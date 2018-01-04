Попытки России повлиять на выборы в других странах — это «удар в самое сердце демократических процессов», заявила в интервью Cicero экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Она призвала Германию и США не забывать о «тёмных сторонах российской политики».

Найти способы противодействия «конфронтационному поведению России в отношении Европы и НАТО» — это главный общий приоритет Германии и США, заявила в интервью Cicero американский экс-госсекретарь Кондолиза Райс. По её словам, Берлину и Вашингтону необходимо продумать единый и последовательный политический курс в этом вопросе.

Российские попытки повлиять на выборы в других странах Райс расценивает как «удар в самое сердце демократических процессов». «Нам нужно и дальше искать сферы, в которых возможно сотрудничество с Россией, и не изолировать страну. В то же время нельзя забывать о тёмных сторонах российской политики и проводить чёткие границы. Я твёрдо убеждена, что если мы пойдём навстречу российской молодёжи, то откроем для себя Россию вне путинской политики. Я призываю к этому американцев и надеюсь, что немцы сделают то же самое», — разъяснила свою позицию бывший госсекретарь.

Говоря об отношениях США и Германии, Кондолиза Райс подчеркнула важность развития торговых отношений, которые будут обогащать обе стороны, а также углубления сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом. Также американский политик сказала, что Берлин может помочь в урегулировании северокорейского конфликта, поддерживая санкционный режим против Пхеньяна и предоставляя полезную секретную информацию.

Райс призывает Берлин активнее выступать на международной арене и чаще брать на себя ответственность в разрешении кризисов. «Я понимаю недовольство многих немцев, но времена, когда действиям граждан Германии на международной арене не доверяли, уже давно прошли», — подчеркнула она. Экс-госсекретарь также настаивает на увеличении военного бюджета ФРГ. По её словам, дело не только в деньгах, но и совместной ответственности. Райс напомнила, что США всегда брали на себя много ответственности и продолжат это делать, но союзники по трансатлантическому альянсу должны внести свою лепту.