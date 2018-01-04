Россия напала на демократию НАТО(9)

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Анатолий Тарасов
08:00 04.01.2018
В мире / Евросоюз

Попытки России повлиять на выборы в других странах — это «удар в самое сердце демократических процессов», заявила в интервью Cicero экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Она призвала Германию и США не забывать о «тёмных сторонах российской политики».

Найти способы противодействия «конфронтационному поведению России в отношении Европы и НАТО» — это главный общий приоритет Германии и США, заявила в интервью Cicero американский экс-госсекретарь Кондолиза Райс. По её словам, Берлину и Вашингтону необходимо продумать единый и последовательный политический курс в этом вопросе.

 

Российские попытки повлиять на выборы в других странах Райс расценивает как «удар в самое сердце демократических процессов». «Нам нужно и дальше искать сферы, в которых возможно сотрудничество с Россией, и не изолировать страну. В то же время нельзя забывать о тёмных сторонах российской политики и проводить чёткие границы. Я твёрдо убеждена, что если мы пойдём навстречу российской молодёжи, то откроем для себя Россию вне путинской политики. Я призываю к этому американцев и надеюсь, что немцы сделают то же самое», — разъяснила свою позицию бывший госсекретарь.  

 

Говоря об отношениях США и Германии, Кондолиза Райс подчеркнула важность развития торговых отношений, которые будут обогащать обе стороны, а также углубления сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом. Также американский политик сказала, что Берлин может помочь в урегулировании северокорейского конфликта, поддерживая санкционный режим против Пхеньяна и предоставляя полезную секретную информацию.

 

Райс призывает Берлин активнее выступать на международной арене и чаще брать на себя ответственность в разрешении кризисов. «Я понимаю недовольство многих немцев, но времена, когда действиям граждан Германии на международной арене не доверяли, уже давно прошли», — подчеркнула она. Экс-госсекретарь также настаивает на увеличении военного бюджета ФРГ. По её словам, дело не только в деньгах, но и совместной ответственности. Райс напомнила, что США всегда брали на себя много ответственности и продолжат это делать, но союзники по трансатлантическому альянсу должны внести свою лепту.

RT / Фото
Комментарии (9)
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кен 08:09 04:01:2018

Кем себя возомнила Мандолиза ? :):):):):):) Смешно читать

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гориллы в тумане 09:04 04:01:2018

черномазая фашистская обезьяна.

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кандализка 08:15 04:01:2018

вместо того,чтоб хрень писать подмогла бы клинтоньше падучей воду на пожаре поносить,заодно бы и подмылась

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Latviešu patriotis 08:25 04:01:2018

«удар в самое сердце демократических процессов», заявила в интервью Cicero экс-госсекретарь США Кондолиза Райс
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какая у вас "демократия" клоуны,вы все живёте во лжи,в штампах и мифах о "западных ценностях",а по сути истинная Демократия есть только в России,а у вас двойные стандарты,враньё,тирания,агрессия и coдомия!!!

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Ты суслика видишь? 08:29 04:01:2018

Престарелая обезьяна опять бредит! :)

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К 09:15 04:01:2018

Американских недоносков надо начинать гасить по демократически втыквя вилы в бок

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)