Москва и Вашингтон не станут признавать ядерный статус Северной Кореи. Об этом во время телефонной беседы договорились американский госсекретарь Рекс Тиллерсон и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет The Independent.

Соединённые Штаты и Россия настаивают, что не станут признавать Северную Корею в качестве ядерной державы. С таким заявлением представители двух стран выступили на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, пишет The Independent.

Накануне американский госсекретарь Рекс Тиллерсон обсудил по телефону с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым множество вопросов, и они сошлись во мнении о ситуации вокруг КНДР. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт подтвердила, что обе стороны «согласились продолжить работу над дипломатическим решением, чтобы сделать Корейский полуостров безъядерной зоной».

Во время телефонных переговоров Лавров также раскритиковал главу Белого дома за «агрессивную риторику» в адрес Северной Кореи. Ранее со схожими заявлениями выступали многие мировые лидеры и ООН, напоминает издание.

Незадолго до беседы Лаврова и Тиллерсона Москва предложила выступить посредником между Пхеньяном и Вашингтоном. Российские власти считают, что необходим диалог, а не «обмен колкостями», в котором Дональд Трамп и Ким Чен Ын участвуют на протяжении нескольких месяцев.

На прошлой неделе Совбез ООН, в том числе при поддержке России и Китая, расширил санкции против Северной Кореи, ограничив экспорт нефти в азиатскую страну. Официальные СМИ КНДР назвали этот шаг «актом агрессии» со стороны «безумной» администрации Трампа.

Между тем напряжение между Вашингтоном и Пхеньяном продолжает нарастать из-за обвинений американской стороны. Так, в новой стратегии национальной безопасности президента США утверждается, что Северная Корея разрабатывает биологическое оружие, отмечает The Independent.