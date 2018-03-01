Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что идея перекинуть белорусские нефтепродукты из портов стран Балтии в российские порты остается пока политическим проектом. Перевалка части грузов из Беларуси в российские порты на Балтике будет зависеть от развития отношений между Россией и Евросоюзом.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко высказал мнение, что ценность транзита через Беларусь, равно как и страны Балтии, не теряет значения вне зависимости от наличия или отсутствия китайских грузов.
Он полагает, что из-за роста стоимости рабочей силы в Китае транспортировка грузов из этой страны в сегодняшних объемах перестанет быть актуальной. Также Оленченко поставил вопрос о целесообразности участия России в китайских проектах после отмены санкций.
Председатель совета директоров санкт-петербургского аналитического бюро ДОРН Андрей Карпов считает, что России надо следить за нарастающей напряженностью между Литвой и Беларусью и попытками Латвии перехватить белорусские грузы. Кроме того, «на всякий случай», нельзя забывать о развитии таких проектов, как контейнерный хаб в Клайпеде, Rail Baltica, контейнерный поезд «Зубр». Эксперта волнует отсутствие интеграционного проекта Санкт-Петербург – Москва – Минск, который включал бы территорию Восточного побережья Балтийского моря.
По мнению Карпова, конкурировать с Rail Baltica мог бы только отрезок железной дороги с европейской колеей, который следовало бы подвести к Санкт-Петербургу, но он сам признает, что этот проект — из области фантастики.
Карпов считает, что путь китайского транзита лежит в Южную Азию, а не в Европу. Поэтому Санкт-Петербургу необходима своя программа развития контейнерного транзита вне зависимости от китайских грузов. И именно контейнерные грузы надо выводить из стран Балтии. По мнению остальных экспертов, именно за контейнерными перевозками — будущее.
Надо выводить-так выводите« ответить
Вернулась нормальная зима и Расiя обо.ралась. Питерский порт замёрз и суши вёсла! Не зря Лемберг недавно поцеловал ягодицы восточному соселу со чмоком, знал, что скоро ему опять позвонят. Напомнил о себе. ))))« ответить
прекратить отгрузки связи с холодной погодой.форс мажор,а ты сиди,дергай вялого,согревайся« ответить
27 лет назад нац.озабоченные ( прошу не путать с адекватными ) латыши говорили , Россия без наших портов ноль .Будем жить на одном транзите и беконе .Прошло 27лет , где транзит , где бекон ? Русские долго запрягают да быстро ездят .Почаще слушайте своих хозяев и скоро по миру пойдете (не дай Бог !), Когда у нас в Латвии появится или Ся хозяева ин думающий о стране а не актеры из национального театра абсурда , слуги чужих господ ?« ответить
:)))) Вся логистика минует ущербных прибалтов, грузы идут по территории Российской Федерации, обслуживют перерабатывают новейшая высокотехнологичная инфраструктура российских портов, железнодорожный тариф смягчен предоставленными преференциями братским дружественным Российской Федерации государствам. Прибалтийский нацизм изолирован,. Так понятно?!« ответить
мозырь-новороссийск,минуя хохлов,новый путь проложен« ответить