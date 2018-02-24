Руководитель делегации спортсменов-олимпийцев из России (OAR) Станислав Поздняков принес извинения Международному олимпийскому комитету (МОК) за нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Я принес извинения и атлетам, и членам МОК за нарушения, все вы понимаете, они не носят системный характер. Я надеюсь, коллеги в МОК это тоже понимают. Это халатность, а не умысел. В завершение я поблагодарил коллег, с которыми мы серьезно работали, чтобы спортсмены могли выступать на этих Играх. И я подчеркнул, что лучшей наградой нам будет возвращение национального флага и возвращение ОКР», — заявил Поздняков.

Ранее 24 февраля Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, допинг-проба которой подтвердила содержание в организме спортсменки запрещенного препарата триметазидина.

Также из-за нарушений антидопинговых правил бронзы Олимпийских игр были лишены российские керлингисты — супруги Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.

Игры в Пхенчхане завершатся 26 февраля.