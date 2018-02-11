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Россия на Олимпиаде отличилась вкусом(6)

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Анатолий Тарасов
22:18 10.02.2018
Спорт / Олимпиада

Американское издание Wall Street Journal назвало команду олимпийских атлетов из России самой стильной на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) решением Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России (Olympic Athlete from Russia, OAR). МОК выдвинул ряд требований к форме и аксессуарам российских спортсменов на Играх-2018. Список состоит из 13 пунктов, в соответствии с ним форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему ОКР, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг.

 

«Российские атлеты выглядят очень стильными — дизайн этой формы выглядит просто, неброско, в отличие от предыдущих пестрых форм российских спортсменов, — написал автор статьи Джейсон Гэй. — Мне нравится, как выглядят российские керлингисты, у них черно-белая форма, тонкий разрез для логотипа OAR над левой грудью. Керлинг — один из самых стильных видов, поэтому здесь это особенно важно. Учитывая все безумие перед Играми, россияне могли просто отказаться от формы, но, по-моему, своей одеждой они привлекли к себе внимание и выглядят лучше всех остальных на Олимпиаде».

 

Руководитель компании ZASPORT, официального экипировщика ОКР, Анастасия Задорина выразила радость, что работу компании оценили не только в России, но и на международном уровне. «Команда ZASPORT проделала колоссальную работу — в максимально сжатые сроки мы подготовили эскизы нейтральной формы, согласовали их с МОК и за несколько недель произвели экипировку. Лаконичность, стиль и комфорт — главные критерии, которыми мы руководствовались при создании коллекции, мы очень рады, что нашу работу оценили не только в России, но и на международном уровне. Мы уверены, что российские спортсмены не только самые стильные на Олимпиаде-2018, но и сильные духом», — приводит слова Задориной пресс-служба компании.

 

Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

ИТАР-ТАСС / Фото
Комментарии (6)
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strojmeh 08:24 11:02:2018

Спортсмены-предатели Родины в серой арестанской форме прошлись под белым флагом.Ради бабла они готовы на любые унижения.Вот и получите такие насмешливые статьи.И еще их будет много таких.Летчик Роман Филиппов показал всему миру,что русских нельзя сломать.А эти спортсмены показали-что русских можно сломать,даже просто угрозой потери денег.Еще раз.Эти спортсмены Россию на Олимпиаде не представляют.

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Ха, ха 11:02 11:02:2018

Хм, это о какой форме-то, что на фото?:))

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достали уже 11:08 11:02:2018

а что сделал ТЫ в доказательство что русских нельзя сломать? насрал в коментах на латвийском саите. от пола хоть можешь отжатся 5 раз?

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strojmeh 08:26 11:02:2018

Спортсмены-предатели Родины в серой арестанской форме прошлись под белым флагом.Ради бабла они готовы на любые унижения.Вот и получите такие насмешливые статьи.И еще их будет много таких.Летчик Роман Филиппов показал всему миру,что русских нельзя сломать.А эти спортсмены показали-что русских можно сломать,даже просто угрозой потери денег.Еще раз.Эти спортсмены Россию на Олимпиаде не представляют

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strojmeh 08:30 11:02:2018

Почему на фото к статье показаны спортсмены в одежде цветов национального флага и с российскими триколорами в руках.Прошли в серой убогой (может и хорошо сшитой) одежде с белым флагом.Ура.

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strojmеhu : 11:19 11:02:2018

ЗАВИДУЙ МОЛЧА! Кончай строчить полную чушь и выставлять себя идиотом!

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)

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