Россия испытала робота-смертника

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Герман Бергер
22:55 24.12.2017
Техно / Оружие

Во Владимирской области проводятся испытания новейшего боевого робота «Нерехта» и робота-камикадзе. В ходе тестов второй используется в качестве мишени для первого. Видео испытаний доступно на сайте телеканала «Звезда».

Показанный в ролике робот-камикадзе, используемый в качестве мишени, предназначен для закладки взрывных устройств и доставки боеприпасов. Грузоподъемность радиоуправляемой машины составляет 250 килограммов.

 

Огонь по мишени ведут два боевых роботизированных комплекса «Нерехта». Один из них оснащен крупнокалиберным пулеметом «Корд», другой — пулеметом Калашникова и гранатометом АГ-30.

 

Максимальная скорость «Нерехты» составляет 30 километров в час, габариты 2,5 на 1,5 метра. Робот оснащен бесшумным электродвигателем, что позволяет вести незаметную разведку.

 

«Нерехты» должны поступить в сухопутные войска, возможно их участие в операциях против террористов. Компактные размеры и маневренность позволяют роботу эвакуировать раненых и доставлять боеприпасы.

Lenta.ru / Фото
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Андрей Шведов
18.12.2017

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