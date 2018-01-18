Россия не верит в рост ВВП по оптимистичному прогнозу Goldman Sachs

«Я считаю, что для такого оптимизма повода нет, но то, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017-м, я думаю, это точно», — заявил Орешкин (цитата «Интерфакса»).
Инвестиционный банк Goldman Sachs ранее сегодня обновил собственный прогноз экономического роста различных стран мира.
Специалисты банка посчитали, что ВВП России вырастет в текущем году на 3,3%, в 2019 году — на 2,9%.
Минэкономразвития России ожидает рост в 2018 году на 2%, через год — на 2,2%.
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