндосня немытая!
Вся ваша история началась(и продолжается!)с разбойников и воров!
отапливайтесь своим тогда,раз не нравится что-то!

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ин-на 11:58 31:01:2018

вонючие лживые пиндосы обосрались по полной, и опять винят в этом Путина. Ну, и дебилы!

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Всех политикоф ф топку !!!! 12:12 31:01:2018

Миром должна править экономика и экономическая выгода!!!

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П у т и н 12:22 31:01:2018

А рашка всегда гадит от души, от русской загадочной души.

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Latviešu patriots 12:43 31:01:2018

Krievija dirš kā zirgi, kur parādās,tā sūdi.

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смерш 13:20 31:01:2018

а ты чего тут делаешь???
ты норму по выращиванию бекона выполнил????
европа без твоего бекона голодает???
или пусть дядя свиней растит, а ты не знаешь, как это делать????
ты ванятку попроси он у нас знатный салопроизводитель, какляндия спит спокойно, обожравшись сала.

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 

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