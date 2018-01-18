Россия не верит в рост ВВП по оптимистичному прогнозу Goldman Sachs

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Владимир Бучельников
01:21 18.01.2018
Экономика / Макроэкономика

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает излишне оптимистичным прогноз Goldman Sachs, согласно которому российская экономика в 2018 году вырастет на 3,3%.

«Я считаю, что для такого оптимизма повода нет, но то, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017-м, я думаю, это точно», — заявил Орешкин (цитата «Интерфакса»).

 

Инвестиционный банк Goldman Sachs ранее сегодня обновил собственный прогноз экономического роста различных стран мира.

 

Специалисты банка посчитали, что ВВП России вырастет в текущем году на 3,3%, в 2019 году — на 2,9%.

 

Минэкономразвития России ожидает рост в 2018 году на 2%, через год — на 2,2%.

Полит.Ру / Фото
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