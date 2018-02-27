Россия лишится права проводить международные соревнования(8)

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Виталий Вавилкин
19:50 27.02.2018
Спорт

Россия с 1 апреля 2018 года лишится права проводить международные соревнования по ряду видов спорта. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что в конце декабря 2017 года на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) был опубликован Международный стандарт соответствия кодексу организации. С российской стороны его подписало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), в настоящее время признанное не соответствующим стандартам.

 

Отныне заявки на проведение чемпионатов мира и других крупных соревнований будут приниматься только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу. Так как РУСАДА не соответствует стандартам WADA, международные федерации не смогут давать России право проводить крупные турниры.

 

На соревнования, контракт на проведение которых уже подписан (например, чемпионат мира по футболу), запрет не распространяется. Кроме того, под новый стандарт не попадут турниры, проводящиеся организациями, не подписывавшими кодекс WADA (Союз европейских футбольных ассоциаций, баскетбольная Евролига, ММА-промоушены). Таким образом, проведению в России матчей футбольных еврокубков ничего не угрожает.

 

В ноябре 2017 года WADA не восстановило РУСАДА в правах. Это произошло по двум причинам: российская организация не согласилась признавать существование в стране допинговой системы на государственном уровне и не предоставила доступа к пробам, опечатанным в московской антидопинговой лаборатории.

 

Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года, когда WADA признало его не соответствующим кодексу.

championat / Фото
Комментарии (8)
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П у т и н 20:02 27:02:2018

Ничо, никто не лишит права ватников вешать ковры на стену и ходить в ведро и на митинги за рюсский язык

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не плачь 20:16 27:02:2018

попей урины для профилактики

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Смешно! 20:22 27:02:2018

верзилов быдло, дык ты все комменты пишешь, как о себе. На ведро-то ты ходишь, в сортире-то ж0па мёрзнет. Окурок ты обкуренный. Ха-ха-ха

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трагедия 20:47 27:02:2018

Замёрзли насмерть180 человек бездомных в Латвии, а они про сортиры в России беспокоятся.

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Ой 20:06 27:02:2018

ЛАТЫШНЯ - ДО ПИ 3 ДИ TECЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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так это 20:21 27:02:2018

Латыши молчат, хохолы от безысходности здесь захлёбываются.

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трагедия 20:41 27:02:2018

Замёрзли насмерть180 человек бездомных в Латвии, а они про сортиры в России рассуждают.

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Хм 20:52 27:02:2018

вот насмешили)))) а назовите мне виды спорта в которых проводятся значимые чемпионаты мира в которых WADA имеет значимость? ))))))

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1-shvedov-col15
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26.02.2018

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