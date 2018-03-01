На прошедшем в Санкт-Петербурге международном круглом столе «Прибалтика и Беларусь в транзитных связях ЕС, ЕАЭС и КНР», организованный Российской ассоциацией прибалтийских исследований эксперты пришли к выводу, что перенос нефтегрузов в Санкт-Петербург и Ленинградскую область из стран Балтии утопичен, пишет Baltic Course.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что идея перекинуть белорусские нефтепродукты из портов стран Балтии в российские порты остается пока политическим проектом. Перевалка части грузов из Беларуси в российские порты на Балтике будет зависеть от развития отношений между Россией и Евросоюзом.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко высказал мнение, что ценность транзита через Беларусь, равно как и страны Балтии, не теряет значения вне зависимости от наличия или отсутствия китайских грузов.

Он полагает, что из-за роста стоимости рабочей силы в Китае транспортировка грузов из этой страны в сегодняшних объемах перестанет быть актуальной. Также Оленченко поставил вопрос о целесообразности участия России в китайских проектах после отмены санкций.

Председатель совета директоров санкт-петербургского аналитического бюро ДОРН Андрей Карпов считает, что России надо следить за нарастающей напряженностью между Литвой и Беларусью и попытками Латвии перехватить белорусские грузы. Кроме того, «на всякий случай», нельзя забывать о развитии таких проектов, как контейнерный хаб в Клайпеде, Rail Baltica, контейнерный поезд «Зубр». Эксперта волнует отсутствие интеграционного проекта Санкт-Петербург – Москва – Минск, который включал бы территорию Восточного побережья Балтийского моря.

По мнению Карпова, конкурировать с Rail Baltica мог бы только отрезок железной дороги с европейской колеей, который следовало бы подвести к Санкт-Петербургу, но он сам признает, что этот проект — из области фантастики.

Карпов считает, что путь китайского транзита лежит в Южную Азию, а не в Европу. Поэтому Санкт-Петербургу необходима своя программа развития контейнерного транзита вне зависимости от китайских грузов. И именно контейнерные грузы надо выводить из стран Балтии. По мнению остальных экспертов, именно за контейнерными перевозками — будущее.