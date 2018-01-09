Санкционная политика в отношениях между Москвой и Западом снова оказалась в фокусе из-за миллиардного иска со стороны ЕС. Москва уступать не хочет, некоторые депутаты даже грозят выходом из ВТО, сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.

Как пишет автор публикации Андре Баллен, «Евросоюз требует 1,39 млрд евро компенсации за сохраняющийся со стороны России запрет на ввоз европейской свинины. Соответствующий иск был подал Брюсселем против Москвы в ВТО».

В январе 2014 года Россельхознадзор ввел запрет на импорт европейской свинины в связи с тем, что в Литве и Польше были зафиксированы случаи африканской свиной чумы. «Позднее этот запрет стал частью продовольственного эмбарго, которым Москва ответила на антироссийские санкции Запада», — говорится в статье.

В августе 2016, продолжает Баллен, третейский суд ВТО признал ограничения на ввоз свинины нарушением правил организации; в декабре Москва объявила об окончании действия запрета. Однако Россия до сих пор не импортирует мяса из ЕС, поскольку оно находится в черном списке продуктов, которые, по словам представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, попадают под действие продовольственного эмбарго.

Москва сдаваться не собирается: по словам директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максима Медведкова, иск не имеет под собой оснований. Москва намерена снова обратиться в третейский суд и надеется на «непредвзятое, прозрачное и основанное на правилах и практике ВТО решение», сказал чиновник.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал иск «беспределом». Эта ситуация, по словам Джабарова, из-за «полной незащищенности от санкционной политики» снова заставляет задуматься о выходе из ВТО. В подобном ключе высказался и первый замглавы экономического комитета Соведа Сергей Калашников, говорится в статье.

Сергей Уткин из Института мировой экономики и международных отношений РАН спокойно воспринимает заявления о выходе России из ВТО. «Наш парламент представляет собой в первую очередь источник громких заявлений — решения принимаются другой частью госаппарата», — заявил он в беседе с изданием. Членство в ВТО важно для России, даже Кремль неустанно подчеркивает экспортную ориентированность экономики, передает его мнение журналист.

Уткин считает, что значимость нынешнего спора не стоит переоценивать. Даже если ограничения будут признаны незаконными, «это будет не трагедией или поражением, а возвращением к норме».