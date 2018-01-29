Россия — крупнейший инвестор Латвии(4)

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Анатолий Тарасов
12:20 29.01.2018
Экономика / Макроэкономика

Российские инвесторы чаще других вкладываются в основной капитал латвийских компаний, но самые большие суммы инвестируют предприниматели из Нидерландов, пишет газета Dienas Bizness.

Россия находится на первом месте в топе стран, инвестировавших в компании Латвии, — 1002 случая. На втором месте располагается Литва — 455 случаев инвестирования.

 

По сравнению с 2016 годом россияне инвестировали на 263 вложения меньше, а количество инвестиций эстонских и литовских предпринимателей не изменилось. Выросло в прошлом году количество украинских инвестиций — с 309 случаев до 331. Белорусские бизнесмены инвестировали на 36 случаев меньше — 224 раза.

 

Хотя российские инвесторы и вкладывали средства в латвийские компании чаще всего, самые крупные суммы инвестируют нидерландские предприниматели. В 2017 году голландские инвесторы вложили в основной капитал латвийских предприятий 217,66 миллиона евро. Шведы вложили 206,65 миллиона евро, а Россия с 54,28 миллиона евро занимает шестое место по объему инвестиций.

 

Ранее Sputnik Латвия сообщал, что среди созданных в 2017 году компаний с иностранным капиталом в Латвии больше всего российских. По данным Регистра предприятий Латвии, за первые десять месяцев прошлого года было зарегистрировано 8307 новых юридических лиц, из которых 1353 предприятия (16%) созданы иностранными инвесторами из более чем 72 стран. При участии российского капитала было создано 314 новых юрлиц, что составляет около 23% от всех компаний с иностранным участием.

 

Российские компании в Латвии по итогам прошлого года вышли в лидеры по обороту. Первое место заняла дочерняя компания российского производителя минеральных удобрений «Уралкалий» — SIA Uralkali Trading, которая была зарегистрирована в 2015 году. Третьим по обороту в Латвии стало дочернее предприятие химического концерна «Уралхим» — SIA Uralchem Trading.

 

При этом более половины иностранных инвесторов, присутствующих в балтийской республике, намерены и дальше вкладывать средства в бизнес, некоторые готовы потратить 100-120 миллионов евро в течение ближайших лет.

Dienas Bizness / Фото
Комментарии (4)
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ин-на 12:37 29:01:2018

зачем вкладывать деньги в подпиндосовских шавок?

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в самом деле! 13:20 29:01:2018

Зачем?

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хуторянен 13:31 29:01:2018

расея отмывает в Латвии свои рубли а не инвестирует

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СССР 13:51 29:01:2018

Срочно отказать Россиянам во вкладах!

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 

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