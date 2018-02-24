«Я принес извинения и атлетам, и членам МОК за нарушения, все вы понимаете, они не носят системный характер. Я надеюсь, коллеги в МОК это тоже понимают. Это халатность, а не умысел. В завершение я поблагодарил коллег, с которыми мы серьезно работали, чтобы спортсмены могли выступать на этих Играх. И я подчеркнул, что лучшей наградой нам будет возвращение национального флага и возвращение ОКР», — заявил Поздняков.
Ранее 24 февраля Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, допинг-проба которой подтвердила содержание в организме спортсменки запрещенного препарата триметазидина.
Также из-за нарушений антидопинговых правил бронзы Олимпийских игр были лишены российские керлингисты — супруги Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.
Игры в Пхенчхане завершатся 26 февраля.
_вы понимаете, они не носят системный характер_« ответить
Я не понимаю, как можно не смотря на фактическую дисквалификацию сборной, все равно жрать допинг и попасться на этом занятии.
_лучшей наградой нам будет возвращение национального флага и возвращение ОКР_« ответить
Совсем оборзели. Может вам ещё и медалей золотых дать?
Ей, пацаки, на коленях можно было петь там. А тут на коленях и в наморднике!« ответить
верзилов-быдло, Бучельников сам придумал "на коленях", а ты, Окурок, сразу схавал.« ответить
С гнильцой что ты верзилов, что писсака бучельников. За тарелку супа тут изощряетесь, кто хлеще нахамит и оболгёт русских.
На коленях - самое место для "спортсменов" из России!« ответить
На коленях не только прощения просят.« ответить
на коленях ты верзилов, ползаешь, когда тебя плёткой порят твои пидоры-дружки.« ответить
иВаН знает, что делать еще на коленях - вот так всю жизнь прожил, дебил-сосун.« ответить