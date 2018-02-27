Экспорт продовольствия из России побил новый рекорд, и в основном этому способствовал рост поставок пшеницы, сообщает Bloomberg. По словам автора статьи, российские зерновые покупает половина стран мира, и больше всех — Египет.

Экспорт продовольствия из России резко возрос, благодаря мировому спросу на российское зерно, пишет Bloomberg. Так, за последний год поставки из России подскочили на 25%, и это самый высокий показатель с 2012 года. Судя по данным Российского экспортного центра, в этом году они достигли $19 млрд. И в основном этот рекорд получился благодаря экспорту пшеницы и замороженной рыбы, а также сахара.

Издание отмечает, что Россия — мировой лидер по поставкам пшеницы, и в последние годы она захватывает рынок, продавая результаты хорошего урожая по привлекательным ценам. В этом году, как ожидается, будет побит новый рекорд.

Больше половины стран всего мира покупают пшеницу у России, пишет автор статьи. А она, в свою очередь, пытается стать менее зависимой от поставок сельской продукции, запретив импорт некоторых продуктовых позиций с Запада в ответ на санкции.

Помогли России больше заработать и более высокие цены на пшеницу. Кроме того, выросли и объёмы экспорта сахара и сладостей.

Огромные объёмы зерна закупает у России Египет, чтобы прокормить своё 95-миллионное население. В прошлом году он обошёл Китай и стал главным покупателем российского продовольствия. Сразу на 44% подскочил импорт Египтом таких российских продуктов, как пшеница и подсолнечное масло, пишет Bloomberg.