Россия и США заключили договор по КНДР(4)

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Анатолий Тарасов
14:45 28.12.2017
В мире / Политика

Москва и Вашингтон не станут признавать ядерный статус Северной Кореи. Об этом во время телефонной беседы договорились американский госсекретарь Рекс Тиллерсон и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет The Independent.

Соединённые Штаты и Россия настаивают, что не станут признавать Северную Корею в качестве ядерной державы. С таким заявлением представители двух стран выступили на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, пишет The Independent.

 

Накануне американский госсекретарь Рекс Тиллерсон обсудил по телефону с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым множество вопросов, и они сошлись во мнении о ситуации вокруг КНДР. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт подтвердила, что обе стороны «согласились продолжить работу над дипломатическим решением, чтобы сделать Корейский полуостров безъядерной зоной».  

 

Во время телефонных переговоров Лавров также раскритиковал главу Белого дома за «агрессивную риторику» в адрес Северной Кореи. Ранее со схожими заявлениями выступали многие мировые лидеры и ООН, напоминает издание.

 

Незадолго до беседы Лаврова и Тиллерсона Москва предложила выступить посредником между Пхеньяном и Вашингтоном. Российские власти считают, что необходим диалог, а не «обмен колкостями», в котором Дональд Трамп и Ким Чен Ын участвуют на протяжении нескольких месяцев.

 

На прошлой неделе Совбез ООН, в том числе при поддержке России и Китая, расширил санкции против Северной Кореи, ограничив экспорт нефти в азиатскую страну. Официальные СМИ КНДР назвали этот шаг «актом агрессии» со стороны «безумной» администрации Трампа.  

 

Между тем напряжение между Вашингтоном и Пхеньяном продолжает нарастать из-за обвинений американской стороны. Так, в новой стратегии национальной безопасности президента США утверждается, что  Северная Корея разрабатывает биологическое оружие, отмечает The Independent.

RT / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 14:54 28:12:2017

Nevaru sagaidīt, kad agresīvais Ziemeļkorejas režīms tiks iznīcināts!

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Buca Лanтuя 15:06 28:12:2017

И не дождёшься:))))Уже черви будут твою требуху доедать,глубоко под землёй,а "агрессивный" Кимушка,будет вводить свой средний палец в "анус фашингтона":))))))

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Ким Чен 15:03 28:12:2017

И хрен ли мне от вашего признания-непризнания???:)))))))))Вон Крым никто кроме меня непризнал и что,это как то мешает Крымчанам жить счастливо и самодостаточно в составе Великой России?!!!

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Слышь VERGS 20:49 28:12:2017

patriots xyeв - ТЫ УЖЕ 3AEБAЛ CBOИM COБAЧЬИM Я3ЫKOM PУCCKИE BECTИ, ye6eнь!!!!!

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)

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