Россия исчерпала резервы(5)

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Григорий Антонов
17:19 03.01.2018
Экономика

С начала 2018 года в России перестал существовать Резервный фонд в связи с его исчерпанием и присоединением к Фонду национального благосостояния (ФНБ).

Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, будут направляться в ФНБ, пишут «Ведомости».

 

На 1 января 2018 года объем средств ФНБ составил 3,7 трлн рублей, или чуть больше 4% ВВП. При этом ликвидная часть ФНБ составляет 2,3 трлн рублей, говорил ранее министр финансов России Антон Силуанов.

 

Напомним, в 2003 году в России был учрежден Стабилизационный фонд — один из основных российских государственных фондов. 1 февраля 2008 года его разделили на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.

 

Резервный фонд представлял собой часть средств федерального бюджета, которые использовали для покрытия дефицита бюджета при резком падении доходов. Фонд пополнялся за счет нефтегазовых доходов и доходов от управления средствами самого фонда. Фонд использовался для компенсации расходов на социальные нужды и погашения внешнего долга.

 

Фонд национального благосостояния используется прежде всего для финансирования выплаты пенсий. Средства ФНБ, изначально призванные страховать пенсионную систему, хранились в ликвидных инструментах и использовались для борьбы с кризисом 2008-2009 годов.

 

В 2018 году ФНБ пополнится валютой на 829,2 миллиарда рублей. Эти средства будут приобретены Минфином на рынке в рамках валютных операций.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (5)
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Дед Мороз 17:27 03:01:2018

Из одного кармана переложили в другой, а судя по заголовку - белая полярная лисица.

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CCCP 18:22 03:01:2018

Рубль вам не Доллар, просто так не напечатаешь. А валютные, золотые запасы в России хватит на 10 лет и более....

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Шон 17:28 03:01:2018

В России все отлично и много с Нового года что поменялось для народа только в лучшую сторону и для молодых семеи и увеличен среднии минимум и многое другое, от чего все и бесятся. У России ни когда ни чего не закончится, чему многие завидуют. Сосите.

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П у т и н 17:41 03:01:2018

Денег нет, но вы держитесь ..... за письку Окурка

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CCCP 18:23 03:01:2018

Глист уже схватился губами!

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)

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