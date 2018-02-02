Москва, после холодной войны изрядно утратившая интерес к американскому «заднему двору», сегодня возвращается в Латинскую Америку, утверждает Бретт Форрест из The Wall Street Journal. Россия бросает США вызов в Западном полушарии.

Россия укрепляет свои позиции у американских границ, в странах Карибского бассейна, которые Москва покинула после окончания холодной войны. Сегодня она возвращается в регион с помощью инвестиций, дипломатии и военной техники, пишет Бретт Форрест из The Wall Street Journal.

Российское присутствие в районе Карибского бассейна на сегодня ощущается «сильнее, чем когда-либо в период после окончания холодной войны», комментируют эксперты. Впрочем, в сравнении с временами противостояния двух блоков, Карибского кризиса и витающими в воздухе угрозами ядерной войны, сегодня ставки куда ниже. Но это не умаляет конкуренции за влияние в этом регионе и в Латинской Америке в целом.

Как и его предшественник генерал Джон Келли, глава Южного командования ВС США адмирал Курт Тидд считает, что Москва «использует орудия «мягкой силы» в попытке бросить вызов лидерству США в Западном полушарии».

Действительно, например, в последние месяцы Кремль активно и в разных направлениях развивал отношения с «крошечным государством Гренадой». Летом в Москве открылось гренадское посольство, а в сентябре страны ввели безвизовый режим. Для небольшой страны в Карибском бассейне это означает инвестиции, торговлю и туристов.

«Для нас Россия — выход на Евразию. Мы видим в ней огромный рынок», — утверждает посол Гренады в России Олег Фирер. Власти двух стран обсуждают сотрудничество в сфере сельского хозяйства, энергетики, недвижимости и технологий. При этом министр международного бизнеса Гренады Николас Стил заверяет, что покупать у России оружие его страна не собирается: «Во время последней холодной войны мы так делали. Мы привязали себя к одной определённой доктрине, одной определённой стране и нажили проблем на свою же голову. На данный момент наши отношения (с Россией) строятся исключительно на экономическом интересе».

Впрочем, не все южноамериканские государства руководствуются такой логикой, подчёркивает автор статьи. Осенью Москва заявила, что готовится к подписанию договора о военном сотрудничестве с Суринамом. Посол государства в США Ниермала Бадрисинг отметила, что её страна также развивает взаимодействие с Россией в области торговли, науки и туризма.

Но и в военной сфере, как выясняется, Россия тоже разворачивает свою деятельность. Не так давно американские военные заметили у Восточного побережья США российский разведывательный корабль. По мнению некоторых экспертов, всё это тоже делается с расчётом бросить вызов Вашингтону в ответ на «то, что российские власти видят как вторжение США и НАТО в Восточную Европу».

«Россия искала способ направить США стратегический сигнал: «Если будете ошиваться здесь у нас, то мы тоже будем это делать — у вас на заднем дворе», — объясняет эксперт по Латинской Америке Эван Эллис из Института стратегических исследований армии США.

Хотя после распада СССР в 90-е интерес Москвы к Латинской Америке существенно снизился, всё изменилось в 2008 году, когда вновь пришедший к власти никарагуанский лидер Даниэль Ортега признал независимость Абхазии и Южной Осетии после российско-грузинского конфликта. Вскоре Никарагуа принимал российские транспортные вертолёты.

В период между 2001-м и 2013 годом, по оценкам аналитиков, Россия продала латиноамериканским странам оружия на $14,5 млрд. Большая часть сделок проводилась с Венесуэлой. После начала украинского кризиса Москва усилила свои попытки наладить отношения со странами Западного полушария. Владимир Путин посетил Аргентину, Бразилию, Кубу и Никарагуа.

С тех пор Россия активно поддерживает сотрудничество со множеством стран в регионе в области освоения натуральных ресурсов, научных разработок. И пока Москва уверенно идёт вперёд, а США бездействуют, латиноамериканские государства могут с ещё большей готовностью заключать новые партнёрства, отмечает Форрест.