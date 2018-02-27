Экспорт продовольствия из России резко возрос, благодаря мировому спросу на российское зерно, пишет Bloomberg. Так, за последний год поставки из России подскочили на 25%, и это самый высокий показатель с 2012 года. Судя по данным Российского экспортного центра, в этом году они достигли $19 млрд. И в основном этот рекорд получился благодаря экспорту пшеницы и замороженной рыбы, а также сахара.
Издание отмечает, что Россия — мировой лидер по поставкам пшеницы, и в последние годы она захватывает рынок, продавая результаты хорошего урожая по привлекательным ценам. В этом году, как ожидается, будет побит новый рекорд.
Больше половины стран всего мира покупают пшеницу у России, пишет автор статьи. А она, в свою очередь, пытается стать менее зависимой от поставок сельской продукции, запретив импорт некоторых продуктовых позиций с Запада в ответ на санкции.
Помогли России больше заработать и более высокие цены на пшеницу. Кроме того, выросли и объёмы экспорта сахара и сладостей.
Огромные объёмы зерна закупает у России Египет, чтобы прокормить своё 95-миллионное население. В прошлом году он обошёл Китай и стал главным покупателем российского продовольствия. Сразу на 44% подскочил импорт Египтом таких российских продуктов, как пшеница и подсолнечное масло, пишет Bloomberg.
Latviešu patriots ! Европу накормил маслом и беконом?« ответить
пасталниеки впереди планеты всей по ликвидации успешных предприятий« ответить
А ЛАТЫШИ ЗАВАЛИЛИ ВЕСЬ МИР СВОИМ БЭКОНОМ« ответить
И
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СКАНДАЛАМИ...
только дерьмом пэдриотов« ответить
Меняют зерно на египетские свистульки.« ответить
там же ты все так раздолбал,что впору ставить с тепловоза« ответить
в этом тебе может помочь страна 404,как раз хотят получить тепловозы с пиндосии« ответить
ПРИВЕТ из ПСКОВА 08:25 27:02:2018« ответить
А ЛАТЫШИ ЗАВАЛИЛИ
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He они "завалили" сначала сельхоз и промышленность,а теперь "заваливают" всех своей "вековой болью" ,валодой,русофобией и хуторской "смекалкой" в деле "управления" своим хутором:)))))