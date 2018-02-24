Россия на коленях просит прощения у МОК(14)

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Владимир Бучельников
14:18 24.02.2018
Спорт

Руководитель делегации спортсменов-олимпийцев из России (OAR) Станислав Поздняков принес извинения Международному олимпийскому комитету (МОК) за нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Я принес извинения и атлетам, и членам МОК за нарушения, все вы понимаете, они не носят системный характер. Я надеюсь, коллеги в МОК это тоже понимают. Это халатность, а не умысел. В завершение я поблагодарил коллег, с которыми мы серьезно работали, чтобы спортсмены могли выступать на этих Играх. И я подчеркнул, что лучшей наградой нам будет возвращение национального флага и возвращение ОКР», — заявил Поздняков.

 

Ранее 24 февраля Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, допинг-проба которой подтвердила содержание в организме спортсменки запрещенного препарата триметазидина.

 

Также из-за нарушений антидопинговых правил бронзы Олимпийских игр были лишены российские керлингисты — супруги Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.

 

Игры в Пхенчхане завершатся 26 февраля.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (14)
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Саня 14:58 24:02:2018

_вы понимаете, они не носят системный характер_
Я не понимаю, как можно не смотря на фактическую дисквалификацию сборной, все равно жрать допинг и попасться на этом занятии.

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Саня 15:00 24:02:2018

_лучшей наградой нам будет возвращение национального флага и возвращение ОКР_
Совсем оборзели. Может вам ещё и медалей золотых дать?

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П у т и н 15:14 24:02:2018

Ей, пацаки, на коленях можно было петь там. А тут на коленях и в наморднике!

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два дебила это сила 15:42 24:02:2018

верзилов-быдло, Бучельников сам придумал "на коленях", а ты, Окурок, сразу схавал.
С гнильцой что ты верзилов, что писсака бучельников. За тарелку супа тут изощряетесь, кто хлеще нахамит и оболгёт русских.

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Иварс 15:24 24:02:2018

На коленях - самое место для "спортсменов" из России!

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ИвАн 15:30 24:02:2018

На коленях не только прощения просят.

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быдлу: Иварсу=ИвАну 15:53 24:02:2018

на коленях ты верзилов, ползаешь, когда тебя плёткой порят твои пидоры-дружки.

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Прораб 16:12 24:02:2018

иВаН знает, что делать еще на коленях - вот так всю жизнь прожил, дебил-сосун.

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Мнение
1-shvedov-col15
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