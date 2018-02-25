Долг предприятия «Киевский метрополитен» перед российской компанией «Укррослизинг» может нарушить работу предприятия в обычном режиме.

Миллиардный долг предприятия «Киевский метрополитен» перед компанией «Укррослизинг» может нарушить работу предприятия в обычном режиме, пишет «СТРАНА.ua».

«На сегодняшний день просто ситуация грозит тем, что нельзя проводить в обычном режиме предприятию всю его деятельность. У нас есть, конечно, запасы, мы сделали заранее, и, в принципе, метрополитен — это то предприятие, которое всегда имеет какой-то запас прочности. Но, скажем, живости предприятия нет. То есть развития предприятие не имеет», — заявила советник начальника коммунального предприятия Наталья Макогон.

Как напоминает издание, ранее Высший хозяйственный суд Украины подтвердил обязательство предприятия «Киевский метрополитен» выплатить компании «Укррослизинг» долг в размере 1,924 млрд гривен за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга. Чуть менее половины из этой суммы — плата за вагоны метро, ​​а более миллиарда гривен — коэффициент корректировки, возникший из-за изменения валютного курса.