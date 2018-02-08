Так, новая ядерная доктрина США призывает увеличить число зарядов малой мощности, что, вероятно, представляет собой попытку администрации Трампа помешать России снизить порог применения оружия подобного рода. Однако в Вашингтоне, по всей видимости, не до конца понимают, при каких условиях Москва готова применить этот вид вооружения первой, считает автор.
В США, и в целом на Западе, часто подчеркивают, что российская сторона может в случае масштабного военного конфликта применить ядерный заряд малой мощности, чтобы «повысить ставки» для противника. Эту часть ядерной доктрины России оценивают как понижение порога применения оружия массового поражения. В реальности же многие не понимают, что представления Москвы о том, на каком этапе потенциальный конфликт может стать ядерным, отличается от представлений Вашингтона, говорится в статье.
В Москве придерживаются той точки зрения, что в случае удачного для Соединенных Штатов хода обычного военного конфликта Вашингтон будет стремиться установить в России более удобный для себя режим, пишет автор. В таких условиях российское руководство может воспринять это как угрозу существованию государства и применить заряд малой мощности, чтобы заставить США отказаться от своих целей. Стремление Вашингтона получить больше аналогичных ядерных зарядов направлено на то, чтобы предотвратить такой сценарий, показав готовность ударить в ответ.
Эти представления полностью оторваны от действительности, так как вряд ли Россия откажется от применения ядерного оружия в качестве последнего средства. Действуя подобным образом, США вряд ли смогут предотвратить новые ядерные удары, заключает автор.
Вооруженный конфликт между силами НАТО и России может вылиться в ядерную войну, а вероятность такого сценария особо высока в случае, если преимущество будет на стороне Североатлантического альянса.
Издание отмечает, что ядерная стратегия СССР зиждилась на политике «неприменение первым», означающей отказ государства от использования ядерного оружия, за исключением случаев, когда страна сама подвергается ядерной агрессии. Однако современная Россия, как пишет National Interest, отказалась от данной политики и разработала в 2000-м новую военную доктрину, которая подразумевает возможность применения ядерного арсенала в случае угрозы поражения или угрозы поражения российских вооруженных сил общего назначения. Военная доктрина России от 2010 года, в свою очередь, отмечает издание, предполагает применение ядерного оружия в ситуациях, которые «ставят под угрозу существование государства как такового».
National Interest подчеркивает, что возможная «агрессия России» против прибалтийских государств приведет к контрнаступлению со стороны сил НАТО. При этом эксперты считают, что российские обычные вооруженные силы потерпят поражение ввиду того, что лишь небольшая их часть хорошо подготовлена и экипирована. И в случае нанесения удара со стороны НАТО по военным объектам внутри России или проникновения сил Североатлантического альянса на российскую территорию Москва применит тактическое ядерное оружие для противодействия наступлению военно-политического блока.
При этом эксперты также подчеркивают, что Россия обладает значительно меньшим арсеналом тактического ядерного оружия по сравнению с Советским Союзом. По различным подсчетам, сегодня российская сторона имеет от одной до четырех тысяч единиц нестратегического ядерного оружия. А некоторые эксперты и вовсе утверждают, что у России на сегодняшний день нет готового к использованию тактического ядерного оружия.
Как только вовкиных дочек вышлют в Москву и заморозят путинские активы в зарубежных банках, так сразу и прилетит. Терять неадеквату будет уже нечего :(« ответить
Хоть ты и неадекват (это твои комплексы!), но тут ты точно сказал, что дети уже уезжают из страны Агрессора №1. Искандеры уже стоЯт наготове, так что одно неверное движение пиндосов, и "ответка" вылетит мгновенно в ту сторону.« ответить
кто неадекват(озирается по сторонам) Я???« ответить
Я тут временно, как "простят" в другом месте, так сразу и свалю. Потерпите.
пора тебя в хохлостан выслать в зону АТО защищать Вусраину, а не отсиживаться сдесь, трусливый порохобот, xe-xe« ответить
Там таких любят. Значит, Делфятник ?« ответить
Каких "таких"-то?« ответить
Меня вообще не любят. Почему-то.
Опять про войну и ядерные удары. А я уже испереживалась вся, неужели Вести сегодня об этом не вспомнят. Забыла посмотреть, аутор Тарасовс?)« ответить
Генная инжинерия уже способна уничтожать конкретные народы и расы. Проблема пока в том, что 97,3% фактически братья по крови. Откуда взялись оставшиеся наука пока сказать не может. Применения такого вида оружия может негативно сказаться на геноме всех остальных землян. На отравленной радиацией территории никто жить не захочет и не сможет, соответственно ядерная война безсмыслена. Допустить, что к власти придёт некий психопат и социопат желающий уничтожить планету практически равна нулю. Любой офицер просто обязан будет ему помешать любой ценой. Другой вопрос, если управление ядерным вооружением доверят роботам. Искуственный интелект в стадии разработки, а биологическая жизнь ему может помешать захватить власть над планетой. Это не считая хакерских атак с возможным взломом защиты. Следует прекратить опыты по созданию искуственного интилекта и запретить производство и добычу радиационных материалов по всей планете. Намного практичней покрыть пустыни солнечными батареями и ветреками, чем строить новые АЭС. Но сейчас не об этом. Для Путина главное в жизни это власть, а для его сторонников нажива любой ценой. Вот и отличная идея выслать всех росийских олигархов и их семьи в РФ, конфисковав все их зарубежные активы и передав их на благотворительность или на решение экологических проблем. Олигархов ждут голодные, злые и нищие росияне в РФ, которые изза них и страдают. Вот пусть дочь того же Пескова учится в Новосибирском интернате, пусть дети Абрамовича ходят в Чукотскую среднюю школу, пусть Лужковы живут в подпосковном доме престарелых питаясь на общих кухнях и ходят по собесам с протянутой рукой. Пусть дочки Путина живут в Вологде например и ездят по разбитым дорогам на отечественных машинах, работают на заводах. Вообще пусть учатся жить в РФ, тогда и жизнь самих росиян начнёт налаживаться. Пусть как пауки в банке сидят в РФ и жрут друг друга. Какая Ницца, Канны, Вена, Парих, Лондон, Женева, Брюссель, Венеция и Лисабон. Их очень ждут Воронеж, Челябинск, Воркута, Норильск, Архангельск, Томск, Саратов, Пермь и Новосибирск. Абрамовичи вместо яхт на лазурном берегу, могут и на вёсельных лодках поплавать в окресностях Чукотки :-)« ответить
"И в случае нанесения удара со стороны НАТО по военным объектам внутри России или проникновения сил Североатлантического альянса на российскую территорию Москва применит тактическое ядерное оружие для противодействия наступлению военно-политического блока."« ответить
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Доставлю Вам, дружище, удовольствие ... Уточнив вышеприведённый тезис автора ...
России не станет примянят своё ТЯО по НАТО-вским контингентам "проникшим" на территорию России. Применять своё ЯО (любое, включая ТЯО)) на своей же территррии было бы слабоумием ...
В ответ на удар по российской территории, Россия СРАЗУ ударит по тем территориям тех стран, на которых расположены силы и средства НАТО (включая, разумеется, и территорию США) ... Уточним, ударит по наиболее "чувствительным" обьектам инфраструктуры( включая и т.н. "гражданскую") ...
А "проникших" на территорию России НАТО-вцев изолируют и уничтожат без всякого ТЯО (ЯО). Где и как их будут хоронить (и будут ли, вообще), - большой вопрос ...
Что же касается "генетического" оружия, то, пока, все ПРАКТИЧЕСКИЕ эксперименты по этой части американский режим проводит на ВАШИХ - хуторских территориях ...
Кому не лень, можете посмотреть на регионы вспышек эпизотий "свиной чумы" в вашей Латвии, на время этих вспышек ...
И соотнести эти события со временем появления на вашей латвийской территории американских контингентов. А тк же, с местами их дислокации и военной активности (учения, марши, места дислокации военной техники и вооружения и т.д.) ...
В отношении же всяких "пусть они ..." отвечу одиним - единственным "пусть" ...« ответить
Пусть "демократичный" американский режим научиться "хорошо" жить без печатного станка ... И вот там мы посмотрим ...
Как Пентагон будет иметь ежегодные бюджеты в 600 млрд. ... Как американский режим будет финансировать свои "социальные" программы и своих холопов ... И, даже, как (и для кого?..) Илан Маск будет выпускать электромобили и запускать "многоразоваые" челноки ...
100% atbalstu ASV! Krieviju ir jānoliek pie vietas!« ответить
Уж ты бы баран помолчал. Если на Россию нападут , то тебя то точно не будет, сгорит вся Европа . И америкосы за лужей тоже не отсидятся. Идиоты только могут так рассуждать у кого больше зарядов , сколько у России его хватит уничтожить весь мир. А прибалтам лучше вообще заткнуться. Уже под прицелом« ответить