Миллиардный долг предприятия «Киевский метрополитен» перед компанией «Укррослизинг» может нарушить работу предприятия в обычном режиме, пишет «СТРАНА.ua».
«На сегодняшний день просто ситуация грозит тем, что нельзя проводить в обычном режиме предприятию всю его деятельность. У нас есть, конечно, запасы, мы сделали заранее, и, в принципе, метрополитен — это то предприятие, которое всегда имеет какой-то запас прочности. Но, скажем, живости предприятия нет. То есть развития предприятие не имеет», — заявила советник начальника коммунального предприятия Наталья Макогон.
Как напоминает издание, ранее Высший хозяйственный суд Украины подтвердил обязательство предприятия «Киевский метрополитен» выплатить компании «Укррослизинг» долг в размере 1,924 млрд гривен за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга. Чуть менее половины из этой суммы — плата за вагоны метро, а более миллиарда гривен — коэффициент корректировки, возникший из-за изменения валютного курса.
Метрополитен прощает россиянам долг.« ответить
Nafig maksāt krieviem? Krievus apjāt svēta lieta!« ответить
Платить не надо, закопайте метро нафиг« ответить
вместе с газопроводом...« ответить