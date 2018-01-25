Историк Макс Гастингс согласен с начальником Генштаба британских ВС Ником Картером: террористы не могут уничтожить западное общество, в то время как Россия представляет угрозу для его стабильности. Главы оборонных ведомств страны не зря бьют тревогу — Владимир Путин уважает лишь силу.

Когда-то, когда Великобритания «правила половиной мира, а Королевский флот господствовал над семью морями», британцы «не ценили, что их страна была объектом зависти и ненависти». Сегодня, однако, это уже не такое огромное государство и всё, чего хотят её жители, — чтобы их оставили в покое и дали посмотреть любимый сериал на Netflix, пишет британский журналист и историк Макс Гастингс в Daily Mail.

Поэтому некоторым кажется «чудовищно несправедливым», что страна тратит миллиарды фунтов стерлингов на защиту от «иностранных сил, которым никто не желает зла». И если угроза исламизма выглядит реальной, то в противоборстве с Россией британцы не видят смысла. Почему же тогда начальник Генерального штаба ВС Великобритании генерал Ник Картер утверждает, что Владимир Путин представляет «самую сложную и серьёзную угрозу безопасности» из всех, с какими страна сталкивалась со времён холодной войны?

«Наверное, самый талантливый начальник Генштаба в этом столетии», генерал Картер проводит параллели с 1914 годом. При этом британские вооружённые силы на сегодня «не в состоянии противостоять угрозам» и без существенных финансовых вливаний сделать этого не смогут.

Критики скажут, что Картер напрасно бьёт тревогу, рассказывая всем о приевшейся «красной угрозе» в лице Москвы. Эту карту главы британских оборонных ведомств уже не раз разыгрывали с целью получить новейшее оружие, чтобы «покрасоваться с ним на международной арене».

Но те, кто хоть немного разбирается в вопросах обороны по обе стороны Атлантики, понимают, что опасения генерала Картера небезосновательны, настаивает автор статьи. Гастингс приводит слова одного высокопоставленного американского военнослужащего, который этим летом заявил ему, что британские ВС «теперь не так велики, чтобы внушать доверие как людям в Вашингтоне, так и врагам». Лучше бы он сказал это сразу премьер-министру, комментирует журналист.

Британские ВВС, которым в этом году исполняется 100 лет, едва способны содержать «крошечный контингент», действующий в Сирии и Ираке. На флоте всё крутится вокруг двух авианосцев, на которых даже нечего посадить. Уже и так сокращённой до предела армии грозят ещё сильнее урезать финансирование.

А всё потому, что система здравоохранения и социальные программы почти полностью поглощают британский государственный бюджет, а слабые власти постоянно уклоняются от решения проблем национальной безопасности. Должное финансирование получают лишь разведслужбы, которые помогают предотвратить угрозу терроризма.

«Тем не менее, как отметил вчера вечером генерал Картер, террористы не могут уничтожить наше общество, в то время как русские представляют большую угрозу стабильности на Западе», — пишет Гастингс. Он подчёркивает: никто не ждёт, что российские войска высадятся на британских берегах. Но у Москвы есть широкий спектр тактик в сфере как обычной, так и кибер— и информационной войны, которые могут «дестабилизировать союз западных стран».

«Чёткого различия между войной и миром больше нет — отныне существование представляет собой неизменно опасный танец между двумя этими состояниями», — комментирует автор статьи.

По мнению генерала Картера, «русские, как и китайцы с северокорейцами, стали экспертами в использовании зазоров между войной и миром». В глазах россиян жители западных стран «созданы, чтобы казаться врагами». Россия, по словам начальника Генштаба, уважает силу и пользуется слабостью. Именно поэтому Великобритании нужно возрождать свои вооружённые силы из того состояния упадка, в котором они оказались, нужно сотрудничать с европейскими союзниками, из которых приличные военные ресурсы есть лишь у Франции.

«Слабость делает Россию опасной — её население сокращается, а экономика была бы на грани краха, не будь у неё нефти и газа, — комментирует Макс Гастингс. — Путину, в духе каждого уличного хулигана, нужны враги, включая нас, и, откровенно говоря, конфликты тоже, чтобы поддерживать свою власть дома и внушать всем через страх уважение, которого он требует».

По мнению журналиста, «вмешательства» в выборы и информационную сферу, «аннексия» Крыма, «уничтожение» гражданского самолёта и война на востоке Украины — факты, подтверждающие агрессивные намерения Москвы. «Эта угроза сегодня оказалась на пороге Европы, но природа этой войны затрудняет возможность распознать истинные намерения наших оппонентов и выявить разницу между войной и миром», — цитирует автор генерала Картера.

Один за другим британские премьер-министры и их правительства проявляли полную безответственность, позволив армии скатиться в то состояние, в котором она оказалась. Страны, которые хотят избежать войн, могут это сделать, «лишь обладая внушительными оборонными ресурсами, сдерживающими потенциальных агрессоров». Путин должен видеть, что агрессия будет ему дорого стоить, — сегодня он этого не видит, предупреждает Макс Гастингс.