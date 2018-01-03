С начала 2018 года в России перестал существовать Резервный фонд в связи с его исчерпанием и присоединением к Фонду национального благосостояния (ФНБ).

Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, будут направляться в ФНБ, пишут «Ведомости».

На 1 января 2018 года объем средств ФНБ составил 3,7 трлн рублей, или чуть больше 4% ВВП. При этом ликвидная часть ФНБ составляет 2,3 трлн рублей, говорил ранее министр финансов России Антон Силуанов.

Напомним, в 2003 году в России был учрежден Стабилизационный фонд — один из основных российских государственных фондов. 1 февраля 2008 года его разделили на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.

Резервный фонд представлял собой часть средств федерального бюджета, которые использовали для покрытия дефицита бюджета при резком падении доходов. Фонд пополнялся за счет нефтегазовых доходов и доходов от управления средствами самого фонда. Фонд использовался для компенсации расходов на социальные нужды и погашения внешнего долга.

Фонд национального благосостояния используется прежде всего для финансирования выплаты пенсий. Средства ФНБ, изначально призванные страховать пенсионную систему, хранились в ликвидных инструментах и использовались для борьбы с кризисом 2008-2009 годов.

В 2018 году ФНБ пополнится валютой на 829,2 миллиарда рублей. Эти средства будут приобретены Минфином на рынке в рамках валютных операций.