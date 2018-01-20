Weekly.kz

В некоторых регионах есть много молодых людей, увлеченных оружием, камуфляжной формой, дзюдо и военными играми, которые проводятся в лесу, пишет The Washington Post, США.

В США и Британии в пейнтбол и страйкбол с его реалистичным оружием, стреляющим безобидными пластиковыми шариками и краской, играют на детских днях рождения, а также в компаниях, когда надо сплотить коллектив. Однако такие игры могут обрести и более конкретный, военизированный характер. На восточных рубежах Европы ими в определенной степени заинтересовалась Россия.

Она, например, проявляет далеко не добрососедский интерес к русскоязычным игрокам в страйкбол, а также к членам стрелковых клубов и к любителям боевых искусств в Латвии и Эстонии, где значительную часть населения составляют русскоязычные меньшинства.

Русские специалисты, поддерживающие связи с военными и даже со спецназом, вступают в некоторые клубы этих стран в качестве тренеров, обучая их членов, как сказал один обозреватель, «тактике действий в составе подразделения». Бойцовские клубы, где ведется обучение «Системе», как называют практическое русское искусство самообороны и рукопашного боя, открыто рекламируют свою деятельность в столице Эстонии Таллине.

Латвийские власти были страшно напуганы возможными связями с разведкой тех русских, которые прибыли в декабре в их страну, чтобы судить на соревнованиях по страйкболу, и депортировали их, назвав запланированное мероприятие «военным тактическим учением».

Такое происходит не только в странах Прибалтики. В октябре 2016 года один 76-летний венгерский неонацист убил сотрудника венгерской полиции. Впоследствии выяснилось, что его маленькая военизированная группировка также поддерживала связи с Россией. Она тренировалась вместе с российскими дипломатами, которые могли быть военными разведчиками.

В Германии — более 60 клубов «Система», и многие из них открыто используют символику российской армии и контрразведки. А недавно там открылся немецкий филиал российского патриотического байкерского клуба «Ночные волки».

Конечно, это лишь крохотные группы, работающие в мирных странах. Но гораздо серьезнее появившиеся на прошлой неделе сообщения о прошедших подготовку в России наемниках, которые якобы сформировали военизированное подразделение в Боснии, дабы оказать поддержку лидеру сербских сепаратистов. Сначала эти новости появились в местной газете, но потом эту информацию подтвердило боснийское правительство. Бывший министр энергетики этой страны истолковал данный инцидент в мрачных выражениях. Он резко и открыто заявил «Гардиан» (Guardian), что это «составная часть изменений международного порядка». По его словам, русские «решили воспользоваться своим влиянием на Балканах, чтобы снова разжечь боснийский конфликт».

Насколько это важно? На все эти случаи можно было бы махнуть рукой, назвав их отдельными и ничего не значащими инцидентами, если бы не то обстоятельство, что Россия уже давно использует военизированные группировки, а также дезинформацию, коррупцию и прочие тактические приемы для дестабилизации соседних стран.

Оккупацию Крыма осуществили «маленькие зеленые человечки» — российские солдаты в форме без опознавательных знаков. Но жители восточной Украины, внезапно ставшие «сепаратистами», появились из другой, более таинственной полувоенной среды. Внезапное возникновение местных группировок вооруженных громил, ранее прошедших подготовку в СССР, в 1945 году сыграло немалую роль в советизации Центральной Европы.

Это важно еще и по той причине, что тактика, которую русские опробовали и отработали на Украине и в Молдавии, часто применяется на Западе. Должна заметить для общего сведения, потому что данная деталь не получила должного внимания, хотя вполне этого заслуживает, что один из каналов, по которому российские власти очевидно пытались наладить контакты с предвыборным штабом Трампа, связан с Национальной стрелковой ассоциацией.

В декабре «Нью-Йорк Таймс» (New York Times) сообщила, что активист этой ассоциации Пол Эриксон (Paul Erickson) в мае 2016 года написал письмо советнику из штаба Трампа, в котором заявил, что он установил «неофициальный канал связи с Кремлем президента Путина». Далее Эриксон предложил организовать встречу с российским официальным представителем на национальном съезде стрелковой ассоциации в Луисвилле.

Как написала «Нью-Йорк Таймс», этот человек пару раз ездил в Россию, наладил связи с российской организацией, выступающей за право на ношение оружия, и вместе с российским партнером учредил компанию. Такое поведение в Латвии немедленно вызвало бы серьезные вопросы. Согласно сообщениям СМИ, ФБР уже начало расследование, пытаясь выяснить, не финансировали ли тайком российские агенты предвыборную кампанию Трампа, действуя через Национальную стрелковую ассоциацию.

Если бы сегодня был 2015 год, мы все просто посмеялись бы над этим. Но в 2016 году Кремль провел в США наглую дезинформационную кампанию, как он делал это на Украине, и не понес за это почти никакого наказания. Не исключено, что в 2018 году (или в 2028-м?) Кремль начнет экспериментировать с более жестокой и насильственной тактикой, как это было на Украине.