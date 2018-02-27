Россия кормит полмира(8)

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Анатолий Тарасов
08:00 27.02.2018
Экономика / Мировая экономика

Экспорт продовольствия из России побил новый рекорд, и в основном этому способствовал рост поставок пшеницы, сообщает Bloomberg. По словам автора статьи, российские зерновые покупает половина стран мира, и больше всех — Египет.

Экспорт продовольствия из России резко возрос, благодаря мировому спросу на российское зерно, пишет Bloomberg. Так, за последний год поставки из России подскочили на 25%, и это самый высокий показатель с 2012 года. Судя по данным Российского экспортного центра, в этом году они достигли  $19 млрд. И в основном этот рекорд получился благодаря экспорту пшеницы и замороженной рыбы, а также сахара.

 

Издание отмечает, что Россия —  мировой лидер по поставкам пшеницы, и в последние годы она захватывает рынок, продавая результаты хорошего урожая по привлекательным ценам. В этом году, как ожидается, будет побит новый рекорд.

 

Больше половины стран всего мира покупают пшеницу у России, пишет автор статьи. А она, в свою очередь, пытается стать менее зависимой от поставок сельской продукции, запретив импорт некоторых продуктовых позиций с Запада в ответ на санкции.

 

Помогли России больше заработать и более высокие цены на пшеницу. Кроме того, выросли и объёмы экспорта сахара и сладостей.

 

Огромные объёмы зерна закупает у России Египет, чтобы прокормить своё 95-миллионное население. В прошлом году он обошёл Китай и стал главным покупателем российского продовольствия. Сразу на 44% подскочил импорт Египтом таких российских продуктов, как пшеница и подсолнечное масло, пишет Bloomberg.

RT / Фото
Комментарии (8)
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СМЕРШ 08:13 27:02:2018

Latviešu patriots ! Европу накормил маслом и беконом?

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ин-на 09:28 27:02:2018

пасталниеки впереди планеты всей по ликвидации успешных предприятий

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 08:25 27:02:2018

А ЛАТЫШИ ЗАВАЛИЛИ ВЕСЬ МИР СВОИМ БЭКОНОМ
И
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СКАНДАЛАМИ...

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констатация 08:30 27:02:2018

только дерьмом пэдриотов

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Саня 08:35 27:02:2018

Меняют зерно на египетские свистульки.

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зачем тебе свистулька? 08:45 27:02:2018

там же ты все так раздолбал,что впору ставить с тепловоза

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кстате 08:46 27:02:2018

в этом тебе может помочь страна 404,как раз хотят получить тепловозы с пиндосии

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atviešu patriots 08:37 27:02:2018

ПРИВЕТ из ПСКОВА 08:25 27:02:2018
А ЛАТЫШИ ЗАВАЛИЛИ
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He они "завалили" сначала сельхоз и промышленность,а теперь "заваливают" всех своей "вековой болью" ,валодой,русофобией и хуторской "смекалкой" в деле "управления" своим хутором:)))))

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)