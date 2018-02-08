В Вашингтоне неверно оценивают условия, при которых Россия способна первой применить ядерное оружие, что может повлечь за собой обмен ударами, пишет The National Interest.

Так, новая ядерная доктрина США призывает увеличить число зарядов малой мощности, что, вероятно, представляет собой попытку администрации Трампа помешать России снизить порог применения оружия подобного рода. Однако в Вашингтоне, по всей видимости, не до конца понимают, при каких условиях Москва готова применить этот вид вооружения первой, считает автор.

В США, и в целом на Западе, часто подчеркивают, что российская сторона может в случае масштабного военного конфликта применить ядерный заряд малой мощности, чтобы «повысить ставки» для противника. Эту часть ядерной доктрины России оценивают как понижение порога применения оружия массового поражения. В реальности же многие не понимают, что представления Москвы о том, на каком этапе потенциальный конфликт может стать ядерным, отличается от представлений Вашингтона, говорится в статье.

В Москве придерживаются той точки зрения, что в случае удачного для Соединенных Штатов хода обычного военного конфликта Вашингтон будет стремиться установить в России более удобный для себя режим, пишет автор. В таких условиях российское руководство может воспринять это как угрозу существованию государства и применить заряд малой мощности, чтобы заставить США отказаться от своих целей. Стремление Вашингтона получить больше аналогичных ядерных зарядов направлено на то, чтобы предотвратить такой сценарий, показав готовность ударить в ответ.

Эти представления полностью оторваны от действительности, так как вряд ли Россия откажется от применения ядерного оружия в качестве последнего средства. Действуя подобным образом, США вряд ли смогут предотвратить новые ядерные удары, заключает автор.

Вооруженный конфликт между силами НАТО и России может вылиться в ядерную войну, а вероятность такого сценария особо высока в случае, если преимущество будет на стороне Североатлантического альянса.

Издание отмечает, что ядерная стратегия СССР зиждилась на политике «неприменение первым», означающей отказ государства от использования ядерного оружия, за исключением случаев, когда страна сама подвергается ядерной агрессии. Однако современная Россия, как пишет National Interest, отказалась от данной политики и разработала в 2000-м новую военную доктрину, которая подразумевает возможность применения ядерного арсенала в случае угрозы поражения или угрозы поражения российских вооруженных сил общего назначения. Военная доктрина России от 2010 года, в свою очередь, отмечает издание, предполагает применение ядерного оружия в ситуациях, которые «ставят под угрозу существование государства как такового».

National Interest подчеркивает, что возможная «агрессия России» против прибалтийских государств приведет к контрнаступлению со стороны сил НАТО. При этом эксперты считают, что российские обычные вооруженные силы потерпят поражение ввиду того, что лишь небольшая их часть хорошо подготовлена и экипирована. И в случае нанесения удара со стороны НАТО по военным объектам внутри России или проникновения сил Североатлантического альянса на российскую территорию Москва применит тактическое ядерное оружие для противодействия наступлению военно-политического блока.

При этом эксперты также подчеркивают, что Россия обладает значительно меньшим арсеналом тактического ядерного оружия по сравнению с Советским Союзом. По различным подсчетам, сегодня российская сторона имеет от одной до четырех тысяч единиц нестратегического ядерного оружия. А некоторые эксперты и вовсе утверждают, что у России на сегодняшний день нет готового к использованию тактического ядерного оружия.