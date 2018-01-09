Россия может покинуть ВТО(9)

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Анатолий Тарасов
13:20 09.01.2018
Экономика / Мировая экономика

Санкционная политика в отношениях между Москвой и Западом снова оказалась в фокусе из-за миллиардного иска со стороны ЕС. Москва уступать не хочет, некоторые депутаты даже грозят выходом из ВТО, сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.

Как пишет автор публикации Андре Баллен, «Евросоюз требует 1,39 млрд евро компенсации за сохраняющийся со стороны России запрет на ввоз европейской свинины. Соответствующий иск был подал Брюсселем против Москвы в ВТО».

 

В январе 2014 года Россельхознадзор ввел запрет на импорт европейской свинины в связи с тем, что в Литве и Польше были зафиксированы случаи африканской свиной чумы. «Позднее этот запрет стал частью продовольственного эмбарго, которым Москва ответила на антироссийские санкции Запада», — говорится в статье.

 

В августе 2016, продолжает Баллен, третейский суд ВТО признал ограничения на ввоз свинины нарушением правил организации; в декабре Москва объявила об окончании действия запрета. Однако Россия до сих пор не импортирует мяса из ЕС, поскольку оно находится в черном списке продуктов, которые, по словам представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, попадают под действие продовольственного эмбарго.

 

Москва сдаваться не собирается: по словам директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максима Медведкова, иск не имеет под собой оснований. Москва намерена снова обратиться в третейский суд и надеется на «непредвзятое, прозрачное и основанное на правилах и практике ВТО решение», сказал чиновник.

 

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал иск «беспределом». Эта ситуация, по словам Джабарова, из-за «полной незащищенности от санкционной политики» снова заставляет задуматься о выходе из ВТО. В подобном ключе высказался и первый замглавы экономического комитета Соведа Сергей Калашников, говорится в статье.

 

Сергей Уткин из Института мировой экономики и международных отношений РАН спокойно воспринимает заявления о выходе России из ВТО. «Наш парламент представляет собой в первую очередь источник громких заявлений — решения принимаются другой частью госаппарата», — заявил он в беседе с изданием. Членство в ВТО важно для России, даже Кремль неустанно подчеркивает экспортную ориентированность экономики, передает его мнение журналист.

 

Уткин считает, что значимость нынешнего спора не стоит переоценивать. Даже если ограничения будут признаны незаконными, «это будет не трагедией или поражением, а возвращением к норме».

InoPressa / Фото
Комментарии (9)
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Так 13:30 09:01:2018

Никуда она не выйдет, членство в ВТО дает России куда большую выгоду, например в торговле металлом.

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вывод 13:31 09:01:2018

Когда Гейропа обкладывала Россию санкциями, то ВТО молчало, а как Россия в ответ приняла контрмеры против Гейропы, ВТО взвыло и угрожает огромным штрафом.
Россия должна выйти из ВТО -этой двуличной конторки, от этого потеряет только ВТО,
а Россия выиграет.
ВТО, как и МОК, политические лицемеры и "политические простиtytku"

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Лови, лох, когда выгодно, Россия и под белым флагом пойдет.:)) 13:37 09:01:2018

08.01.2018,
Россия не намерена выходить из ВТО из-за спора о запрете поставок свинины из ЕС
Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО) из-за спора об ограничении импорта свинины из Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономики. В ведомстве заявили, что «членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках». «В условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается»,— добавили в министерстве.

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Latviešu patriots 13:35 09:01:2018

Ejiet ārā, vajadzīgi kādam esiet. Ha ha ha

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Сергей 14:28 09:01:2018

Ты баран молчи и плати налоги, а то Латышия в день по про центом должна миллиард. Чтоб твои министры хорошо жрать могли

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Шон 14:58 09:01:2018

России нужно наконец выити из этих всяких ПАСЕ, ОБСЕ, ВТО и т д это стадо все купленное США, они ноют об нищеи России, а то что России в 6их вкладывает за год миллиарды — об этом все молчат. И в ВТО Россия вступала при Ельцине ка4 и во все остальное, для того чтоб воити в ЕС, но сеичас у России совсем другие планы а значит и выити из этих организации давно пора и н5 оправдыватся перед сгнившеи ЕС.

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Россия должна покинуть 15:44 09:01:2018

Все что косаеться европейских ценностей НАТО вто и тому подобное надо организовывать все своё это уже не работает пока другую державу не поставят на Место

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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